株式会社AlbaLink、埼玉県坂戸市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結
株式会社AlbaLink
株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年1月21日（水）、埼玉県坂戸市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。
会社HP：https://albalink.co.jp/jititai260121/
協定の背景と目的
坂戸市では、高度経済成長期のベッドタウン化により宅地造成が進展しましたが、近年の少子高齢化に伴い空き家の増加が顕在化しています。とりわけ旧来の住宅団地等における管理不全な空き家は、住環境の悪化や防犯・防災上のリスク要因となることから、これらへの対策推進は市政における喫緊の課題となっております。
こうした状況を踏まえ、アルバリンクが持つ難易度の高い不動産の流通・活用に関する専門的ノウハウ、そして全国規模のネットワークを活かし、坂戸市と協力して空き家問題の解消と生活環境の保全を推進することを目的として本協定を締結する運びとなりました。
協定の主な内容
- 空き家の流通に関すること
- 空き家の活用に関すること
- その他、前条の目的を達成するために必要と認められること
行政概要
本協定に関する担当：坂戸市役所 都市整備部 住宅政策課
坂戸市公式HP：https://www.city.sakado.lg.jp/
会社概要
会社名： 株式会社AlbaLink
所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階
代表者： 河田憲二
代表番号： 03-6458-8617
公式サイト： https://albalink.co.jp/
サービスサイト： https://wakearipro.com/
https://akiya-kaitoritai.com/