BreakingDown18.5のメインスポンサーにチラシ×デジタルの「ポスティングホールディングス」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2026年1月24日（土）に開催する 人気格闘技イベント「BreakingDown18.5」において、チラシ×デジタルで新しいポスティングサービスを提供する「ポスティングホールディングス」がメインスポンサーに就任したことをお知らせします。

ポスティングホールディングスはBreakingDown11.5、BreakingDown12.5、BreakingDown13.5、BreakingDown14.5に続き、今回で5回目となるメインスポンサー就任です。大会では「ポスティングホールディングス」のロゴを競技リングなどに掲出いたします。

ポスティングホールディングスより就任メッセージ

選手たちが逆境に立ち向かう姿は、業界に蔓延る「配って終わり」という悪しき慣習に挑む我々の姿勢と重なります。

ポスティングホールディングスは、Googleマップ連動の最新システムと高度なデータ分析を武器に、アナログな広告手法を「科学」へと進化させました。

不透明な運用という理不尽をシステムで排除し、お客様の想いを確実な「成果」へと変えていきます。

このリングで夢を掴もうとする選手の皆様と共に、我々も業界の未来を切り拓く挑戦を続けてまいります。

ポスティングホールディングスについて

株式会社ポスティングホールディングスが提供するのは、単なる配布代行ではありません。「反響」という結果です。

業界最先端の「QRコード分析機能」を搭載し、Web広告のように緻密な効果測定を実現 。

「どのエリアが当たったか」をシステム上で丸裸にし、次の一手を科学的に導き出します。

ただ配るだけの時代は終わりました。

最新の発注システムとデータ分析で、確実なリターンを勝ち取りたい方は、今すぐ株式会社ポスティングホールディングスへ！

企業サイト：https://postech.co.jp/

■ポスティングホールディングス presents BreakingDown18.5 大会概要

日時 ： 2026年1月24日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：株式会社ポスティンホールディングス

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：全席完売

販売場所：eplus 公式サイト内

URL：https://eplus.jp/breakingdown18.5/

料金（税込）

・VIP席 ：\110,000

・SS席：\55,000

・S席：\33,000

・A席：\24,000

・B席：\19,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown18.5 特製ステッカー

・前日記者会見参加権※1

・次回大会のオーディション観覧権※1

・大会終了後、ケージ内で写真撮影が可能 ※1

・大会終了後、審査員席で写真撮影が可能 ※2

※1：VIP席のチケット特典です

※2：SS席のチケット特典です

ケージ内および審査員席での写真撮影は、お客様のみでの撮影です

PPV（オンライン視聴）チケット

販売期間：2026年1月19日(月)19:00～1月31日(土)23:59まで

見逃し視聴期間：アーカイブ配信準備完了後 ～ 2026年1月31日(土)23:59

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）

・BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

・一般：980円

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown

■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown