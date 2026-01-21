BreakingDown18.5シルバースポンサー V CLINIC、HTF、VO-VO-／H.L.B、VITABON JAPAN、T-CLINIC、XENIS、BIO Men′s clinicが就任

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2026年1月24日（土）に開催する人気格闘技イベント「BreakingDown18.5」において、V CLINIC、HTF、VO-VO-／H.L.B、VITABON JAPAN、T-CLINIC、XENIS、BIO Men's clinicがシルバースポンサーに就任したことをお知らせします。

大会では、美容整形クリニックの「V CLINIC」、コンプレッションウエアの「HTF」、入浴剤やスカルプケア商品の「HLB・VO-VO-」、置き型電子シーシャの「VITABON JAPAN」、美容クリニックの「T CLINIC」、電動アシスト自転車メーカーの「XENIS」、美容クリニック「BIO Men's clinic」のロゴを競技リングなどに掲出します。

＜就任メッセージ＞

V CLINICについて

2025年5月にリニューアルオープンした、元No.1キャバ嬢で起業家でもある愛沢えみりが共同創業者を務める美容整形クリニックで、鼻や二重、クマ取り、小顔といった外科施術はもちろん、美肌、ヒアルロン酸、タトゥー除去などを一流のクオリティで提供します。

診療時間 ：10:00~19:00（不定休）

電話番号 ： 03-6709-9595

所在地 ：東京都新宿区新宿3丁目1-22 ADビル 7F

アクセス ：新宿3丁目駅 C1出口 徒歩1分 新宿駅東口徒歩5分

公式サイト：https://venusbeautyclinic.com/ (https://venusbeautyclinic.com/)

HTFについて

HTFを販売する株式会社LADDERは、インフルエンサーや著名人、タレントと共に商品の開発から販売、プロモーション、カスタマーサービスなどをワンストップで行っているP2C企業です。「ブランドとお客様の架け橋になり、P2Cのリーディングカンパニーになる。」をミッションとし、ヒカルさんのNMNサプリ『P3』や、明日花キララさんのナイトブラブランド『ふわっとマシュマロブラ』、てんちむさんアンバサダーの電子シーシャ『CHILLERS』などの展開をしております。今後も新用品を展開してまいります。

公式サイト：https://ladder.co.jp/ (https://ladder.co.jp/)

HTF：https://h-t-f.shop/

P3： https://pthree.jp/

ふわっとマシュマロブラ：https://mashumaro-bra.com/

CHILLERS：https://chillers.jp/

HLB・VO-VO-について

HLB・VOVOを展開するMAKE BEAUTURE株式会社は「世界と未来を動かす美しさを創造する」をミッションに掲げ、ユーザー様からの声をもとにした新しい習慣をつくっております。 主にインターネット（EC、Amazon、楽天）を通じて、トップアスリート、モデル、セレブ層に愛用されている高級入浴剤の”湯セレブ”H.L.B（エイチ・エル・ビー）や、朝倉未来がプロデュースした# 1分で仕上がる頭皮ケア VO-VO-（ボーボー）を提供しています。

VO-VO-公式サイト：https://vovo-official.jp/

HLB公式サイト：https://hlb.ink/

VITABON JAPANについて

韓国でS2OやULTRAのスポンサーを務める世界初の置き型電子シーシャ「VITABON SHISHA」。ノンニコチン・ノンタールで無害で健康を気遣った商品です。炭不使用で不要な手間を一切排除。静かなくつろぎのひとときをより深いリラックス体験に。

公式サイト：https://vitabonshisha.jp/

T CLINICについて

三上悠亜が共同創業者を務める美容整形クリニックで、「黄金比」「顔整形」にこだわり、美容医療の不満足とコンプレックスをなくす顔整形世界No.1のクリニックを目指しています。

診療時間 ：10:00~19:00（不定休）

電話番号 ： 03-6228-0830

所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町1丁目16－5 ドン・キホーテ新宿ビル7F

アクセス ：JR山手線新宿駅から徒歩3分

公式サイト：https://tclinic-official.com

XENISについて

株式会社 XENIS（代表取締役 佐々木栄治）は、48 V 27 Ahバッテリーや前後フルサスペンションなど世界最高水準の装備を標準搭載した電動アシスト自転車〈EX〉（黒 66 万円／白 77 万円・限定 168 台）を展開。従来 100 万円超級の性能を約半額にまで抑えて提供し、クラウドファンディング開始 12 日で支援総額 3,928 万円を達成するなど大きな注目を集めています。取扱店も早い者勝ちでエリアごとに募集中です。共同イベントの開催なども歓迎しておりますので、お気軽にご連絡ください。

公式サイト：https://xenis.jp/pages/lp1

公式 LINE：https://bit.ly/XENIS_BD_

BIO Men's clinicについて

BIO Men’s Clinic（ビオメンズクリニック）は、アンチエイジングや美容医療が

“男性にとっても当たり前”となる世の中を目指し、肌治療・美容整形・痩身・

エクソソームなどを用いた総合美容プロデュースを提供する男性専門の美容クリニックです。

第一印象を変える外見のケアはもちろん、“男としての自信”や“存在感”を高めるための

医療的アプローチを追求。安心して通えるホスピタリティと確かな技術で、

美容業界における新たな男性の選択肢を創造しています。

公式サイト：https://biomens.clinic/

朝倉未来監修スキンケアブランド "BIO SKIN LAB"：https://bio-skin.jp

■ポスティングホールディングス presents BreakingDown18.5 大会概要

日時 ： 2026年1月24日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：株式会社ポスティンホールディングス

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：全席完売

販売場所：eplus 公式サイト内

URL：https://eplus.jp/breakingdown18.5/

料金（税込）

・VIP席 ：\110,000

・SS席：\55,000

・S席：\33,000

・A席：\24,000

・B席：\19,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown18.5 特製ステッカー

・前日記者会見参加権※1

・次回大会のオーディション観覧権※1

・大会終了後、ケージ内で写真撮影が可能 ※1

・大会終了後、審査員席で写真撮影が可能 ※2

※1：VIP席のチケット特典です

※2：SS席のチケット特典です

ケージ内および審査員席での写真撮影は、お客様のみでの撮影です

PPV（オンライン視聴）チケット

販売期間：2026年1月19日(月)19:00～1月31日(土)23:59まで

見逃し視聴期間：アーカイブ配信準備完了後 ～ 2026年1月31日(土)23:59

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）

・BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

・一般：980円

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

