大和自動車交通グループ乗務員制服を全面リニューアル

大和自動車交通株式会社

大和自動車交通株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大塚一基）は、タクシー・ハイヤ ードライバ―の制服を全面リニューアルし、2026年1月より順次導入いたします。今回の刷新は、働きやすさ、ブランドイメージ、サービス品質のさらなる向上を目指して実施するものです。

■背景および目的

当社は、ドライバ―の働きやすさと企業ブランドイメージの向上を目的に、制服のあり方を全面的に見直しました。新制服は、

・清潔感・安心感・統一感のあるブランドイメージの確立

・乗務員の身体的負担を軽減し、快適な業務環境を実現すること

・社会の幅広い層に好印象を与え、採用力を高めること

・スタイリッシュで整ったデザインによるお客様サービス品質の向上

など、当社が今後目指す姿を体現するものです。

■新制服のコンセプト・主な特徴

1. 機能性・快適性の大幅向上

・ストレッチ性の高いポリエステル100％素材を採用し、動きやすさを大幅に向上。

・上下とも軽量化し、長時間の乗務でも負担を軽減。

・ウォッシャブル素材により、清潔性とメンテナンス性を向上。

2. 新デザインによるブランド価値の向上

・ドライバーへのアンケート結果を踏まえ、動きやすさと端正さを両立したスリムシルエットを採用しました。

・スーツは従来のネイビーからブラックへ刷新。落ち着きと安心感・信頼性を兼ね備えたデザインにより、ブランド価値の向上を図ります。

・ジャケットの胸ポケットには、タクシードライバーは金色、ハイヤードライバーは黒色のラインを配し、金は上質感と安心感を、黒は品格と落ち着きを象徴することで、サービス全体の信頼性向上に寄与します。

・シャツについては、タクシードライバーはボタンダウンを採用することで「親しみやすさと軽快さ」を、ハイヤードライバーはレギュラーカラーとすることで「上質感とフォーマルさ」を演出し、それぞれの業務特性にふさわしい印象を与えます。

・ネクタイおよびリボンには、当社旧ロゴに用いられていた“赤茶色”を基調に取り入れたエンジ色を採用。創業以来受け継いできた「和の精神」を体現しつつ、未来に向けた事業のさらなる発展を示すものです。

・社員一人ひとりの求心力を高め、大和自動車交通グループとしての成長を力強く訴求する姿勢を表現しています。

当社旧ロゴタクシードライバータクシードライバーハイヤードライバー■ 導入スケジュール

2026年1月 ：大和自動車交通グループ会社（タクシー子会社）で順次着用開始

2026年11月以降 ：提携先タクシー会社（信和事業協同組合）へ導入範囲を拡大

2026年秋冬シーズン以降 ：大和自動車交通グループ（ハイヤー子会社）で順次着用開始

■ コメント（常務取締役総務部長 岩崎孝雄）

今回の制服リニューアルは、働きやすさの改善、サービス品質向上、ブランドイメージの強化など、会社の未来につながる重要な取り組みです。新しい制服を通じて、ドライバ―がより誇りを持って働ける環境づくりを進めてまいります。

■大和自動車交通株式会社

会 社 名 ：大和自動車交通株式会社

住 所 ：東京都江東区猿江2丁目16番31号

設 立 ：1939年9月13日

代 表 者 ：大塚一基

事業内容：ハイヤー・タクシー業、不動産業

H P ：https://www.daiwaj.com/

【お問い合わせ先】

大和自動車交通株式会社 企画・広報室

電話：03-6757-7173 メール：info@daiwaj.com