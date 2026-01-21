デジタルグリッドが「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」を導入 コンセプトは Nest～“とまり木”から“居着く場所”へ～

株式会社ソーシャルインテリア

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、家具・家電のセレクト型オンラインストアとオフィスの構築支援、家具什器受発注プラットフォームを展開する株式会社ソーシャルインテリア(東京都港区、代表取締役：町野 健、以下ソーシャルインテリア)は、デジタルグリッド株式会社(東京都港区、代表取締役社長：豊田 祐介、以下デジタルグリッド)のオフィス増床に際し、「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」をご導入いただいたことをお知らせいたします。

デジタルグリッドについて

デジタルグリッドは、「エネルギーの民主化を実現する」をミッションに掲げています。

東京大学発の独自技術を核とし、電力と再生可能エネルギーの直接取引を可能にするプラットフォーム「DGP」を運営。この民間市場を通じて、企業の再エネ調達や脱炭素経営をデジタルで支援し、「エネルギー制約のない世界を次世代につなぐ」というビジョンの達成を目指しています。

ソーシャルインテリア オフィス構築支援の導入範囲

デジタルグリッドのオフィス増床プロジェクトを担当させていただきました。



《増床背景とポイント》

- 会議室が不足しているため会議スペースを確保したい- ゲストと従業員の動線を分けたい- 増床エリアと既存エリアの調和





詳細は以下のご紹介ページをご覧ください。

導入事例 │デジタルグリッド株式会社 :https://socialinterior.com/projects/101/

Sales：Yuma Uehara

Project Management：Kasahara Shoji

Design Direction：Nobuhiro Takasu

Interior Coordination：Yoko Shinogi

「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」について

ここ数年でオフィスに求められる要素は急速に変化してきました。働き方の多様化への対応、先行きが見えない中で将来を見据えたリスクヘッジ。それを解決するのが、オフィスデザインにも決済方法にも柔軟性をもたせたプランニングです。

空間デザインから、家具選定までオフィスづくりを一気通貫で対応

- 移転先選定から内装デザイン設計、家具選定までを一気通貫でマネジメント- オフィス移転に関わる全ての業務をプロジェクトマネージャーがサポート

家具を起点としたオフィスデザイン

- コミュニケーションを促す空間づくり- 家具とユーザー体験を重要視したオフィスづくり

予算に合わせて選べる豊富な家具のラインナップ

- オフィス家具、什器からホームユース家具まで1,000ブランド12万種の家具の中から予算に合わせた柔軟なオフィスづくり- 中古品、リユース品を活用した家具選定

一括とサブスクの選べる決済方法

- サブスクによる初期導入コスト95%カット、キャッシュフローの平準化- 事業環境や方針に合わせて一括とサブスクが選択可能、両方を取り入れたハイブリット提案も可能

納品後の空間アップデートもサポート

- 専任担当が伴走しながらオフィスづくり- 万全なアフターフォロー

環境に配慮したオフィスづくり

- 環境配慮型商品のご提案（※リサイクル、アップサイクル商品）- 家具を廃棄しない仕組みによるSDGs貢献

ソーシャルインテリア オフィス構築支援 :https://socialinterior.com/

ソーシャルインテリアについて

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフィス構築支援事業」「INTERIOR BASE事業」の3事業を展開しています。

オンライン販売事業

家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフライン販売事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

INTERIOR BASE事業

設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「INTERIOR BASE」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

- サブスクライフ(https://subsclife.com/)- ソーシャルインテリア オフィス構築支援(https://socialinterior.com/)- INTERIOR BASE(https://interiorbase.jp/)- THE MUSEUM(https://socialinterior.com/the-museum/)

【受賞歴】

- 東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)- Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)- 日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)- すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)- 日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)- Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)