SPAIA ブランド ロゴリニューアルのお知らせ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が展開するスポーツ情報メディア「SPAIA（スパイア）」および競馬情報サービス「SPAIA 競馬」「SPAIA 地方競馬」について、2026年1月21日（水）より、ロゴデザインの全面リニューアルをいたしましたので、お知らせいたします。
各サービスの新しいロゴデザイン
今回のロゴ刷新は、米国市場を中心としたグローバル展開の加速と、toB / toC 双方のブランド価値をより明確に伝えるためのものです。
新ロゴは 2026年1月より順次、ウェブサービス、プロダクト UI、広告物、公式 SNS 等へ適用してまいります。
■ロゴリニューアルの背景
当社はこれまで、AI を活用したスポーツデータ解析サービスとして SPAIA ブランドを展開してまいりました。
近年は米国をはじめとする海外市場での事業拡大や、スポーツエンターテインメント領域との連携が増加しており、国際的な視認性・デジタルサービスとしての親和性を高めるブランドリニューアルが必要と判断いたしました。
特に以下の環境変化を踏まえ、ロゴの刷新に至りました。
・米国マーケット向けプロダクトの展開強化
・データを軸にした toB 向けソリューションの拡張
・競馬ファンやスポーツファンに向けた toC 向けプロモーションの活性化
・SPAIA の価値を「見た瞬間に伝わる」アイキャッチシンボルの必要性
■新ロゴに込めたブランドイメージ
今回のロゴリニューアルでは、SPAIA ブランドが提供する「スポーツデータの価値」と、サービスを利用するユーザーが感じる「エンターテインメントとしての高揚感」の両立を目指し、以下のテーマを一体化したデザインとしました。
(1)SPIRAL（螺旋）- SPAIA の頭文字 “S” を象徴する動き
動的な螺旋運動を「 S 」の形として表現。
24時間365日、世界中を高速に流れ続けるスポーツデータと、そのライブ性、そして即時性の高い分析力を背景に、SPAIA の競争優位の本質を、力強く回転する形状として表現しています。
(2)データが集まり、つながり、価値に変わる “集約と相互作用”
複数の要素が中心に向かって集まり、また外へと循環していく構造は、
「データの統合 → 分析 → 新たな価値として再発信」という SPAIA の機能を象徴しています。
多様なスポーツ・多彩なデータ源を一つに束ねるサービス特性を表現しています。
(3)カラフルで進化し続ける “次世代エンタメ感”
鮮やかな色の組み合わせは、スポーツや競馬が持つ感情の高揚、期待感、愉しさを視覚的に伝えています。
エンタメ領域のユーザーにも直感的に好印象を与えるデザインとしています。
(4)パワフルさ・信頼感・勝利のイメージ
太く力強い造形は、SPAIA が持つ分析力・データ精度・信頼性を表現しています。
競馬・スポーツにおける“勝ち”のイメージとも調和し、toB 向け・toC 向け双方に伝わる普遍的なメッセージ性を持たせています。
SPAIA はこれまで、AI とデータの力でスポーツの新しい愉しみ方を届けてきました。
今回のロゴ刷新は、国内外のユーザーにとって “一目でSPAIAと分かる” ブランドを目指した第一歩です。
