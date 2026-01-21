こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
25年10月クールの番組好感度 全体1位は夏帆・竹内涼真の主演ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、テレビ番組や配信コンテンツの総合的な“視聴質”評価がわかる「コンテンツカルテ」の調査を東京50km圏内にて年4回実施しています。
今回は、2025年10月クールの番組好感度のランキング結果をお知らせします。
■2025年10月クール_番組好感度ランキング、全体1位は夏帆・竹内涼真が主演の「火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ」
10月クールの番組好感度ランキングは、全体では夏帆・竹内涼真が主演の「火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ」が1位でした。また、「火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ」は女性のランキングでも1位、男性のランキングでは2位でした。
男性における番組好感度ランキング1位は妻夫木聡主演の「日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー」、3位は「ちょっとだけエスパー」でした。一方、女性における番組好感度ランキング2位は間宮祥太朗・新木優子主演の「良いこと悪いこと」、3位は「日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー」でした。
なお、男性における番組好感度ランキングでは、TOP5に「バラエティ」も含まれていました。女性のランキングではTOP5すべて「ドラマ」となっており、男女間で好まれる番組ジャンルに違いが見られました。
https://digitalpr.jp/table_img/1272/126410/126410_web_1.png
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
関連リンク
25年10月クールの番組好感度
https://www.videor.co.jp/press/2026/260121.html
『コンテンツカルテ』サービスページ
https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvkarte.html
『コンテンツカルテ』紹介資料ダウンロード
https://www.videor.co.jp/mt/mt-contactform.cgi?__mode=view&blog_id=692&id=287&object_id=63247&model=page&material_d=79427
今回は、2025年10月クールの番組好感度のランキング結果をお知らせします。
■2025年10月クール_番組好感度ランキング、全体1位は夏帆・竹内涼真が主演の「火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ」
男性における番組好感度ランキング1位は妻夫木聡主演の「日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー」、3位は「ちょっとだけエスパー」でした。一方、女性における番組好感度ランキング2位は間宮祥太朗・新木優子主演の「良いこと悪いこと」、3位は「日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー」でした。
なお、男性における番組好感度ランキングでは、TOP5に「バラエティ」も含まれていました。女性のランキングではTOP5すべて「ドラマ」となっており、男女間で好まれる番組ジャンルに違いが見られました。
■「コンテンツカルテ」とは
「コンテンツカルテ」は、テレビ番組の視聴者からの評価や、他の配信コンテンツとの評価の比較、定点観測ができる“視聴質”サービスです。調査は年4回（5月、8月、11月、2月）実施しており、8月と2月は配信オリジナルコンテンツも一部調査対象としております。
テレビ番組や配信オリジナルコンテンツを対象に、各コンテンツ視聴者の視聴感および番組認知度、Fレイト（視聴頻度）、Qレイト（好感度）、番組視聴経路、クリエイティブ評価をまとめています。動画コンテンツの質的な評価のチェックや提供の効果検証においてお使いいただけます。
サービスページ： https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvkarte.html
「コンテンツカルテ」は、テレビ番組の視聴者からの評価や、他の配信コンテンツとの評価の比較、定点観測ができる“視聴質”サービスです。調査は年4回（5月、8月、11月、2月）実施しており、8月と2月は配信オリジナルコンテンツも一部調査対象としております。
テレビ番組や配信オリジナルコンテンツを対象に、各コンテンツ視聴者の視聴感および番組認知度、Fレイト（視聴頻度）、Qレイト（好感度）、番組視聴経路、クリエイティブ評価をまとめています。動画コンテンツの質的な評価のチェックや提供の効果検証においてお使いいただけます。
サービスページ： https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvkarte.html
https://digitalpr.jp/table_img/1272/126410/126410_web_1.png
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
関連リンク
25年10月クールの番組好感度
https://www.videor.co.jp/press/2026/260121.html
『コンテンツカルテ』サービスページ
https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvkarte.html
『コンテンツカルテ』紹介資料ダウンロード
https://www.videor.co.jp/mt/mt-contactform.cgi?__mode=view&blog_id=692&id=287&object_id=63247&model=page&material_d=79427