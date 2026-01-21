花めぐりデジタルスタンプラリー











５．抽選・引換エリア（1）場所一般社団法人三浦市観光協会「三浦海岸駅前観光案内所」（2）期間2026年１月25日（日）〜３月８日（日）全日９：30〜17：00（3）その他抽選に外れた場合の京急プレミアポイント付与は３月下旬ごろを予定６．その他景品が無くなり次第デジタルスタンプラリーは終了となります。７．お客さまのお問い合わせ先京急ご案内センター 受付時間（９：00〜17：00）年末年始は休業TEL：03-5789-8686/045-225-9696※営業時間は変更になる場合がございます。参 考１．かながわ観光連携エリア推進事業（1）概要神奈川県では，横浜・鎌倉・箱根に次ぐ，国内外から多くの観光客が訪れる魅力ある観光地域づくりを推進するため，令和６年度より「かながわ観光連携エリア推進事業」を実施し，観光の核づくり地域と周辺地域が連携した「かながわ観光連携エリア」を形成し，観光戦略を策定しています。（2）かながわ観光連携エリアイ．三浦半島エリア（横須賀市，逗子市，三浦市，葉山町）ロ．県央やまなみエリア（厚木市，秦野市，伊勢原市，愛川町，清川村）ハ．湘南西エリア（平塚市，小田原市，大磯町，二宮町）（3）その他詳細につきましては，神奈川県公式観光サイト「観光かながわNOW」をご確認ください。ＵＲＬ https://www.kanagawa-kankou.or.jp/area２．対象スポット４箇所の概要（1）城ケ島公園（三浦市）イ．2026年１月25日（日）「城ケ島公園・水仙まつり」開催ロ．ウミウの生態や景勝地「馬の背洞門」も見どころ（2）小松ヶ池公園（三浦市）イ．2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）「第22回三浦海岸桜まつり」開催ロ．三浦海岸駅から三崎口駅の線路に沿って河津桜と菜の花のコントラストが見どころ（3）田浦梅の里（横須賀市）イ．2026年２月７日（土）〜３月１日（日）「第71回田浦梅林まつり」開催ロ．展望台から望む「浦賀水道」を行き交う船は横須賀ならでは（4）蘆花記念公園（逗子市）イ．2026年２月28日（土）「旧脇村邸１日特別限定公開」開催ロ．逗子八景に数えられる「桜山の晴嵐」は，洋上に浮かぶ富士山と江ノ島を望む絶景ポイント