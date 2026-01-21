無人化が進む中、あえて「相談できる時間」を残した理由― セルフ利用と有人サポートを両立する健康ステーションの挑戦 ―
【2026年1月21日／東京都羽村市】
無人化が進む中、あえて「相談できる時間」を残した理由
― セルフ利用と有人サポートを両立する健康ステーションの挑戦 ―
リカバリーステーション羽村店（運営：株式会社オフィス裕）は、
朝6時～23時まで利用可能なセルフ型の健康ステーションとして運営する一方で、
12時～20時の時間帯にスタッフが常駐し、相談対応を行う体制をあえて残しています。
人手不足や効率化が求められる中、
完全無人化を選ばず「相談できる時間」を設けた背景には、
現代人の不調が“説明できないまま重なっている”という現場の実感がありました。
背景｜セルフ化が進む一方で増えている「相談できない不調」
近年、健康・美容・運動・セルフケア分野では、
無人化やセルフ利用が急速に進んでいます。
一方で、リカバリーステーション羽村店には、
・何に悩んでいるのか自分でも分からない
・病院では異常がないと言われたが、つらさが続いている
・どのケアを選べばいいか分からない
といった、
「相談する場所がなく、選べない状態」の方が多く来店しています。
こうした背景から、
セルフ利用だけでは不十分だと感じるケースが増えていました。
なぜ「完全無人」にしなかったのか
リカバリーステーションでは、
効率化や省人化を否定しているわけではありません。
実際に、
・利用自体はセルフで完結できる設計
・予約や管理はオンライン中心
といった仕組みを採用しています。
それでも完全無人にしなかった理由は、
「最初の整理」が必要な人が多いという現場の声でした。
不調が一つではない場合、
・どこから整えるべきか
・何を優先すべきか
・どの頻度が合っているのか
これらを自分だけで判断するのは難しく、
一度“言葉にして整理する時間”が必要だと考えています。
セルフ利用 × 有人サポートという設計
リカバリーステーション羽村店では、
・利用はセルフで自由に
・相談は必要な時に
という形を取り、
「通いやすさ」と「安心感」の両立を目指しました。
有人対応の時間帯では、
売り込みを前提とせず、
・今の状態の整理
・生活リズムや悩みのヒアリング
・続けやすい形の提案
を中心に行っています。
これは、
単発で終わらせるのではなく、回復できる状態づくりを支える
という考え方に基づいています。
「30日設計」と有人対応はセットで考えている
同店が提供する「30日設計プログラム」は、
単に期間を区切るためのものではありません。
・目的を明確にする
・無理のない頻度を決める
・続けられる形に落とし込む
これらを整理するためには、
最初の対話が欠かせないと考えています。
そのため、
セルフ利用と有人対応は対立するものではなく、
補完し合う関係として設計されています。
取材対応について
リカバリーステーション羽村店では、
・セルフ利用と有人対応を分けた理由
・現場で実際に多い相談内容
・無人化全盛の中でこの設計を選んだ背景
について、
現地での取材・説明対応が可能です。
運営思想や設計の考え方を含め、
実際の施設を見ながら取材いただけます。
店舗情報
店舗名：リカバリーステーション羽村店
所在地：東京都羽村市栄町3-3-3 サクラモール1階
営業時間：6:00～23:00
有人対応：12:00～20:00
公式サイト：https://sakurafield.jp/recovery/station/
問い合わせ：070-3322-9880（受付12:00～20:00）
運営：株式会社オフィス裕
※本サービスは医療行為ではなく、コンディショニングを目的としたものです。
※効果の感じ方には個人差があります。
配信元企業：株式会社 オフィス裕
