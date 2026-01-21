株式会社パレスホテルマネジメント

大阪・堂島浜に位置するZentis Osaka（ゼンティス大阪 所在地：大阪市北区堂島浜1-4-26、総支配人：齊藤 清隆）は、世界的アーティストが残した名曲の数々を楽しむレコードイベント「Salon de Zentis」Vol. 18 “Rock Dreams”（サロン ド ゼンティス ボリューム 18 ロック ドリームス）を2026年3月18日（水）に開催いたします。

今回は「Salon de Zentis」シリーズとして初めて、複数のミュージシャンにスポットを当てるイベントを実施いたします。ロックンロールの創始者と名高いチャック・ベリー氏をはじめとしたロックスターたちの歌声が、Technics（テクニクス）のハイクオリティサウンドで蘇る夢の一夜。ベリー氏の代表曲「ジョニー・B・グッド」ほか、「ロックンロールに別名を与えるとすれば、チャック・ベリーだ」と語る「ビートルズ」のジョン・レノン氏、チャック・ベリー氏に影響を受けた「レッド・ツェッペリン」のジョン・ボーナム氏などロックレジェンドたちの名曲の数々が、チャック・ベリー氏の命日にZentis Osakaを包み込みます。

ホテル2階「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」では、チャック・ベリー氏の故郷であるアメリカ発祥の料理を軸に、ロックのカリスマたちの未だ衰えぬ楽曲から着想を得たディナーコースと、バーテンダーが本イベントのために考案したカクテルを、プロデューサー 立川 直樹（たちかわ なおき）氏とロックスターたちの秘蔵の交友エピソードや、極上のオーディオシステムで引き立つ名曲とともにお楽しみください。

春風が心地よい3月の夜にデザインにこだわり洗練されたZentis Osakaで開催される、今は亡き世界的ロックミュージシャンたちの一夜限りの共演をご堪能ください。

●「Salon de Zentis」とは

音楽イベント「Salon de Zentis」は、「Encounters of a New Kind 感性が、深呼吸する場所。」をコンセプトに掲げ、今まで出会うことのなかった人々、ビジョン、価値観、アイディアとの知的邂逅の場所を目指すZentis Osakaにて、Technicsの最高級サウンドシステムで上質な音楽体験を実現するイベントです。音楽・映画・美術・舞台など幅広いジャンルで活躍するプロデューサー 立川 直樹（たちかわ なおき）氏を迎える本イベントを定期開催しており、音楽に関心の高い多くのお客様にご参加いただいています。リピーターの方も多く、何度足を運んでもご満足いただけるよう世界中の楽曲よりセレクトされた名曲が引き立つ、ホテルならではの寛ぎの空間を提供しています。

●「Salon de Zentis」イベント概要

イベント名：「Salon de Zentis」Vol. 18 “Rock Dreams”

日時： 2026年3月18日（水）受付 18:30～

ディナー 19:00～20:30／セッション 20:30～22:00

会場：Zentis Osaka 2階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」

料金：23,000円（サービス料10％・消費税込）ディナーコース付き ※ドリンクは別料金

内容：

＜ディナー＞

チャック・ベリー氏をはじめとしたロックスターたちの名曲より着想を得た、デザートを含む5品のディナーコース

＜カクテル＞ ※別料金

受賞歴のあるバーテンダーが考案したロックの伝道師たちをイメージしたカクテル

＜セッション＞

Technicsのハイクオリティサウンドが奏でる名曲の数々と、立川 直樹氏によるアーティストや楽曲に関する豊富なエピソードトークをお楽しみいただけます。

予約受付： 06-4796-3200（「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」）

2026年1月21日（水）より受付開始

URL： https://zentishotels.com/ja/osaka/news-detail/202601219045/

主催： Zentis Osaka

プロデューサー： 立川 直樹

制作： LSSL （Light Sound Space Lab）

協力： FM COCOLO 765／Technics

●「Salon de Zentis」宿泊プラン概要

宿泊プラン：「Salon de Zentis」宿泊プラン

料金： Studio（25平方メートル ）1名様 50,000円～ ／ 2名様 73,000円～

※宿泊対象日：2026年3月18日（水）

※サービス料10％・消費税込。宿泊税別。

※上記金額は「Salon de Zentis」参加費を含みます（ドリンク代別）。

※上記金額はご朝食が含まれておりません。

Studio

●Chuck Berry（チャック・ベリー）氏 1926.10.18 - 2017.3.18

アメリカ合衆国・ミズーリ州出身。ロックンロール創始者の代表格であり、ポピュラー・ミュージックに絶大な影響を与えたチャック・ベリー氏は、1950年代にギター主導のビートとストーリーテリング的な歌詞を融合させ、ロックンロールの原型を作り上げました。メロディのみならず若者の共感を呼ぶ歌詞が、それまでの音楽とは一線を画し、若者中心の大衆音楽という新しい潮流を築き上げました。当時のアメリカでは、黒人アーティストがラジオや白人観客の前で演奏することは困難でしたが、同氏は人種の壁を越えて人気を博した初の黒人ロックンローラーです。ビートルズ、ローリング・ストーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ブルース・スプリングスティーンなど、多数のレジェンドアーティストが同氏の曲をカバーし、影響を受けたと公言しています。代表作「ジョニー・B・グッド」は、1977年にアメリカ航空宇宙局（NASA）の宇宙探査機〈ボイジャー1号〉に搭載されたゴールデンレコードに収録され、人類の文化の象徴として宇宙へと旅立ちました。

チャック・ベリー氏●プロデューサー 立川 直樹（たちかわ なおき）氏

1949年生まれ。70年代の始まりから、メディアの交流をテーマに音楽、映画、美術、舞台など幅広いジャンルで活躍するプロデューサー・ディレクター。分野はロック、ジャズ、クラシック、映画音楽、アート、舞台美術、都市開発と多岐に渡り、音楽評論家・エッセイストとしても独自の視点で人気を集めています。『シャングリラの予言』、『セルジュ・ゲンズブールとの一週間』、『TOKYO1969』、『ザ・ライナーノーツ』、『I Stand Alone』『CONVERSATION PEACE ロックンロールを巡る10の対話』、『音楽の聴き方』など著書多数。

立川 直樹氏

●「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」

ブレックファストからディナーまでご利用いただけるオープンキッチンのダイニングに、アフタヌーンティーやカクテルをお楽しみいただけるラウンジ・バーエリアが一体となり、朝と夜とで異なる雰囲気を見せる、スタイリッシュな空間が広がります。個室やテラス席もあり、様々なシーンで上質な時間をお過ごしいただけます。

UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant■Zentis Osaka (ゼンティス大阪)

2020年7月に開業した、大阪・堂島浜に位置するホテル。パレスホテルが展開する宿泊主体型ホテルブランドの1号店。「Zentis」とは、究極を象徴する「Z」と、ラテン語で本質を表す「entis」、また日本語の「zento（前途）」、「en（縁）」から作られた造語。自らのライフスタイルの本質を極める人達が、暮らすように滞在を楽しみながら、前途を切り拓き、縁とめぐり合える場所になるという想いを込めています。

Zentis Osaka 外観宿泊者専用ゲストラウンジ

ホテル概要

■名称： Zentis Osaka （ゼンティス大阪）

■所在地： 大阪市北区堂島浜１丁目4番26号

■客室： 212室（スイート2室含む、25平方メートル ～57平方メートル ）

■アクセス： JR「大阪」駅 徒歩約12分、JR東西線「北新地」駅 徒歩約4分

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩約4分、京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩約4分

・公式サイト：https://zentishotels.com/ja/osaka/

・Facebook：https://www.facebook.com/zentishotels/

・Instagram：https://www.instagram.com/zentishotels/