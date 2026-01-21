稲城市・川崎市・東京都多摩市・調布市在住の65歳以上はHANA・BIYORI入園料＆花景の湯入館料がお得に！「梅まつり 2026」開催

株式会社よみうりランド

株式会社よみうりランドが運営する新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」と、同施設内にある日帰り温泉施設「よみうりランド眺望温泉 花景の湯」は、2月20日(金)より「梅まつり 2026」を開催します。

HANA・BIYORIでは、2月20日(金)～3月1日(日)の期間、稲城市・川崎市・東京都多摩市・調布市在住の65歳以上の方と、一緒に入園するご家族の入園料が半額の400円(小学生はチケット窓口価格で200円)になります。花景の湯では、2月20日(金)・24日(火)～27日(金)の期間、同4市在住の65歳以上の方の入館料が1,500円(通常価格：大人平日2,300円)になります。

HANA・BIYORI園内では寒紅梅・白加賀・紅千鳥など約200本の梅が見られます。花景の湯では期間中、露天風呂にて「梅の替わり湯」や、内湯サウナにて、熱々のサウナストーンの上に梅のアロマ水を含んだ氷を乗せたキューゲルサウナなども実施します。

貸出画像「梅まつり 2026」

概要

■「HANA・BIYORI」優待

稲城市・川崎市・多摩市・調布市在住の65歳以上の方とご家族のHANA・BIYORI入園料が半額になります。園内では寒紅梅・白加賀・紅千鳥など約200本の梅が見られます。16：00からは和のイルミネーション「HANAあかり」も開催します。

［期 間］2月20日(金)～3月1日(日)

［対 象］稲城市・川崎市・多摩市・調布市在住の65歳以上の方及び一緒に入園する家族

［優待内容］

貸出画像「HANA・BIYORI 梅まつり(過去の様子)

■「花景の湯」優待

稲城市・川崎市・多摩市・調布市在住の65歳以上の方の花景の湯入館料が1,500円(通常価格：大人平日2,300円)になります。期間中は、露天風呂で「梅の替わり湯」や、内湯サウナで、熱々のサウナストーンの上に梅のアロマ水を含んだ氷を乗せたキューゲルサウナなども実施します。

［期 間］2月20日(金)・24日(火)～27日(金)

［対 象］稲城市・川崎市・多摩市・調布市在住の65歳以上の方 ※本人のみ

［優待内容］

貸出画像「花景の湯 女性露天風呂」

［購入方法］

１.HANA・BIYORIチケット窓口にて購入

※当日券のみ

※チケット窓口で生年月日と住所を確認できる証明書(運転免許証、マイナンバーカードの表

面、住民票など)をご提示ください

２.公式オンライン「よみランCLUB」に会員登録(無料)し、購入

※1月21日(水)15:00～前売券販売開始

※「よみランCLUB」会員登録はこちら

(https://land-member.yomiuriland.com/login/sign_up)

※遊園地とHANA・BIYORIをつなぐ連絡口では購入できません

※営業日時等の詳細は公式サイトをご確認ください

公式サイトはこちら(https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/kakeinoyu/)