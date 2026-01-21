本邦初、「外国免許特認」第一号が成田国際空港で誕生

日本航空株式会社

2026年1月21日

JALグループの空港グランドハンドリング業務を担う株式会社JALグランドサービス（以下「JGS」）において、2025年12月1日から成田国際空港（以下「成田空港」）で開始された空港内の運転資格の制度改革※に基づき、本邦初となる「外国免許特認」第一号取得者2名が誕生しました。

本制度は、JALグループと成田市が国家戦略特区を活用した規制改革を共同提案したことがきっかけとなり実現したものです。これにより、従来は約6か月を要していた非ジュネーブ条約締約国出身者による日本の運転免許取得・切替を行わずとも、独自の高密度な教育プログラムを完備することで、厳格な安全基準を担保したうえでの「早期戦力化」が可能となりました。

JALグループは本制度の提案者として実運用をリードし、多様な人財が即戦力として輝く新たな空港オペレーションモデルを構築することで、訪日客6,000万人時代に向けた航空インフラの維持・発展に貢献してまいります。

※エリアニュース「【関東】成田市とJALグループの提案により、空港内の運転資格の制度改革が実現」

https://press.jal.co.jp/ja/areanews/release/202601/009211.html

■本制度活用の意義と成果

1．本邦初の実運用：提案から実装までをリード

JALは成田市と共に、外国人財の活躍を阻む「運転免許の壁」を打破すべく、特例措置を提案して

まいりました。今回の第一号誕生は、2030年の政府目標である訪日6,000万人時代に向けたグラン

ドハンドリングの持続的発展に向けた新たな一歩となります。

2．空港人財の確保：待機期間の短縮による早期戦力化

これまで非ジュネーブ条約締約国出身者は、入国後の運転免許切替において試験受験まで約6ヶ月

程度待機期間があり、その間は運転を伴う業務に従事できない「空白期間」が課題となっていまし

た。本制度の活用により、この待機期間がなくなることで、空港内車両走行ができるまでの期間を

大幅に短縮することが可能となります。

3．高い安全品質の維持：高密度な教育プログラムによる厳格な安全基準

JGSが長年培ってきた安全教育ノウハウと、自動車教習所による厳格な運転能力評価を組み合わせ

た独自の育成スキームにより、高い安全品質を維持しながら、意欲ある人財を最短期間でプロフェ

ッショナルとして現場へ送り出し、拡大する航空需要を確実に取り込める体制を構築してまいりま

す。

● 社内運転資格認定者による厳格な運転スキル評価の実施

● 空港内の事故特性をふまえた、危険予知トレーニング

● 航空機および地上支援機材（GSE）の特性を加味した、車両操作スキル教育

4．多様な人財の活躍：DEIの加速

国籍を問わず、意欲ある社員が早期に責任ある業務に就ける環境を整備したことで、現場の機動力

向上と既存社員の負担軽減を実現します。多様な個性がプロフェッショナルとして現場を支える姿

は、職場全体のモチベーションを向上させ、JALグループが目指すDEIを加速させています。

■今後の展望

「成田モデル」を他空港へ横展開

成田空港で確立したこの運用ノウハウを、同様の課題を有する全国の空港へ順次波及させ、JALの航空輸送ネットワークを支える強靭な体制を構築します。

「世界に選ばれる空港」を支える人財基盤の構築

単なる労働力不足の解消に留まらず、高度なスキルを持つ外国人財が「日本の空を支えるプロフェッショナル」としての誇りを持って働けるステージを拡大します。多様な人財による安全・高品質なグランドハンドリングこそが、世界中のお客さまに選ばれる日本の空港サービスの源泉になると考えます。

JALグループは、性別、年齢、国籍、障がいの有無に関係なく、多様な人財が共に働き、輝ける環境を整えるとともに、空港におけるオペレーションをこれまで以上に安全かつ高品質に進化させてまいります。

以上