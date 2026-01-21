【 三重県 × LEO 】新たな起業家誕生の瞬間！会場参加者募集！ 三重県事業合同デモデイ『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT』。2026年3月2日（月）四日市商工会議所にて開催！
株式会社LEO（代表取締役:粟生 万琴）（レオ 本社所在地：愛知県名古屋市西区、代表取締役：粟生 万琴、以下 LEO）は、三重県主催により、県内新規事業の今年度成果に触れることのできるイベント『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT（以下、本イベント）』を2026年3月2日（月）、四日市商工会議所にて開催します。
詳細・参加申込ページ https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com
■三重県事業合同デモデイ『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT』
本イベントは、「TOKOWAKA-MIE（常若-三重）」を舞台に四年目を迎えたふたつの新規事業プログラムの参加者が、それぞれ今年度の成果を発表します。
１. 三重県内事業者と全国のスタートアップによるビジネス創出を目的とするプログラム
『TOKOWAKA-MIE オープンイノベーションプログラム 2025』（運営：株式会社eiicon）
２. 三重県地域に根ざした起業家を徹底支援する起業支援プログラム
『TOKOWAKA-MIE REBORN PROGRAM 2025』（運営：LEO）
そのほか、トークセッション、参加者同士の交流など、新規事業創出の一歩を踏み出せるイベントです。
新規事業・地域のオープンイノベーション（共創）に興味のある企業・団体様、三重県内産業の振興や企業支援を行う金融機関・支援団体など、ご興味のある皆さまのご参加をお待ちしております。
□開催概要
・イベント名称：三重県事業合同デモデイ『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT』
・開催日時：2026年3月2日（月）11:00～18:45 ※開場10:30
・会場：四日市商工会議所 1階 会議所ホールI・II
三重県四日市市諏訪町2-5（近鉄四日市駅徒歩7分、ＪＲ四日市駅徒歩10分）
※本イベントはオンラインで同時配信いたします。
・定員：100名程度（先着順）
・参加対象：
-同じ県内企業の取り組みを参考に新しいチャレンジをしていきたい三重県内企業
-既存ビジネスに課題を感じている・新規事業開発を検討している三重県内企業
-地場企業とのオープンイノベーションに関心のあるスタートアップ
-県内産業の振興や企業支援を行う金融機関・支援団体 …等
・参加方法：
以下ページよりお申し込みください（参加費無料／事前申込制）。
https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com(https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com)
※参加申込締切 2月27日（金）12:00
□タイムスケジュール ※予告なく変更の可能性があります。
11:00～ オープニング
『TOKOWAKA-MIE REBORN PROGRAM 2025』事業ピッチ
https://tokowaka-reborn.pref.mie.lg.jp/
11:15～ 審査員紹介
・鈴木 成宗 様（有限会社二軒茶屋餅角屋本店 代表取締役社長）
・粟生 万琴 （株式会社LEO 代表取締役）
・中村 亜由子（株式会社eiicon 代表取締役社長）
11:30～ アクセラレーションプログラム 事業ピッチ 5名
・アクティブ体操クラブ 小柳 勇真
・株式会社真空断熱研究所 中村 圭介
・株式会社藤乃森 藤戸 淳夫
・FUKURA.FUKURA. 丸島 れい
・株式会社エコプランニング 吉田孔顕
※12:15～13:00 昼休憩
13:00～ インキュベーションプログラム 事業ピッチ 14名（50音順）
※発表順ではありません
・飯田 思遠
・mit Spaß 井内 琢斗
・伊丹 彩乃
・株式会HALO 鵜飼 幸子
・tobos株式会社 大萱 威往吏
・movieTWO 奥林 さや香
・極美株式会社/Creative Mind Lab 栗田 裕之
・小山 隆幸
・土本 雄祐
・アズメド株式会社 西 直哉
・ネクストピクチャーズ 藤木 泰之
・大日本印刷株式会社 松浪 琢也
・YJAPAN株式会社 三崎 友輔
・株式会社Vital core 山中 信人
15:30～ トークセッション
『共創を"動かす"三重のつくり方～実証の設計と場づくり～』
オープンイノベーションをアイデアの共有だけで終わらせないために、どう動かすか。
本セッションでは、実証を設計し、次の共創を生む「場づくり」について考えます。
継続的な共創を増やす仕掛けや地域に新しい挑戦を生み出すヒントを探るセッションです。
＜登壇者＞
・神山 大輔 様（ IXデジタル株式会社 代表取締役社長）
・岡田 博明 様（有限会社二軒茶屋餅角屋本店 常務取締役クラフトビール事業部COO ）
16:15～
『TOKOWAKA-MIE オープンイノベーションプログラム 2025』
オープンイノベーションピッチ
https://corp.eiicon.net/about/tokowaka-oi-2025
１. 『停電時にも自動で作動する無動力止水システムの共創開発
～三重から発信する次世代水防インフラ～』
宇野重工株式会社 × 有限会社ハーティー・メッセージ
２. 『建設業の働き方に合わせて動く「人に寄り添う工程リンク現場配置システム」の共創』
株式会社近藤建設 × 株式会社フツパー
３. 『FRPトレイ廃材の再資源化による産業廃棄物削減と資源循環への挑戦』
三坂ライト工業株式会社 × 株式会社REMARE
17:30～ 『TOKOWAKA-MIE REBORN PROGRAM 2025』審査結果発表・表彰
18:15～18:45 交流・名刺交換タイム
※メディアの皆様におかれましては、イベント当日の会場でのご取材・撮影も承ります。
2月27日（金）までに問合せ先にご連絡ください。
■三重県事業合同デモデイ『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT』
詳細・参加申込ページ https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com(https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com)
＜本件に関するお問い合わせ先＞
運営事務局メールアドレス tokowaka@leopards.co.jp
【株式会社LEO 概要】
HP(https://leopards.co.jp/)
所在地: 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス
設立: 2018年11月 （事業開始 2020年10月）
代表者: 代表取締役 粟生 万琴
事業内容: AOU no MORI -Co Creation Space-の運営、インキュベーション施設の運営、イベント企画・運営、新規事業コンサルティング、人材育成（企業、学生向け）等