年間受付回数500万回突破／創業10周年クラウド受付システム「RECEPTIONIST」、業界トップシェア×ユーザー支持を獲得し、働き方DXの最前線へ(※)

株式会社RECEPTIONIST

株式会社RECEPTIONIST（本社：東京都目黒区、代表：橋本 真里子、以下 当社）は、2026年1月21日をもって創業10周年を迎えました。

2016年の創業当初、代表の橋本が受付嬢として現場に立つ中で感じてきた、「人手に依存した来客対応」や「本来必要のない業務負担」といった課題を出発点に、当社はクラウド受付システム「RECEPTIONIST」の提供を開始しました。



受付業務のデジタル化を起点に、その後は会議室管理や日程調整へとサービス領域を拡張し、テクノロジーを通じて働く現場に残る非効率の解消に取り組んできました。

現在、「RECEPTIONIST」は年間500万回以上の受付に利用され、継続率99.5％という極めて高い水準を維持しています。

Slack・Microsoft Teams・SMSなど多様なツールとの連携に加え、会議室管理・日程調整機能を組み合わせることで、単なる来客対応にとどまらず、業務全体の生産性向上を支える基盤として、多くの企業に導入されています。

この10年で、リモートワークやフリーアドレスの浸透により、企業のワークスタイルは大きく多様化しました。それに伴い、受付システムも単なる「来客取次」のツールから、セキュリティと効率性を担保し、生産性を生み出すオフィスインフラへと、その役割を拡大しています。

RECEPTIONISTはこの潮流を先取りし、変わり続けるオフィス環境や働き方に柔軟に適応することで、企業のハイブリッドワークを支える基盤として、継続的なプロダクトアップデートを重ねてまいりました。

こうした歩みの中で、昨年当社はサービスの進化とともに、

ミッション「ビジネスの不条理をなくす」、

ビジョン「誰もが主体性を持ち、働くことが好きになる社会をつくる」

を改めて定義しました。

10周年を迎える今、これらのミッション・ビジョンをより強固な指針とし、働く人の主体性を妨げる不条理の解消に向けて、今後もより広く挑戦してまいります。

代表取締役CEO 橋本 真里子からのコメント

当社は2026年1月21日をもって創業10周年を迎えました。

創業当時、オフィスの受付は内線電話が主流で、受付業務をテクノロジーで変えるという発想はまだ一般的ではありませんでした。

この10年で働き方やオフィス環境は大きく変化し、受付に求められる役割も進化しています。私たちはその変化の只中で、現場の課題と真摯に向き合いながらプロダクトを磨き続けてきました。

また、近年は「有人受付の併用導入」も増えております。これは、私が受付嬢の時に感じていた「人がやるべきことと、やらなくていいこと」を弊社サービスで実現することができており、大変嬉しく思っております。

これまで支えてくださったすべての皆さまに感謝するとともに、今後も地に足のついた経営で、社会に必要とされる価値を提供し続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社RECEPTIONIST

所在地：東京都目黒区

代表者：代表取締役CEO 橋本(大宮) 真里子

設立：2016年1月21日

URL：https://receptionist.co.jp/

