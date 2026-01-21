【旭山動物園×フェリシモ】基金付き応援グッズ第3弾が発売開始。楽しいお買い物で動物保護と環境保全活動に参加できるプロジェクト

株式会社フェリシモ

フェリシモは、誰でも気軽に寄付ができる仕組みとして、旭山動物園に暮らす動物たちをモチーフにした基金付き商品の第3弾を旭山動物園の坂東元統括園長監修のもと開発。応援グッズ20点を掲載したWEBサイトを1月15日から公開しています。フェリシモの各ブランドが企画した「旭山動物園・ボルネオの森応援商品」は、ファッションや雑貨などを中心に、いつもの暮らしの中で動物たちを身近に感じることができる幅広いラインナップです。すべての商品には、100円の「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」がついており、旭山動物園の運営支援とともに、認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパンを通じ、ボルネオの森の野生動物の保全活動に活用されます。暮らしの中で動物たちを身近に感じる楽しいグッズのお買い物を通じて、野生動物の保護活動に参加できます。

◆特設サイトで商品一覧をチェック 旭山動物園・ボルネオの森応援基金｜フェリシモ

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/1/

◆旭山動物園とボルネオの森恩返し基金

フェリシモと旭山動物園の共同プロジェクト。

多種多様な動植物を育むマレーシア・ボルネオの森は、大規模な伐採によって消失が加速しています。住処を失ってしまった動物の保護活動や人材育成に取り組む活動費用として活用されます。また旭山動物園の施設整備のための「あさひやまもっと夢基金」にも拠出をし、2つの取り組みを支援します。2024年度の累計基金額は4,371,700円となりました。

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/2/

【旭山動物園・ボルネオの森応援商品第3弾の一部をご紹介】

◆IEDIT 北の大地のエゾフクロウをイメージしたコクーンニットコート

北の大地に暮らすエゾフクロウを、ゆるシルエットとシャギーニットでリアルに再現。美しい羽毛をまとい、木にとまっているその姿を、柄行きまで本物そっくりに編み立てました。ウール混のしっかり厚みのある素材で暖かいのに、すっきり着られるノーカラーのニットコートです。

旭山動物園・ボルネオの森応援商品 IEDIT 北の大地のエゾフクロウをイメージしたコクーンニットコート〈フェザーベージュ〉

1枚 \6,900（+10% \7,580）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/3/

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

◆THREE FIFTY STANDARD プリント＆刺しゅうトレーナー

旭山動物園の冬の風物詩「ペンギンの散歩」でおなじみのキングペンギン。“自然のたくましさと愛らしさ”を体現する存在として、モチーフに選びました。リアルタッチのモノクロプリントの上に刺しゅう文字を重ね、表情に奥行きをプラス。少し大きめのメンズライクなシルエットに、衿・すそ・袖口のリブをきかせて、子どもっぽさをおさえた大人カジュアルな一枚です。合わせやすい落ち着いたカラーで、デイリーに活躍します。

旭山動物園・ボルネオの森応援商品 THREE FIFTY STANDARD プリント＆刺しゅうトレーナー〈オートミール〉

1枚 \5,900（+10% \6,480）

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/4/

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/5/

◆ラミプリュス 特殊繊維で結ばずピタッ 持ち手が付いてるひっつクロスの会

繊維同士がくっついて、巻くだけでお弁当が包める特殊なクロス。運びやすい持ち手付きで内側は保温・保冷効果のあるアルミ仕様。どんな形のものも包めるので、箱ものやボトルのラッピングにもおすすめです。旭山動物園で暮らす動物の親子と自然の風景をポップに描いたクロスは、柄違いで集めたくなるかわいさ！ ランチクロスとしても使えるから、家族みんなのお弁当にどうぞ。

旭山動物園・ボルネオの森応援商品 ラミプリュス 特殊繊維で結ばずピタッ 持ち手が付いてるひっつクロスの会

月1枚 \1,700（+10% \1,860）⇒初回お試しキャンペーン価格 \1,450 （ +10% \1,585 ）

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/6/

◆リブ イン コンフォート ホッキョクグマと一緒にすやすや ふんわりやさしいコットンのキルティングパジャマ

やわらかなコットン100％のキルティングのカットソー生地に、旭山動物園でおおらかに暮らすホッキョクグマの姿がプリントされたパジャマ。ホッキョクグマのデザインはイラストレーターのyamyamさん。やさしい着心地と落ち着きのあるイラストは、眠るときはもちろん、おうちでくつろぐときにもぴったりです。トップスはホッキョクグマをイメージしたコクーンシルエットになっていて、着ているだけでリラックスできそうです。

旭山動物園・ボルネオの森応援商品 リブ イン コンフォート ホッキョクグマと一緒にすやすや ふんわりやさしいコットンのキルティングパジャマ〈ネイビー〉

1着 \5,900（+10% \6,480）

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/7/

◆MEDE19F だちょうのひなカーディガン

旭山動物園のダチョウのひなの、ふわふわした産毛をイメージしたニットカーディガン。しっかり肉厚で長い毛足が、見た目にも暖か。ゆったり軽やかな着心地で、アウター代わりにはおっても充分な存在感。冬コーデに遊び心ある個性を添えてくれます。

旭山動物園・ボルネオの森応援商品 MEDE19F だちょうのひなのカーディガン〈ミックスブラウン〉

1枚 \6,400（+10% \7,030）

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/8/

◆el：ment 山本祐布子が描く 凛とたたずむキタキツネ つま先シルク混靴下の会

山本祐布子さんが描く、凛とたたずむキタキツネ。まるで絵本の1ページのように美しい世界観を、360°どの視点からも楽しめるように編み立てました。肌心地のよいコットンの糸を使い、つま先は肌側シルク混の二重編み仕様であたたかくむれにくい上質な靴下。冬のおしゃれはもちろん、お家で過ごすやさしい時間の相棒にも◎。

旭山動物園・ボルネオの森応援商品 el：ment 山本祐布子が描く 凛とたたずむキタキツネ つま先シルク混靴下の会

月1足 \1,400（+10% \1,530）

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/9/

◆ラミプリュス ぷっくりホッキョクグマとお散歩 氷海を思わせるジャカードバッグ

流氷が浮かんできらめく氷海みたいな表情のある生地を使い、青くて丸い地球をイメージして作ったラウンド型のシンプルなバッグです。たっぷり入って整理しやすい3部屋構造でポケットも充実。本体部分も持ち手もふっくらしていて、肩かけOK。取り外し可能なマスコット仕立てのチャームは、ちょっぴり人間味のある立ち姿のホッキョクグマ。

旭山動物園・ボルネオの森応援商品 ぷっくりホッキョクグマとお散歩 氷海を思わせるジャカードバッグ

1個 \4,980（+10% \5,468）

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/10/

◆旭山動物園・ボルネオの森応援商品 商品一覧はこちら

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/11/

◆ボルネオの森応援プロジェクトについて

私たちがふだん消費している洗剤・化粧品・お菓子・カップ麺などには熱帯地帯で栽培するアブラヤシのパーム油が使われています。マレーシアにある世界で3番目に大きな島、ボルネオに、私たちの生活を豊かにするアブラヤシ農園が今も広がり続け、このままでは野生動物たちは、すみかや食べ物を奪われ、地球上から姿を消してしまうかもしれないというのが現状です。ボルネオ島の森は、昔からたくさんの動物たちが暮らしていて、生物多様性の宝庫です。今回、だれでもボルネオの森を応援するための寄付ができる仕組みとして「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」を設立。動物たちを身近に感じる、暮らしの品々を企画しました。すべての商品に100円基金が付き、動物たちと環境を守る旭山動物園とボルネオの森の保全活動に、お買い物を通して参加することができます。

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/12/

◆【支援先】北海道旭川市 旭山動物園

年間140万人が訪れる、日本最北端に所在する動物園。動物たちにとって居心地がいい自然な環境を実現する工夫がされていて、展示やガイドではいつでも臨場感のある生き生きとした姿を見ることができます。統括園長の坂東元さんは、「認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン」の理事も務められています。

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/13/

◆【支援先】認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン

動物と人がともに生きていくことのできる未来をつくるために活動する環境団体です。

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/14/

【フェリシモの関連プロジェクトを紹介】

◆フェリシモいきもの未来基金

絶滅の危機にある動物たちをみんなで守る「フェリシモいきもの未来基金」。すべての商品に100円基金付き。お預かりした基金は、公益社団法人日本動物園水族館協会（JAZA）を通して保全活動に活用されます。

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/15/

◆絶滅の危機にあるジャイアントパンダを守ろう！

パンダグッズの楽しいお買い物で、絶滅の危機にあるジャイアントパンダを守ろう！商品売上の一部を、パンダの未来を守るための「上野動物園 ジャイアントパンダ保護サポート基金」に協賛します。

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/16/

◆GO！ PEACE！

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/17/

◆フェリシモの基金活動

フェリシモは「ともにしあわせになるしあわせ」をコア・バリューに、永続的なしあわせ社会を創造することを目指しています。生活者のみなさまによりしあわせな社会づくりに参画いただく機会のひとつとして、気軽に参加できる基金活動を1990年から展開しています。特に「環境保全」「教育」「健康」「自立」「文化継承」「動物との共生」「災害復興」の7つの領域を支援する取り組みを推進しています。

過去34年間に開発された社会貢献型商品の総数は21,000種類を超え、販売された商品の総点数は約4118万口、プロジェクトに参加されたお客さまのユニーク顧客数は約236万人、のべ参加者総数は約4118万人、お預かりした金額は累計32億円にのぼります。（※2025年2月28日現在）

それぞれの基金の目的を明示したうえで、商品の販売価格の全部または一部を基金としてお預かりして、国内外のNPO団体等のさまざまな取り組みに拠出しています。2024年3月～2025年2月には総額108,534,288円を拠出しました。なお、フェリシモでは、みなさまからお預かりした基金の全額を「直接的な支援活動に生かす」ことを原則とし、基金に関する運営や広報等にかかる経費はフェリシモが負担しています。

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/18/

◆旭山動物園応援商品 デジタルカタログ

＞＞ https://feli.jp/s/pr260121/19/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。



― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

