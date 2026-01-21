BreakingDown18.5のメインスポンサーにチラシ×デジタルの「ポスティングホールディングス」が就任！
BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2026年1月24日（土）に開催する 人気格闘技イベント「BreakingDown18.5」において、チラシ×デジタルで新しいポスティングサービスを提供する「ポスティングホールディングス」がメインスポンサーに就任したことをお知らせします。
ポスティングホールディングスはBreakingDown11.5、BreakingDown12.5、BreakingDown13.5、BreakingDown14.5に続き、今回で5回目となるメインスポンサー就任です。大会では「ポスティングホールディングス」のロゴを競技リングなどに掲出いたします。
ポスティングホールディングスより就任メッセージ
選手たちが逆境に立ち向かう姿は、業界に蔓延る「配って終わり」という悪しき慣習に挑む我々の姿勢と重なります。
ポスティングホールディングスは、Googleマップ連動の最新システムと高度なデータ分析を武器に、アナログな広告手法を「科学」へと進化させました。
不透明な運用という理不尽をシステムで排除し、お客様の想いを確実な「成果」へと変えていきます。
このリングで夢を掴もうとする選手の皆様と共に、我々も業界の未来を切り拓く挑戦を続けてまいります。
ポスティングホールディングスについて
株式会社ポスティングホールディングスが提供するのは、単なる配布代行ではありません。「反響」という結果です。
業界最先端の「QRコード分析機能」を搭載し、Web広告のように緻密な効果測定を実現 。
「どのエリアが当たったか」をシステム上で丸裸にし、次の一手を科学的に導き出します。
ただ配るだけの時代は終わりました。
最新の発注システムとデータ分析で、確実なリターンを勝ち取りたい方は、今すぐ株式会社ポスティングホールディングスへ！
企業サイト：https://postech.co.jp/
■ポスティングホールディングス presents BreakingDown18.5 大会概要
日時 ： 2026年1月24日（土）18:00開始予定（17:00開場）
会場 ：都内会場
主催 ：BreakingDown株式会社
冠協賛 ：株式会社ポスティンホールディングス
公式サイト：https://breakingdown.jp/
■チケット販売概要
会場観戦チケット
販売期間：全席完売
販売場所：eplus 公式サイト内
URL：https://eplus.jp/breakingdown18.5/
料金（税込）
・VIP席 ：\110,000
・SS席：\55,000
・S席：\33,000
・A席：\24,000
・B席：\19,000
＜チケット特典＞
・BreakingDown18.5 特製ステッカー
・前日記者会見参加権※1
・次回大会のオーディション観覧権※1
・大会終了後、ケージ内で写真撮影が可能 ※1
・大会終了後、審査員席で写真撮影が可能 ※2
※1：VIP席のチケット特典です
※2：SS席のチケット特典です
ケージ内および審査員席での写真撮影は、お客様のみでの撮影です
PPV（オンライン視聴）チケット
販売期間：2026年1月19日(月)19:00～1月31日(土)23:59まで
見逃し視聴期間：アーカイブ配信準備完了後 ～ 2026年1月31日(土)23:59
販売場所：https://breakingdown.jp/
料金（税込）
・BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料
・一般：980円
■『BreakingDown』とは
『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。
登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。
■BreakingDownホームページ/公式SNS
公式サイト ：https://breakingdown.jp/
公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/
公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown
■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード
AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254
Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown