海南FTP、物流と旅客サービス改善を達成

【海口（中国）2026年1月21日新華社＝共同通信JBN】全島規模の特別通関業務が始まってから1カ月が経過し、中国南部の海南自由貿易港（FTP）は順調かつ秩序ある機能を維持し、経済的集約で当初の成果を挙げました。

主に海外から真珠を輸入しているHainan Heren Pearl Co., Ltd. は、海南FTP政策の直接的な受益者となっています。

同社のZhang Shizhong会長は、付加価値加工政策によって高付加価値製品を免税扱いで本土に向けて販売し、全体の税負担を約52％から約26％に削減することができるようになったと話しています。

万寧市では、Chia Tai (Hainan) Xinglong Coffee Industry Development Co., Ltd.の生産ラインがフル操業を続けています。同社はコロンビアから生豆を輸入し、海南で加工してから完成品を本土に出荷しており、FTP政策の下で8％の関税削減を享受しています。

特に注目すべき特別通関政策は、「第1線でのより自由なアクセス」が提供されている点で、これは海南と中国の税関境界外の地域との間でのより自由な貿易を意味し、さらに「第2線での規制されたアクセス」が提供されている点が挙げられ、これには海南から本土へと運ばれる製品に対して標準的な通関管理が適用されていることが含まれています。

海口税関によると、2025年12月18日から2026年1月18日未明までに「第1線」で輸入された関税ゼロ商品額は7億5300万元（約1億700万米ドル）、「第2線」を通じて加工され、国内向けに販売された付加価値製品額は約8590万元に上りました。

政策インセンティブに引かれて、ますます多くの企業が海南でのビジネス展開を選択しつつあります。税関総署は、過去1カ月間に海南では合計5132の海外貿易企業が新たに登録を完了したとしています。

公式統計によると、海南で登録された海外貿易市場企業数は、これまでに10万社を突破しました。

商務部傘下のシンクタンク、Chinese Academy of International Trade and Economic CooperationのCui Weijie副所長は、「脱グローバリゼーションが進み、世界的な不確実性が高まりつつある時期に、海南FTPが島全域にわたる特別通関業務を開始したことは特に注目に値する」と述べています。

Cui氏は「これは、中国の高水準の開放への揺るぎないコミットメントを示しているだけでなく、世界経済と国際貿易協力により大きな確実性と確固たる勢いをもたらしています」と述べました。

ソース： Hainan FTP