ゴルフボール『TOUR B X/XS』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、世界のトッププロの高い性能要求に応え続けるゴルフボール『TOUR B X/XS』の最新モデルを2月6日に発売します。価格はオープンです。

本モデルは、世界のトッププロが求める「飛んで、止まる」という性能をさらに磨き上げるために、設計思想の核となる「スピード＆スピン コントロールテクノロジー」により、フルショットでは「高初速×低スピン」、アプローチショットでは「低初速×高スピン」を実現し、イメージ通りに“運べる・寄る”パフォーマンスを高次元で両立しています。

今回進化したのは、新薬品を配合した「ST・ハイドロコア」とブリヂストンゴルフ史上最も高剛性の「ST・インナーカバー」で、これらの相乗効果により、風に強く、狙ったラインへ安定して「運べる」強弾道を追求しています。また、比重の高いインナーカバーがボール全体の慣性モーメント（MOI）を高めることで、空中でのスピン量が安定し、飛距離と弾道の安定性を高めるとともに、グリーン上でのパッティング時の転がりの良さも追求しています。

さらに、「リアクティブ iQ・ウレタンカバー」と「スリップレス・バイトコーティング」を継続採用することで、タイガー・ウッズをはじめ、多くのプロが認めるアプローチショットでのフェースへの“乗り感”と“ディープ感”でイメージ通りに「寄る」性能を追求しています。加えて、カバーの傷がつきにくく耐久性が高い点も、契約プロから高い評価を得ています。

飛距離に優れた「X」と、スピン性能に秀でた「XS」。どちらの「B」も世界のツアーレベルの選択肢としてゴルファーの最高のパフォーマンスをサポートします。

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。

【商品特長】

「飛んで、止まる」を叶える進化した「スピード＆スピン コントロールテクノロジー」

■構造図：ウレタンカバー3ピース

■モデル別性能比較

■カラーバリエーション

■TEAM BRIDGESTONEの評価およびボールに求める“イメージ通り”の性能とは

※2 同一モデルの中で、カバー色・文字色・ロゴデザインの異なるボールは、性能・構造は同じですが、R＆A公認球リストには異なる種類として登録されています。「ワンボール条件」が適用される競技では、カバー色・文字色・ ロゴデザインが同じ ボールをご使用ください。

※3 モデルごとに硬度を最適化しています。