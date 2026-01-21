こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
花めぐりデジタルスタンプラリー
春の特別企画！三浦半島の名所を巡る！
水仙・河津桜・梅の名所を巡って 不思議な桜『magic桜』をもらっちゃおう！
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，新春の三浦半島の魅力を広く発信することを目的として，「春の特別企画！三浦半島の名所を巡る！花めぐりデジタルスタンプラリー」を2026年１月25日（日）から２月28日（土）まで実施いたします。
これは，神奈川県が国内外から多くの観光客が訪れる魅力ある観光地域を目指して実施している「かながわ観光連携エリア推進事業」に基づき，かながわ観光連携エリアの一つである三浦半島エリア（横須賀市，逗子市，三浦市，葉山町）内の周遊を促進することを目的として行われるデジタルスタンプラリーです。
神奈川県立城ケ島公園の「水仙まつり」を皮切りに，三浦海岸・小松ヶ池公園周辺で開催される「三浦海岸桜まつり」，横須賀市・田浦梅の里で開催される「田浦梅林まつり」，そして明治の文豪・徳富蘆花にちなんで開園された逗子市の蘆花記念公園まで，三浦半島の魅力が詰まった４箇所を巡っていただき，ひと足早い春の訪れを感じていただくものです。
京急電鉄では今後も沿線地域と協力して三浦半島の魅力を発信するとともに，沿線活性化に繋がる取り組みを実施してまいります。
「神奈川県立城ケ島公園の水仙」
「三浦海岸・小松ヶ池公園周辺の桜」
（画像は共にイメージ）
１．実施期間
2026年１月25日（日）〜２月28日（土）
２．参加方法
（1）京急電鉄が運営する地域情報/MaaSサイト「newcal」にて会員登録
ＵＲＬ https://newcal.jp/
（2） 「newcal」内特設ページからスタンプラリーを発券（発券後，「ＭＹページ」のＭＹチケットに表示）。
（3） スタンプ獲得対象スポットに近づいたら「ＭＹページ」を開き，ＭＹチケットから該当するスタンプ
ラリーを開いて対象スポットのスタンプ画面をタップするとスタンプ獲得。
（4）４箇所の対象スポットを巡ってスタンプを集めたら，指定された抽選・引換エリアにて抽選実施。
（5）当選の場合，12時間で満開になる紙でできた不思議な桜「magic桜」と「『えきめんや』かき揚げそ
ば無料券２枚」をセットでプレゼント。
（6）抽選にもれても，京急プレミアポイントにＰＡＳＭＯ登録されている方限定で，京急プレミアポイ
ント500ポイントプレゼント。
３．スタンプ獲得対象スポット
（1）城ケ島公園（三浦市）
アクセス方法：京急線「三崎口」駅から京浜急行バス「城ヶ島」行きにご乗車30分
「白秋碑前」バス停下車徒歩10分
（2）小松ヶ池公園（三浦市）
アクセス方法：京急線「三浦海岸」駅から徒歩15分
（3）田浦梅の里（横須賀市）
アクセス方法：京急線「京急田浦」駅から京浜急行バス「安浦二丁目」行きにご乗車10分
「田浦郵便局」バス停下車徒歩15分
（4）蘆花記念公園（逗子市）
アクセス方法：京急線「逗子・葉山」駅から京浜急行バス「葉山」行きまたは「葉山町福祉文化会館」
行きにご乗車５分「富士見橋」バス停下車徒歩５分
４．抽選景品
（1）スタンプ４個を集めて抽選で当選した方
不思議な桜「magic桜」と「『えきめんや』
（2）抽選にもれた方（京急プレミアポイントにＰＡＳＭＯ登録されている方限定）
京急プレミアポイント500ポイント
３．京急沿線エリアマネジメント構想「newcalプロジェクト」について
（1）開始日
2024年３月14日（木）
（2）名称
「newcal（ニューカル）プロジェクト」
（3）名称由来
「new」＋「Local」
新しいローカル（Local）のあり方を地域の方々と⼀緒になって生み出し，その地域ならではの新しい魅力を発見（Newな発見）し，より多くの人に届けていく構想です。
「Local」のあり方が今後も注目される中、京急グループがその「新しいLocal」のあり方を，エリアマネジメントによって見出していく意思も込めています。
また，「ニューカル」という響きは，「new culture = カルチャー」を感じさせ，その地域ならではの新しい文化を地域の方とともに生み出していく想いも込めています。
（4）目的
「沿線価値共創戦略」において重視する，地域との連携を具体化する4つの共創活動の「組織化」「地域拠点整備」「MaaS整備」「モビリティ整備」の推進を通じた将来像として，デジタル基盤とともに沿線地域が一体となったサービス「EaaS（ENSEN as a Service）」の構築を目指します。
デジタルスタンプ（イメージ）
