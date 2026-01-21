超低温空気源チラーの世界市場2026年、グローバル市場規模（－15℃～－5℃、－25℃～－15℃、－25℃以下）・分析レポートを発表
2026年1月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「超低温空気源チラーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、超低温空気源チラーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界の超低温空気源チラー市場の現状と将来展望を明らかにしたものです。世界市場規模は2024年に約698百万米ドルと評価されており、2031年には約922百万米ドルに拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.1パーセントと見込まれており、寒冷地対応設備や通年冷却需要の拡大を背景に、安定した成長が続く市場であると位置付けられています。また、米国の関税制度や各国の政策調整が、市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
超低温空気源チラーは、寒冷環境下でも安定した運転が可能な高効率冷却設備です。外気温が摂氏マイナス30度以下といった極低温条件下でも稼働でき、安定的に冷水を供給します。
主に産業用工程冷却、データセンターの冷却、大型商業施設の空調システムなど、年間を通じて冷却が必要な用途で利用されています。先進的な圧縮機技術と高効率な熱交換器設計により、広い外気温範囲で高いエネルギー効率を維持し、運転コストの低減にも寄与しています。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、数量的分析と質的分析の両面から包括的に構成されています。メーカー別、地域別、国別、出口温度別、用途別に市場を分析し、需要と供給の動向、競争環境の変化、市場需要を左右する主要因を多角的に整理しています。
市場が変化し続ける中で、寒冷地インフラ投資や省エネルギー要件の強化が需要構造に与える影響についても考察しています。
________________________________________
市場規模の分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。
地域別および国別の分析により、寒冷地域を中心とした需要分布や、産業構造の違いによる市場特性が明確にされています。また、出口温度別および用途別の分析を通じて、今後の成長が期待される分野が整理されています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、超低温空気源チラーの成長可能性を評価すること、製品仕様別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を明らかにすることです。
これにより、関連企業の事業戦略立案や設備投資判断を支援する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業としては、Johnson Controls、EUROKLIMAT、FEDDERS、Midea、Haier、Carrier、Guangzhou H.Stars Refrigerating Equipment、Nanjing Tica Climate Solutions、Shandong Volks Air Conditioning、Qingdao Dingxin Kejiaが挙げられています。さらに、Guangdong SIRAC、Dezhou Xinjia Air Conditioning Equipment、Shandong AirPower、Shandong ZKNKT、Beijing Xinluyu Energy、Shandong Qihao New Energy Technology、Beijing Lanhai Shenjun Technology、Hebei Zhongyu Intelligent Environmental Protection、Jiangsu Aosikang New Energy、Power World Machinery Equipment、Dongguan Oubite New Energyなども分析対象に含まれています。
