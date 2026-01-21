日暮里・舎人ライナー　「冬の時差Bizキャンペーン」を実施します！

東京都

日暮里・舎人ライナーでは、オフピーク通勤・通学にご協力いただく方を応援するため、令和８年２月２日（月）から、「冬の時差Bizキャンペーン」を実施します。今回のキャンペーンでは、都営交通ポイントサービス「ToKoPo（トコポ）」会員の方を対象に、オフピーク時間帯にご乗車された場合、最大1,800ポイントをプレゼントします。

また、本キャンペーンに先立ち、令和8年１月22日（木）からは、ToKoPoポイントが最大1,200ポイント獲得できる「ToKoPo入会キャンペーン」を実施します。

ぜひこの機会に、オフピーク通勤・通学を始めてみませんか？

１ 日暮里・舎人ライナー 冬の時差Bizキャンペーンについて

（１）キャンペーン期間

令和８年２月２日（月）～２月27日（金）

※ 期間中の平日のみ対象（18日間）

（２）対象駅

日暮里・舎人ライナー各駅

（３）参加対象者

ToKoPo会員の方

（４）参加方法

・ToKoPoに登録してある記名式PASMOにて、平日の始発～7:30又は9:30～10:30の間に、

日暮里・舎人ライナー各駅の自動改札機から降車してください（定期券、SF利用いずれも対象です）。

・参加された方に、ToKoPoオフピークポイントとして、１日につき100ポイントをプレゼントします。

※１日に複数回利用されてもオフピークポイントは１回分のみとなります。

※列車の遅延などでポイントを獲得できなかった場合の補償はありません。

２ ToKoPo入会キャンペーンについて

（１）キャンペーン期間

令和８年1月22日（木）から令和８年4月14日（火）まで

（２）キャンペーン概要

キャンペーン期間中にToKoPoに新規ご入会いただいた方全員に200ポイント、さらに抽選で200名様に1,000ポイントプレゼントします。

（３）入会手続

パソコン又はスマートフォンを使ってToKoPoホームページの入会申込フォームから

お申し込みください。（https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/tokopo/）

※ キャンペーン期間中に入会された方へのポイント付与は、令和８年５月中を予定しています。※ 抽選ポイントの当選発表は、当選者へのポイント付与をもってかえさせていただきます。※ 既に会員の方が新たに登録した場合は、キャンペーンの対象外です。また、入退会を繰り返して取得されたポイントは無効となります。



（別紙）

～ 「ToKoPo」 について ～

都営交通のポイントサービス「ToKoPo(トコポ)」は、記名式PASMOで都営交通（都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人ライナー）に乗車するたびにポイントがたまるサービスです。

たまったポイントは、１ポイントを１円として、10ポイント単位でPASMOにチャージすることができ、電車やバスの乗車のほか、お買い物にもご利用いただけます。

・ 一部のポイントチャージ取扱機は、モバイルPASMOにも対応しています。ポイントチャージ取扱機は都営地下鉄各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)、日暮里・舎人ライナーの各駅に設置しています。・ 登録できるPASMOは記名PASMO及びPASMO定期券です。 ・ 定期券区間内の乗車はポイント対象外です。・ 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

■ 付与ポイント

■ ToKoPoステップアップボーナス

乗れば乗るほどポイント付与率がUPする「ToKoPoステップアップボーナス」を実施しています。

ToKoPo乗車ポイントに加え、都営地下鉄（浅草線、三田線、新宿線、大江戸線）及び日暮里・舎人ライナーのご利用時に、同一月内に同一運賃区間の乗車回数に応じてポイントを付与します。