ディープテック系スタートアップが集合！NEDO NEP事業者の報告会「NEP-Lab（ねぷらぼ）2026」を開催します。

2026年3月10日(火)、六本木の東京ミッドタウンホールにて、NEDO NEP事業のピッチイベント「NEP-Lab（ねぷらぼ）2026」を開催します。

本イベントは、NEDO NEP事業（開拓コース及び躍進コース）の事業者によるピッチがメインコンテンツです。その他にもパネル展示や交流エリア等を通じ、事業者と対面での意見交換や商談を行える機会となりますので、ディープテック系スタートアップにご関心のある方はもちろん、VC、CVC、企業ご担当者等のご参加もお待ちしています。

併せて、2026年度NEP開拓コースを2026年2月24日（火）正午まで公募中(https://nep.nedo.go.jp/kaitaku)ですので、ご応募をご検討されている方もぜひ本イベントへご参加ください。

参加お申し込み〆切：2026年3月9日（月）正午

会場定員を超えるお申し込みがあった場合、予定より早く募集終了とさせていただくことがございます。ご了承ください。

【開催概要】（予定）

日時：2026年3月10日（火）10時00分～18時30分/9時30分受付開始（予定）

場所：東京ミッドタウンホール（六本木）

https://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/hall/access/

形式：対面開催（YouTubeによるオンライン配信予定）

主催：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)

参加費：無料

※イベント開催中の入退場は自由です。

※事前に上記申し込みフォームへのご登録をお願いいたします。

※当日の具体的なスケジュールにつきましては、後日ご登録いただきましたメールアドレスにご連絡いたします。

【開催内容】（予定）

●ピッチ（2会場同時並行で開拓・躍進両コースのピッチを進行します。）

・開拓会場：主に起業前フェーズである開拓コース事業者（全58名）が、約12カ月間にわたる「技術シーズを活用したアイデアの実現可能性に関する調査活動」の最終成果発表を行います。発表者のうち、優れた活動・ピッチを行った複数事業者を表彰する予定です。開拓コースのピッチ順は当日発表予定です。

・躍進会場：主に起業直後のフェーズである躍進コース事業者（全30社）は、約6カ月間にわたる「技術シーズの事業化可能性の調査、事業化促進に向けた研究開発、PoC実証等の活動」の中間発表を行います。（事業終了は2026年8月末）。躍進コースの発表順は以下「躍進コース発表順」の通りを予定しています。

●交流エリア

・パネル展示：躍進コース全30事業者に加えて、開拓コース事業者やNEDO NEP事業卒業生の希望者によるパネル展示（計約６０事業者）を行います。お昼と夕方の時間には展示パネル前に事業者が必ずいる時間帯を設定予定ですので、気になる事業者と直接交流していただくことができます。（12時と18時ごろを予定、詳細スケジュールは決まり次第申し込みいただいた方にご案内をいたします。）

・名刺交換タイム：ピッチ合間の休憩時間には、直前のピッチ登壇者が交流エリアに集まり、来場者との「名刺交換タイム」を実施します。気になったピッチがございましたら登壇者に直接質問や名刺交換していただくことができます。

・商談席：申し込みいただいた皆様のうちVC/CVCや事業会社の皆様を中心に、当日話してみたい事業者について事前に伺わせていただき、事務局にて事前に商談をセットさせていただくことがございます。（2月下旬以降、事務局にて調整予定）

●躍進コース事業者発表順とテーマ

1.フォトンネクストテクノロジー株式会社：次々世代光変調器用強誘電体薄膜の研究開発

2.株式会社HoloStorage：超高速光アーカイブストレージの研究開発

3.株式会社ZIFISH：水産物流通DXを実現するAIスマート計量システムの開発・実証

4. 株式会社ヴィジライズ：眼瞼指標の非接触計測による反応速度の連続値推定法を用いた運転時眠気検知装置の開発

5. STAR-LIGHT MEDICAL株式会社：医用AI開発を支援を実現するマルチモーダルAIプラットフォームの構築

6. Aqua-SemiTech株式会社：細菌検出事業／高周波発振センサ半導体による迅速な細菌検出の事業化

7. 株式会社こころみ：使用環境の変化に対して安定動作する集積型半導体バイオセンサの技術開発

8. 株式会社asai：月経血成分から婦人科系疾患を検出するシステムの研究開発

9. 株式会社Coera：3D画像技術を応用した審美・聴覚同時改善可能な義耳の全世界展開に向けた事業化検証

10. 小胞体ストレス研究所株式会社：データ駆動型創薬に向けたマルチ経路・マルチ時系列細胞センサー技術の研究開発

（昼休憩）

11. Archileon Design Lab株式会社：３Dプリンティングによる硬質発泡ウレタンを用いた大型金型製造に関する研究開発

12. プロスペクティブ・テクノロジーズ株式会社：車載状態にある電池の劣化診断プロダクトの研究開発

13. 株式会社ハイドロヴィーナス：開水路に設置可能な１０～１００Ｗ級流水発電システムの研究開発

14. 株式会社Deevec：ホウ素ドープダイヤモンドを用いた次世代電気化学反応電極の研究開発

15. SYNRA株式会社：エゴ振動キャンセル技術を用いたドローン・AGV搭載型高速カメラによる微小振動計測

16. 株式会社カルマリオン：土木インフラの不良箇所を高速特定するための逆解析技術の開発

17. クオルガ株式会社：小型・高速化、低消費電力を実現する量子真性乱数生成器の研究開発

18. 株式会社IZANA：海水中における磁気計測用水中ドローンのための超高感度磁気センサ及びシステムの開発

19. 株式会社MotorAI：基盤モデルを活用した自律型モータ設計AIエージェントのプラットフォーム事業化実証

20. 株式会社Real Touch：力覚を有する誰でも作業を自動化できる汎用ロボットの研究開発

（休憩）

21. Floatmeal株式会社：機能性細菌共生技術を用いた高タンパク植物ウキクサの量産化実証

22. 株式会社TOMOCLOUD：家庭用リンパ浮腫モニタの国際展開に向けた研究開発

23. 株式会社Egret・Lab：マクロファージ系指向性エクソソームを活用した創薬評価・製造基盤の研究開発

24. 腸note株式会社：腸音ビッグデータを活用した個別最適化健康行動支援アルゴリズム開発

25. DiveRadGel株式会社：Neoantigenを免疫細胞に送達する個別化がんワクチンDDS技術の開発

26. SPHinX株式会社：C型肝炎用簡易診断キットの開発およびアフリカでの実証試験

27. 株式会社TrichoSeeds：重層化培養ヒト毛乳頭細胞を用いた毛髪再生医療

28. プレシジョンイメージング株式会社：AIを用いた人工股関節手術術中支援装置の研究開発

29. 株式会社amiac one：Vision-Languageモデルを活用した医療画像診断支援AIと適応型レポート

30. Helioverse Innovations Japan株式会社：ドライブラインレス低侵襲補助人工心臓と生体ワイヤレス電源の研究開発