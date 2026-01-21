ブランド誕生期の原酒だけで仕上げた、限定ラム「ニューグローブ インセプション 21年 ビンテージ 2004」発売開始

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（所在地：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、グレイズ社フラッグシップブランド「ニューグローブ」の正規代理店として、長期熟成ラム「インセプション 21年 ビンテージ 2004」を発売いたします。

“はじまりの原酒”を21年熟成で味わう、貴重なシングルビンテージ

本作で最もご注目いただきたいのは、グレイズ社が「ニューグローブ」ブランドの製造を開始した2004年蒸留の原酒のみがブレンドに使用されているという点です。厳格な蒸留技術と独自の熟成方法により、唯一無二の味わいを創り上げ、今や大人気ブランドとなった「ニューグローブ」。その誕生初期の原酒を味わえる、非常に貴重な機会となるボトルです。さらに、シングルビンテージとしては最長となる21年熟成とあって、ニューグローブファンには堪らないアイテムに仕上がっています。

＜テイスティングノート＞

香り：キャラメリゼした砂糖、新鮮な糖蜜、黄色い果実、甘いスパイス、木、ドライフルーツ。

味わい：島の北部平原の美食の果樹園へと誘う、柑橘の皮、黄桃、新鮮なアプリコット、プルーン、

甘いスパイスのニュアンス。

余韻：包み込むような力強さと、繊細なペパーミントの清涼感。

ニューグローブ インセプション 21年 ビンテージ 2004製品概要

ニューグローブ インセプション 21年 ビンテージ 2004

・原酒タイプ / 原料：トラディショナル / モラセス

・発酵期間：35時間

・蒸留：連続式蒸留器

・カスクタイプ：リムーザンフレンチオーク樽（#045R）、EXコニャック樽（#070R）

・熟成：21年（2004年ヴィンテージ）

・容量：700ml

・アルコール度数：50度

・目安小売価格：\34,000(税込)

トラディショナルラムとは

一般的に、サトウキビジュースを原料とするアグリコールラムに対し、砂糖製造後に残る糖蜜（モラセス）を原料として造られるラムを指す呼称です。モラセス由来ならではのコクや甘み、樽熟成による厚みのあるフレーバーが出やすく、クラシックなラムのイメージに近いスタイルと言えます。「ニューグローブ インセプション 21年 ビンテージ 2004」も、このトラディショナルタイプの原酒を用いた一本です。

ニューグローブとは

インド洋に浮かぶモーリシャス島で作られているインダストリアル(トラディショナル)ラムです。モーリシャス島は天国に最も近い島とも称され、作家のマーク・トウェインをして「神はモーリシャスを作り、それをまねて天国を作った」と言わしめています。南国の気候に由来するエンジェルスシェアの多さにも助けられ、熟成年数に比して凝縮感のある厚いボディが評価を得ています。

お問い合わせ

一般のお客様はお近くの酒販店様へ。酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせください。