SEOブランディング記事作成サービスの料金を5社限定で50％OFFになるキャンペーンを開始
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、5社限定で、SEOブランディング記事作成サービス（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/ ）」の料金を初月最大4記事まで半額になるキャンペーンを2026年1月21日に開始いたしました。
SEOブランディング記事作成サービスは、「貴社らしさ」を担保した、SEO記事作成サービスです。貴社のブランドを毀損しない、独自性のあるコンテンツでSEO集客を実現します。
この度、キャンペーンとして、SEOブランディング記事作成サービスをご依頼いただいた法人様5社限定で、初月最大4記事まで50％OFFにてご提供いたします。
ぜひこの機会にぜひお申し込みください。
■キャンペーン期間
2026年1月21日～2026年1月27日
■キャンペーンの対象条件
お問い合わせフォームよりお申し込みいただき、「お問い合わせ内容」欄に「SEOブランディング記事作成サービス半額キャンペーン応募」と記載の上、送信してください。
お問い合わせフォーム：https://hachinosu-seisaku.co.jp/contact/
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/survey-whitepaper-services/
・【AIO/LLMO対応】アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
