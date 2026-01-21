世界中で愛されている【PEANUTS（ピーナッツ）】とアンダーウェアブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】の新たなコラボレーションはベースボールモチーフ！ギフトにもぴったりな装いで新登場！

M&G株式会社HIPSHOP PEANUTS Series " BASEBALL DESIGN"

日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するアンダーウェアブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】は、

スヌーピーをはじめとする【PEANUTS(ピーナッツ)】の仲間たちのデザインが野球チームのユニフォームに着替えたベールボールモチーフの新たなコレクション、HIPSHOP PEANUTS Series " BASEBALL DESIGN"を発売します。

BOXER

年齢性別問わず大人気発売中の”HIPSHOP PEANUTS Series”の新たなデザインは、ベースボールモチーフ！

野球のユニフォームを纏ったスヌーピーと【PEANUTS(ピーナッツ)】の仲間たちが

お馴染みのフォーマットに落とし込まれています。

通常のシリーズとは対照的なアースカラーベースのボディはスポーティーな印象。

PACKAGE

パッケージを並べると「プレイボール！」と聞こえてきそう！

楽しげな仲間たちを眺めているだけでワクワクするデザインです。

KIDS' SIZE



新コレクションはキッズサイズも全ラインナップ展開！

ファミリーで、チームで、いつもの仲間内で…

誰でも、どんな時でも楽しめるPEANUTSの世界が、もっと広がります。

単品のデザインは6種類。

各種サイズは おとなサイズS / M / L / LLの4サイズ展開、こどもサイズ110 / 130の2サイズ展開。

性別問わずお召しいただけるシームレスタイプです。



アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、

速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても！



さあ、お気に入りのキャラクターを選んで。

かわいい【PEANUTS(ピーナッツ)】の仲間たちと、毎日をもっとプレイフルに。



【 PEANUTS Series " BASEBALL DESIGN" 】



2026年 1月23日(金) 発売



ONLINE STORE

https://hipshop.jp/



HIPSHOP各店

SHOP LIST： https://hipshop.jp/pages/shop



ZOZOTOWN※ADLUTS SIZEのみ

https://zozo.jp/shop/hipshop/



Rakuten ONLINE STORE

https://www.rakuten.co.jp/hipshop/



ADULT SIZE全6種

各2,800円(税込)



KIDS SIZE 全6種

各2,500円(税込)



SIZE：

ADULTS／S（ウエスト68～76cm)

ADULTS／M (ウエスト76～84cm)

ADULTS／L (ウエスト84～94cm)

ADULTS／LL (ウエスト94～104cm)



KIDS／110(ウエスト49～55cm)

KIDS／130(ウエスト53～59cm)



TYPE：転写プリントポリエステル成型-前閉じ

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

・

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

【ブランド紹介】

HIPSHOP

■HIPSHOP(ヒップショップ)



今SNSなどで話題の唯一無二のアンダーウェアブランド。

ボクサーのボディーはシームレスボディーですっきりとしたシルエット。

プリントの発色にこだわり、デザインの細かな部分までしっかりと再現。

汗を素早く発散し、さらりとした肌触りをキープする速乾性と

伸縮性に優れたポリエステルタイプです。

あなたが欲しいデザインがきっと見つかる。

400種類以上揃えて皆様をお待ちしております。



見えないからこその自由がある。

普段は隠れていたり目立たないアイテムをもっと楽しむモノに。



公式オンラインストア ： https://www.hipshop.jp

ZOZOTOWN ： http://zozo.jp/shop/hipshop/

Instagram(@hipshop.jp)： https://www.instagram.com/hipshop.jp

X(@HipshopOfficial) ： https://x.gd/VzeFN



M&G Inc.