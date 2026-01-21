「子育て応援スペース」を体験しよう！電車で絵本の読み聞かせin志村車両検修場を実施します

東京都

都営地下鉄では、小さなお子様連れのお客様にも安心して気兼ねなく電車を利用していただけるよう、車内に「子育て応援スペース」を設置しています。このたび、三田線車両内の「子育て応援スペース」で絵本の読み聞かせイベントを実施しますのでお知らせします。また、都営交通のポイントサービス「ToKoPo（トコポ）」会員の方には当選のチャンスが２倍になるダブルチャンスも実施します。

この機会に、お子様とご一緒に「子育て応援スペース」を体験してみませんか？皆様ふるってご応募ください！

昨年度のイベントの様子都営三田線6500形

１ 日時

令和８年２月28日（土）

１. 10時00分から（受付 ９時30分～）

２. 12時30分から（受付12時00分～）

３. 15時00分から（受付14時30分～）

※ 雨天決行・荒天中止

※ 絵本の読み聞かせ～写真撮影まで、計１時間程度のイベントとなります。

２ 場所

東京都交通局志村車両検修場（所在地：板橋区高島平9-1-1）

都営三田線 「西台駅」 東口から徒歩約３分

※ 公共交通機関でお越しください。 会場内に駐車及び駐輪スペースはありません。

３ 実施内容

(1) 絵本の読み聞かせ

『だるまちゃんとてんぐちゃん』（福音館書店）など３作品程度の絵本をご用意しております。

※ 対象年齢３～４歳からの絵本です。

(2) 「子育て応援スペース」内での写真撮影

車内でご自由に写真撮影をしていただけます。

参加者には、都営交通オリジナルノベルティグッズもプレゼントします。

４ 募集人数

小さなお子様連れのお客様 各回 20組ずつ（計60組）

※１組４名様までお申し込みいただけます。

５ 応募要領

応募フォームからご応募ください。 https://kotsu-yomikikase.metro.tokyo.lg.jp

応募者多数の場合は抽選となります。

募集期間 令和８年１月22日（木）10:00から令和８年２月６日（金）17:00まで

結果発表 令和８年2月20日（金）までに、当選者の方にご応募の際の登録メールアドレスへ

結果を通知いたします。落選者の方には通知しませんのでご了承ください。

※ 会場内の安全には十分配慮しておりますが、車庫においては、一部足場の悪い場所がございますのでご注意ください。なお、参加に当たり不安のある方は、お手数ですが、応募フォームの備考欄にご記載ください。

※ 当日は報道関係の取材及び写真撮影が入ることがありますが、本イベントへの参加をもって同意とみなすことをご了承のうえお申し込みいただきますようお願いします。

※ その他、応募フォームに記載の注意事項をよくご確認のうえお申込みください。

６ ToKoPo会員特典

「都営交通のポイントサービス ToKoPo会員の方は当選のチャンスが2倍になります！」

１.応募者多数のため抽選となった場合、募集60組のうち30組を、応募されたToKoPo会員から抽選します。ToKoPo会員の方は、応募フォームに必要事項をご記載ください。

２.残り30組は、ToKoPo会員で落選された方と非会員の方から再抽選となります。

また、ToKoPoは、令和８年１月22日（木）から４月14日（火）まで新規入会キャンペーンを実施します。期間中に新規入会された方全員に200ポイント、さらに抽選で200名様に1,000ポイントをプレゼント！

お得なこの期間中に、ぜひご入会下さい。

詳細はこちら（https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/nippori_toneri/2026/ntl_p_2026012112365_h.html）

７ その他

・ 会場にベビーカー置き場や授乳スペース等をご用意しております。

・ ６か月～小学校就学前のお子様を対象とした、託児サービスも会場内に設置します。応募フォームからの応募時にあわせてお申し込みください。

※ 読み聞かせ及び写真撮影は、絵本の対象年齢以下のお子様でも保護者の方のご監督の下、ご参加いただくことが可能です。

※ 託児サービスの預かり可能人数に上限がありますので、事前応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。また、事前申込みなしの場合でも、当日空きがある場合に限りご利用いただける可能性もございますので、会場の受付スタッフにお声がけください。

※ 託児サービスのご利用は、読み聞かせイベント参加者のご家族に限ります。

■ 「子育て応援スペース」について

都営地下鉄では、小さなお子様連れのお客様にも安心して気兼ねなく電車を利用していただけるよう、各線において、人気のキャラクターで車内を装飾した「子育て応援スペース」を設置し、運行しています。

令和8年１月21日現在、４シリーズ、11パターンのデザインで71編成を運行しています。

■ToKoPoって、どんなポイントサービス？

都営交通のポイントサービス「ToKoPo(トコポ)」は、記名式PASMOで都営交通（都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人ライナー）に乗車するたびにポイントがたまるサービスです。

たまったポイントは、１ポイントを１円として、10ポイント単位でPASMOにチャージすることができ、電車やバスの乗車のほか、お買い物にもご利用いただけます。

・一部のポイントチャージ取扱機は、モバイルPASMOにも対応しています。ポイントチャージ取扱機は都営地下鉄各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)、日暮里・舎人ライナーの各駅に設置しています。・登録できるPASMOは記名PASMO及びPASMO定期券です。・ 定期券区間内の乗車はポイント対象外です。・「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

入会方法は、パソコン又はスマートフォンを使ってToKoPoホームページの入会申込フォームからお申し込みください。（https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/tokopo/）