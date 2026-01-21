ナチュラル志向が市場を押し上げる：化粧品原料市場は年率3.7%成長、2031年312.4億米ドル規模へ
化粧品原料とは、化粧品の製造に使用される成分を指し、主に基剤原料、機能性原料、コンディショニング原料、防腐剤、香料などに分類される。基剤原料は化粧品の形態を形成するための媒体であり、油脂類、エタノール、水などが含まれる。機能性原料は美白、抗酸化、保湿などの特定の効果を発揮する成分で、ビタミン C 誘導体、ヒアルロン酸、ポリフェノール類などが代表的だ。これらの原料は安全性、安定性、有効性が厳格に評価され、各国の基準に適合する必要がある。
近年の市場動向では、消費者の意識変化が化粧品原料の開発方向を大きく左右している。天然成分やオーガニック原料への関心が高まる中、植物由来の抽出物や発酵成分の採用が増加傾向にある。例えば、アロエベラ抽出物、ハチミツ、プラセンタ成分などが保湿製品で頻繁に使用されており、これらの原料需要は環境重視やナチュラル志向のユーザー層拡大により牽引されている。また、科学的バックアップを持つ機能性原料の開発が進み、臨床試験データをもとに有効性を主張する原料が市場で評価を受けている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界化粧品原料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/399636/cosmetic-ingredients）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.7%で、2031年までにグローバル化粧品原料市場規模は312.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 化粧品原料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339670/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339670/images/bodyimage2】
図. 世界の化粧品原料市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、化粧品原料の世界的な主要製造業者には、DSM-Firmenich、BASF、Evonik、International Flavors & Fragrances、Symrise、Givaudan、Croda、Dow、Nouryon、Ashlandなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約42.0%の市場シェアを持っていた。
データによると、化粧品原料業界は高度に集中化が進んでいることが明確である。トップ企業が市場の大半を占める状況は、技術力や研究開発能力の差異が競争優位性を左右していることを示す。これにより中小規模の企業は特化したニッチ分野や差別化された製品開発に注力せざるを得ない構図が形成されている。
また、消費者の多様なニーズに応えるため、製品の機能性や安全性の向上に対する要求が一層強まっている。これに伴い、原料メーカーは単なる素材供給から付加価値の高いソリューション提供へと役割を変化させている。顧客企業との連携を深め、共同開発やカスタマイズ製品の提案が競争力の鍵となっている。
加えて、持続可能性や環境配慮の観点から、バイオベースや再生可能な原料の採用が広がっている。単に原料の機能だけでなく、製品全体の環境負荷低減に寄与する素材が重視される傾向にある。この動きは企業のブランド価値向上や消費者からの信頼獲得にもつながっており、今後の成長ドライバーと位置付けられる。
さらに、グローバル市場の拡大に伴い地域特性に対応した原料開発の重要性が増している。地域ごとの消費者嗜好や規制環境に適合するため、柔軟な製品戦略が求められている。これにより、世界的な規模を持つ企業でもローカルニーズを踏まえた製品展開が必須となり、多層的な市場対応力が競争力の源泉となる。
近年の市場動向では、消費者の意識変化が化粧品原料の開発方向を大きく左右している。天然成分やオーガニック原料への関心が高まる中、植物由来の抽出物や発酵成分の採用が増加傾向にある。例えば、アロエベラ抽出物、ハチミツ、プラセンタ成分などが保湿製品で頻繁に使用されており、これらの原料需要は環境重視やナチュラル志向のユーザー層拡大により牽引されている。また、科学的バックアップを持つ機能性原料の開発が進み、臨床試験データをもとに有効性を主張する原料が市場で評価を受けている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界化粧品原料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/399636/cosmetic-ingredients）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.7%で、2031年までにグローバル化粧品原料市場規模は312.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 化粧品原料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339670/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339670/images/bodyimage2】
図. 世界の化粧品原料市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、化粧品原料の世界的な主要製造業者には、DSM-Firmenich、BASF、Evonik、International Flavors & Fragrances、Symrise、Givaudan、Croda、Dow、Nouryon、Ashlandなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約42.0%の市場シェアを持っていた。
データによると、化粧品原料業界は高度に集中化が進んでいることが明確である。トップ企業が市場の大半を占める状況は、技術力や研究開発能力の差異が競争優位性を左右していることを示す。これにより中小規模の企業は特化したニッチ分野や差別化された製品開発に注力せざるを得ない構図が形成されている。
また、消費者の多様なニーズに応えるため、製品の機能性や安全性の向上に対する要求が一層強まっている。これに伴い、原料メーカーは単なる素材供給から付加価値の高いソリューション提供へと役割を変化させている。顧客企業との連携を深め、共同開発やカスタマイズ製品の提案が競争力の鍵となっている。
加えて、持続可能性や環境配慮の観点から、バイオベースや再生可能な原料の採用が広がっている。単に原料の機能だけでなく、製品全体の環境負荷低減に寄与する素材が重視される傾向にある。この動きは企業のブランド価値向上や消費者からの信頼獲得にもつながっており、今後の成長ドライバーと位置付けられる。
さらに、グローバル市場の拡大に伴い地域特性に対応した原料開発の重要性が増している。地域ごとの消費者嗜好や規制環境に適合するため、柔軟な製品戦略が求められている。これにより、世界的な規模を持つ企業でもローカルニーズを踏まえた製品展開が必須となり、多層的な市場対応力が競争力の源泉となる。