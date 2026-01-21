配信者向けゲーム『妄想少女』2月8日リリース決定、本日よりベータ版提供開始！

株式会社UNCHAIN

株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ）は、視聴者が配信中のゲームに“直接介入”できる視聴者参加型ゲームシステム「THIRD」搭載の『妄想少女』を2/8に正式リリースします。なお、本日よりベータ版の無償提供を開始致します。

■ 配信者向けゲーム『妄想少女』とは

『妄想で逃げ切る。ノンストップ配信サバイバー』

配信中のイライラを妄想の怪物へ変換して迎え撃つ、実況UI連動型の縦シューティングアクションゲーム。

害悪リスナーやアンチが敵として襲いかかる中、画面上を逃げ回りつつスキルで撃破し、ストレス値を正常にせよ！

イライラ度が上がるほどゲームに影響が現れ、凶悪かつ理不尽に襲いかかる。

本作は襲いかかる敵を倒し続けるシューティングゲームですが、最大の特徴は「THIRD」システムによる視聴者の介入です。視聴者が配信を盛り上げるためにあえて敵を増やしたり、絶体絶命のピンチで救いの手を差し伸べたりといった、配信者と視聴者がリアルタイムで感情を共有する体験が大きな反響を呼んでいます。

■ “配信者”が”配信者”を操る。ノンストップバトル

■ 視聴者と一緒に遊べる「THIRDモード」について

- タイトル：妄想少女- プラットフォーム：Steam(R)- ジャンル：シューティングアクション- プレイ人数：1人- 発売日： 2026年2月8日(日)- 発売価格：無料Steamストアページはこちら :https://store.steampowered.com/app/4196960/_/

「THIRD」は、従来の“観るだけ”の配信を、視聴者が展開を左右する「参加型」へと進化させます 。

1. 視聴者が“神の手”になる「介入アクション」

視聴者はTHIRDアクション（アイテム購入）を通じて、プレイ中の配信者を「助ける」ことも「追い詰める」ことも可能です 。

▼視聴者介入アイテム例

＜応援（共闘）アイテム＞

- 「HPアップ」：プレイヤーのHPを回復するアイテムをドロップします。- 「スピードアップ」：一定時間プレイヤーのスピードがアップします。

＜妨害（対立）アイテム＞

- 「名前付き+敵」：自分のユーザー名付きの敵を召喚します。

2. 「誰がやったか」一目でわかる双方向コミュニケーション

介入したリスナーのユーザーネームは、妄想の怪物や支援エフェクトとしてゲーム画面に刻まれます。「ちょっと〇〇さん！さっき助けるって言ったのに『指示じい』を送り込まないでよ（笑）！」「〇〇さんナイス回復！ 荒らし（ゴースト）に負けずに完走できそう！」といった、介入ゲームならではのライブ感あふれるプロレス（掛け合い）が、コミュニティの熱狂を加速させます。

■ 開発背景について

前作、介入ゲーム『ボクがオニね』は、リリース直後にSNS上で大きな反響を呼び、X（旧Twitter）にてトレンド入りを果たすなど、想定を上回るヒットを記録しました 。

一方で、多くのユーザーから「介入システムは面白いが、ホラーは苦手でプレイできない」という声をいただいたことを受け、今作では「配信者の日常的なストレス」をテーマに据えました。より多くの方に気軽に「介入ゲーム」という新しい文化を体験していただくため、本作は「完全無料」で提供いたします。

■ ベータ版受取方法

以下ベータ版の受取方法をご確認いただき、是非この機会にプレイしていただければと思います。

- 「THIRD公式Discord（https://discord.gg/4KPxhqmbpZ）」へ参加- 「THIRDで配信者登録（ https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/articles/4905046732958 ）」

◦ ※収益の受取が発生する為、登録が必要になります。

■THIRDとは

- ご登録いただきましたメールアドレスかDiscordにてベータキー配布

“観戦”から”参戦”へ。「THIRD」は、従来の“観るだけ”の実況配信を、視聴者がリアルタイムでゲームに“直接介入”できる「配信向けゲーム」へと進化させる、UNCHAIN独自のゲームシステムです。

配信者は”いつも通りの配信環境”で「THIRD」を搭載したゲームをプレイいただき、視聴者はTHIRDアクション（アイテム購入）を通じて、

- 敵を増やす（妨害）- プレイヤーの体力を回復させる（支援）- 特殊なアイテムを送り込む

といった“介入アクション”を行い、ゲームの展開をリアルタイムで左右することができます。従来の「観るだけ」から一歩進み、配信者と視聴者の“共闘・対立関係”を生み出すことで、共に配信を創り上げる新しい熱狂を提供します。

公式アカウント情報

「THIRD」では最新ニュースやアップデート情報を、公式XおよびDiscordにて随時発信しています。ぜひフォロー・ご参加ください。

THIRD公式X（旧Twitter）：@THIRD_UNCHAIN（https://x.com/THIRD_UNCHAIN）

THIRD公式Discord：https://discord.gg/4KPxhqmbpZ

公式サイト：https://live-ctl.com/

ゲーム開発者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRDに連携いただけるゲームを募集中です。

#THIRDで1000万。総額賞金1000万のコンテスト：https://lp.live-ctl.com/cp01

ゲーム開発者申請：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102

配信者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRD対応ゲームでプレイする配信者を募集中です。

配信者登録：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902

株式会社UNCHAIN 会社概要

会社名：株式会社UNCHAIN

所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目１９－１５ ウノサワ東急ビル3F

代表取締役：ウィン・レイ

URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/

公式X：https://x.com/unchain_corp

UNCHAINでは創業以来、一貫してゲーム・エンターテイメントのサービス開発・運営およびマーケティング事業を行っています。2022年の創業以来、企業のマーケティング活動にゲーミフィケーション要素を組み込むことで、ユーザーの行動を促進し、事業成長を実現してきました。現在は、事業運営を通じて培ってきた「ゲーミフィケーション」のノウハウを体系化・サービス化し、様々な業種におけるビジネス戦略構築や顧客獲得・マーケティング支援を実施しております。ゲーミフィケーション市場は2028年には世界で1041億ドル規模まで拡大すると予測されており、当社はこの領域で革新的なサービスを提供し続けていきます。

＜事業拡大に伴い採用強化中＞

株式会社UNCHAINでは、「可能性を超え、常識を塗り替える。」をミッションに、ゲーミフィケーション領域で新しい常識にチャレンジする仲間を募集しています。各職種の応募要件についてはWantedlyからご覧頂けます。ご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、是非一度弊社採用情報をご覧いただければ幸いです。

＜採用ページ＞https://www.wantedly.com/companies/company_1340219