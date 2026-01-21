『異世界キッチン』新イベント「鬼のラウイ」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

内装イベント開催&新衣装・ラウイ(節分)登場！

スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』で、節分をテーマにした内装イベント「鬼のラウイ」がスタート！

あわせて、★3販売員「ラウイ(節分)」が登場するピックアップガチャも開催中です！

「鬼のラウイ」開催！

■イベント内容

イベント対象の料理をたくさん販売することでチャレンジを達成していくイベントです。

チャレンジをクリアすると、設計図が手に入りイベント限定の内装を作ることが出来ます！

■目玉報酬

柊鰯（ひいらぎいわし）が付いているカウンターを作ることが出来る設計図をGETすることが出来ます。

柊鰯は鬼が家の中に入ってこないように願う、日本古来からある魔除けの装飾です！

※画像は開発中のもので、壁と床はサンプルです。バナー表示等は実際とは異なります。

■開催期間

1月21日(水)15:00 ~ 2月4日(水)12:59

★３ラウイ(節分)が登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャ開催！

★３ラウイ(節分)(販売員)の提供割合がアップします。

さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。

■ピックアップガチャ開催期間

1月21日(水)15:00 ~ 2月4日(水)12:59

■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』

・ストアURL

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche

■製品概要

タイトル名 ：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店

リリース日 ：2024年9月5日

ジャンル ：シミュレーション

プラットフォーム：App Store / GooglePlay

配信国 ：日本

本体価格 ：無料（アイテム課金）

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、

「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか

べシティ大開発」などがあります。



本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2 ビル 802 号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

