¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤êÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥¥¦¥¤¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë¡¡¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ëÆþ¤ê¡×¤òÈ¯Çä
Â¨¿©¤Ç¤¤ëÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¥¦¥¤¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë½Ð²Ù
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄÉÒºÈ¡¢°Ê²¼¥¢¥ò¥Ï¥¿)¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤êÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥¥¦¥¤¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ëÆþ¤ê¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º´ûÂ¸4ÉÊ¤Î¾ÞÌ£´ü´Ö¤ò25Ç¯11·îÀ½Â¤Ê¬¤«¤é½ç¼¡24¥«·î¤«¤é36¥«·î¤Ë±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥¦¥¤¡¢¤ê¤ó¤´¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼
2024Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¢¨1¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Âç¤¤á¤Î²ÌÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤Î¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£È¯Çä¸å¡¢SNS¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö²Ì¼Â¥´¥í¥´¥í¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¤¤Æ¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ç¤¢¤ë20¡Á40Âå½÷À¤Ø¤Î»î¿©Ä´ºº¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î²ÌÆù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥à²Ì½Á¤Î¹á¤ê¤ä¶ì¤ß¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1ÂÞ¤¢¤¿¤ê66kcal¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¥¢¥ò¥Ï¥¿¥Ë¥å¡¼¥¹2024 NO.55¤ò»²¾È
¡¡¡¡https://www.kewpie.com/newsrelease/2024/3435/
¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤à¿·¤¿¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿©¤ÙÊý¤òÄó°Æ
¹ñ¤¬·Ç¤²¤ë1Æü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀÝ¼èÎÌ200g¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀÝ¼èÎÌ¤Ï£±ÆüÊ¿¶Ñ78.1g¤ÇÌÜÉ¸¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨2¡£ÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÈÆü»ý¤Á¤¬¤·¤Ê¤¤¡É¡ÈÈé¤ò¤à¤¯¤Î¤¬¼ê´Ö¡É¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î36.7¡ó¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¢¨3¡£¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÂ¨¿©¤ÎÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎµÊ¿©µ¡²ñ¤ÈÀÝ¼èÎÌ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÎäÅà¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×·ë²Ì¤Î³µÍ×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¡https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001603146.pdf
¢¨3 Ãæ±û²Ì¼Â¶¨²ñ¡Ö²ÌÊª¤Î¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¡https://www.japanfruit.jp/Portals/0/resources/JFF/kokunai/r05chosa_siryo/r05shohi.pdf
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÆâÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡¦¾ÞÌ£´ü´Ö
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥¢¥ò¥Ï¥¿
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡¡¥¥¦¥¤&¥¢¥Ã¥×¥ë¡¡¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ëÆþ¤ê
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§66kcal¡Ê1ÂÞ¡Ê80g¡ËÅö¤¿¤ê¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§80g
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¾ÞÌ£´ü´Ö¡§36¥«·î¡Ê-18¡î°Ê²¼¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
£²¡¥½Ð²ÙÆü
2026Ç¯5·î27Æü(¿å)¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë½Ð²Ù
£³¡¥¾¦ÉÊÆÃÄ§
£±.¤â¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä
²ÌÆù¤È²Ì½Á¤Çºî¤Ã¤¿ÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Û¤°¤·¤ä¤¹¤¯»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¯¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì½Á¤ä²ÌÆù¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤È¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
£².²ÌÆù¤È²Ì½Á¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
²ÌÆù50¡ó(»Å¹þ¤ß»þ)¤Ë¡¢¥Ô¥å¡¼¥ì¡¼¤ä²Ì½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÌÆù¤È²Ì½Á¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤Ç¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£1ÂÞÅö¤¿¤ê66kcal¤Ç¤¹¡£
£³.Ê£¿ô¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤
¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥à²Ì½Á¤Î¹á¤ê¤ä¶ì¤ß¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
£´.¤â¤ß¤Û¤°¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÀìÍÑ¥Ñ¥¦¥Á
¤â¤ß¤Û¤°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¤ÀìÍÑ¥Ñ¥¦¥Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´5ÉÊ¡Û
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¥¢¥ò¥Ï¥¿¥Ë¥å¡¼¥¹2024 NO.55
https://www.kewpie.com/newsrelease/2024/3435/
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×·ë²Ì¤Î³µÍ×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001603146.pdf
Ãæ±û²Ì¼Â¶¨²ñ¡Ö²ÌÊª¤Î¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë
https://www.japanfruit.jp/Portals/0/resources/JFF/kokunai/r05chosa_siryo/r05shohi.pdf
¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´5ÉÊ¡Û
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
