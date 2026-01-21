BreakingDown18.5のメインスポンサーにチラシ×デジタルの「ポスティングホールディングス」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2026年1月24日（土）に開催する 人気格闘技イベント「BreakingDown18.5」において、チラシ×デジタルで新しいポスティングサービスを提供する「ポスティングホールディングス」がメインスポンサーに就任したことをお知らせします。




ポスティングホールディングスはBreakingDown11.5、BreakingDown12.5、BreakingDown13.5、BreakingDown14.5に続き、今回で5回目となるメインスポンサー就任です。大会では「ポスティングホールディングス」のロゴを競技リングなどに掲出いたします。




ポスティングホールディングスより就任メッセージ

選手たちが逆境に立ち向かう姿は、業界に蔓延る「配って終わり」という悪しき慣習に挑む我々の姿勢と重なります。


ポスティングホールディングスは、Googleマップ連動の最新システムと高度なデータ分析を武器に、アナログな広告手法を「科学」へと進化させました。


不透明な運用という理不尽をシステムで排除し、お客様の想いを確実な「成果」へと変えていきます。


このリングで夢を掴もうとする選手の皆様と共に、我々も業界の未来を切り拓く挑戦を続けてまいります。


ポスティングホールディングスについて

株式会社ポスティングホールディングスが提供するのは、単なる配布代行ではありません。「反響」という結果です。


業界最先端の「QRコード分析機能」を搭載し、Web広告のように緻密な効果測定を実現 。


「どのエリアが当たったか」をシステム上で丸裸にし、次の一手を科学的に導き出します。



ただ配るだけの時代は終わりました。


最新の発注システムとデータ分析で、確実なリターンを勝ち取りたい方は、今すぐ株式会社ポスティングホールディングスへ！



企業サイト：https://postech.co.jp/


■ポスティングホールディングス presents BreakingDown18.5 大会概要

日時　　　： 2026年1月24日（土）18:00開始予定（17:00開場）


会場　　　：都内会場


主催 　：BreakingDown株式会社


冠協賛　　：株式会社ポスティンホールディングス


公式サイト：https://breakingdown.jp/




■チケット販売概要

会場観戦チケット


販売期間：全席完売


販売場所：eplus 公式サイト内


URL：https://eplus.jp/breakingdown18.5/




料金（税込）


・VIP席 ：\110,000


・SS席：\55,000


・S席：\33,000


・A席：\24,000


・B席：\19,000



＜チケット特典＞


・BreakingDown18.5 特製ステッカー


・前日記者会見参加権※1
・次回大会のオーディション観覧権※1


・大会終了後、ケージ内で写真撮影が可能 ※1


・大会終了後、審査員席で写真撮影が可能 ※2
※1：VIP席のチケット特典です


※2：SS席のチケット特典です


ケージ内および審査員席での写真撮影は、お客様のみでの撮影です



PPV（オンライン視聴）チケット


販売期間：2026年1月19日(月)19:00～1月31日(土)23:59まで


見逃し視聴期間：アーカイブ配信準備完了後 ～ 2026年1月31日(土)23:59


販売場所：https://breakingdown.jp/



料金（税込）


・BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料


・一般：980円


■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。


登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。









