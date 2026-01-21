BreakingDown18.5のプラチナスポンサーにSNS教育事業を手掛ける「Levela」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2026年1月24日（土）に開催する人気格闘技イベント「BreakingDown18.5」において、SNS教育事業を手掛ける「Levela（リベラ）」がプラチナスポンサーに就任したことをお知らせします。

「Levela」は、現役インフルエンサー講師陣による再現性の高いカリキュラムを強みに、Instagramに特化したSNS教育事業「Snscool」を展開しています。平均67投稿でフォロワー1万人を突破する圧倒的な再現性と顧客志向のサポートで急成長しています。

Levelaより就任メッセージ

このたび株式会社Levelaは、「BreakingDown」のプラチナスポンサーに就任いたしました。

社名Levelaは“Level up”の略で、「Be who you want to be ― なりたい自分になろう」を理念に、挑戦に寄り添い、理想を現実に変えるためのサポートをしています。

リングで一瞬一瞬をやり切り、常に自らを更新し続ける選手たちの姿勢は、私たちが最も敬意を抱く生き方そのものです。勝敗だけでは測れない“挑み続ける意思”を称え、次のステージへ進む力となれるよう、Levelaは本大会を全力で応援してまいります。

「Levela」について

株式会社Levelaは「人生を変えるきっかけになる」をミッションに掲げ、成果と再現性に徹底してこだわるオンライン教育企業です。 Instagram特化型コンサルティングプログラム「SnsClub」では、誇大広告やサポート不備といった業界課題に対し、「平均67投稿で1万フォロワー」という再現性の高い実績があり、受講生が目標を達成するまで最後までやり切れるよう、学習設計から伴走サポートまで一貫した体制を構築しています。

今後も、すべての人が理想の自分像に近づく機会を創出し、日本一の教育事業を目指して邁進してまいります。

公式サイト： https://levela.co.jp/

SnsClub：https://levela.co.jp/snsclub/lp/04/

■ポスティングホールディングス presents BreakingDown18.5 大会概要

日時 ： 2026年1月24日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：株式会社ポスティンホールディングス

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：全席完売

販売場所：eplus 公式サイト内

URL：https://eplus.jp/breakingdown18.5/

料金（税込）

・VIP席 ：\110,000

・SS席：\55,000

・S席：\33,000

・A席：\24,000

・B席：\19,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown18.5 特製ステッカー

・前日記者会見参加権※1

・次回大会のオーディション観覧権※1

・大会終了後、ケージ内で写真撮影が可能 ※1

・大会終了後、審査員席で写真撮影が可能 ※2

※1：VIP席のチケット特典です

※2：SS席のチケット特典です

ケージ内および審査員席での写真撮影は、お客様のみでの撮影です

PPV（オンライン視聴）チケット

販売期間：2026年1月19日(月)19:00～1月31日(土)23:59まで

見逃し視聴期間：アーカイブ配信準備完了後 ～ 2026年1月31日(土)23:59

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）

・BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

・一般：980円

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

