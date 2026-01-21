「第74回日本スポーツ賞・第9回日本パラスポーツ賞」表彰式をライブ配信

スポーツナビ株式会社

スポーツナビは、1月22日（木）に開催される「第74回日本スポーツ賞・第9回日本パラスポーツ賞」表彰式をライブ配信いたします。

第74回日本スポーツ賞は12月11日、第9回日本パラスポーツ賞は15日に選考会が行われて各賞が発表されました。第74回日本スポーツ賞は、柔道世界選手権女子52キロ級で5度目の優勝を果たした阿部詩選手が、第９回日本パラスポーツ賞は、聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」の陸上男子円盤投げで金メダルに輝いた湯上剛輝選手がそれぞれ受賞しています。

【配信日程】

2026年1月22日（木）18:00配信開始（予定）

【視聴方法】

PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）

スポーツナビ配信URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream/

【配信内容】

第７４回日本スポーツ賞で大賞を受賞した阿部詩選手や、第９回日本パラスポーツ賞大賞を受賞した湯上剛輝選手らが登壇予定