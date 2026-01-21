【ユーザー事例紹介】エー・アンド・デイ様ご登壇！ 製造業におけるグローバルセールス支援と販促物の制作効率化を実現するDAMソリューション
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339684/images/bodyimage1】
計測・計量機器を中心に製造および販売している株式会社エー・アンド・デイ様をお招きし、「CIERTO」の利用目的や具体的な管理体系、複数の便利機能の活用方法をデザイン担当者様より特別にお話頂きます。
同社では、1,000点以上の製品に関連するプロモーションコンテンツ（画像、動画）を一元管理することで、グローバルの営業、販売店に向けたセールス支援に成功しております。
また、コンテンツの検索性向上と各担当自身が画像、動画を活用しやすい環境を整備できたことにより、媒体・コンテンツの制作現場における業務効率化にも繋がっております。
是非この機会に、セミナーへのご参加をお待ちしております。
■セミナー概要
開催日時：2026年1月23日（金） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社エー・アンド・デイ 販売推進部 プロモーション推進課 ご担当者様、
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 マーケティングセールス部門
マネージャー 篠原優太
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_twuDapKNSSGfjQmGtUHqMw
■セミナー詳細
【ユーザーセッション】 <エー・アンド・デイ様>
・CIERTO導入背景
- 旧画像管理システムからCIERTOへの切り替え背景
- 他社検討システムとの比較 (なぜCIERTOを選定したか)
・CIERTO運用方法
- 12,000ファイルに及ぶ製品画像・動画のデータベース化
- 製品名や品番、JANコードを用いた高度な検索
- 製品リリース日に合わせたコンテンツ公開自動化
- 営業資料、販売店ECサイト向け製品画像の簡単生成
- 製品動画の切り出し/スクショによる展示会、サイネージ活用
・今後の展望
- 多言語対応を活かした更なるグローバル展開と運用拡充
- サイト/カタログ制作効率化とセールス強化を実現するPIM構築
【VPJセッション】
・CIERTO最新機能/便利な活用方法ご紹介
CIERTOは、画像や動画、イラスト、Adobeデータまで企業が所有するあらゆるデジタルデータをプレビュー付きで管理し豊富な検索機能で関係者間のオンライン情報共有と、ECサイト、Webサイト、動画、SNS、カタログ、パンフレットといった媒体・コンテンツの制作業務を支援するDXソリューションです。
本セッションでは、VPJよりCIERTOのPIM（商品情報管理）機能についてご紹介予定です。
【トピックス】
- 商品情報の統合管理による正確な情報活用
- EC/Webサイト、カタログへの最適な商品情報出力
- 販売地域/期間に応じた商品公開制御
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について】
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。
Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント（DAM）を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
