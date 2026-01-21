「おひとりさま貸切DAY」を6施設で開催決定！いちごスイーツを1人で気兼ねなく楽しめるОＺ限定イベントが1/22（木）10時予約開始！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する女性向けWebメディア「OZmall（オズモール）」（会員数450万人）では、 年々高まる“おひとりさまニーズ”にお応えし、 「おひとりさま限定！いちごの貸切スペシャルウイーク」を開催しています。第一弾として販売した 「フェアモント東京」での「おひとりさま貸切DAY」の追加イベントが決定致しました。いちごアフタヌーンティーとパフェの２プランをご用意し、1/22（木）10時よりOZmall限定で予約受付を開始致します。 さらに、ウェスティンホテル横浜などほか5施設でも、アフタヌーンティー・ビュッフェ・食べ比べ付きランチ・パフェなど、今シーズンのいちごを存分に楽しむイベントを開催いたします。

■「おひとりさま貸切DAY」詳細はこちら

https://www.ozmall.co.jp/strawberry/restaurant/44581/

＜2/18（水）開催＞ ロビーラウンジ「Vue Mer」／フェアモント東京（浜松町）

（写真左から）いちごのフラワーブーケアフタヌーンティー、いちごパフェ

■いちごのフラワーブーケアフタヌーンティー ＜14名限定＞

すべてのメニューにいちごを贅沢に使用したスイーツやセイボリーは、ひと口ごとに華やかな香りと甘酸っぱい余韻が広がる。大切な方へのギフトやフラワーブーケをテーマに、可憐なフラワーモチーフやさりげないハートをあしらい、心ときめく華やかなビジュアルに仕上げた一品。

価格：7,990円（税・サ込）※通常 9,400円／15％オフ

■いちごパフェ ＜4名限定＞

旬を迎えたみずみずしいいちごに、コク深く香ばしいピスタチオを合わせ、最後まで食べ飽きることのない上品な甘さに。グラスの底までフレッシュないちごを贅沢に味わえる、満足感の高いメニュー。

価格：4,675円（税・サ込）※通常 6,200円／24%オフ

アフタヌーンティープラン：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10569/strawberry-afternoontea/#plan

パフェプラン：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10569/strawberry-parfait/#plan

※「おひとりさま貸切DAY」と記載のプランをご選択ください

※1/22(木)10:00以降公開予定

＜2/17（火）開催＞「PACIFIC TABLE」／ウェスティンホテル横浜（みなとみらい）

■【撮影タイム付★おひとりさま貸切DAY】恋するいちごビュッフェ+乾杯ドリンク+3種のフレッシュもいちご食べ放題 ＜22名限定＞

オープン以来“映えスポット”として人気の高いデザートルーム前に期間限定で登場するいちごボウル。直径約1mの大きなボウルに、神奈川県産をはじめとした国産いちご3種を惜しみなく盛り込み、まるで宝石があふれるような華やかな光景が広がります。さらに、ОＺ限定でスパークリングワインなどの乾杯ドリンクと、開始前のきれいな状態のビュッフェ台を撮影できる「ビュッフェ台撮影タイム」が最大15分付く、スペシャルな内容でお届け。

価格：6,650円 ※通常 7,850円／15%オフ

プラン：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10562/plan/710495/#planview

※1/22(木)10:00以降公開予定

ほかにも！おひとりさま貸切イベントの実施店舗が続々登場（随時更新中）

（写真左から）Q-pot CAFE.、DEK

＜2/22（日）「猫の日」 開催＞ Q-pot CAFE. ／日比谷シャンテ（日比谷）

※2月2日（月）10時より予約開始

Q-pot CAFE.と人気コミックエッセイ『深夜3時のくろねこ喫茶』がコラボし、かわいすぎて食べるのがもったいない、“いちご×猫モチーフのアフタヌーンティー”をイベント限りでお披露目。

人数：60名限定（20名×3回）

店舗詳細：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10930/

＜3/6（金）開催＞DEK（表参道）

※2月5日（木）10時より予約開始

青果仲卸業者が運営するレストランで、 極上の甘みが話題の高級いちご・埼玉県産「あまりん」含む、いちごを丸ごと5種類食べ比べできるランチがOZmall限定コースで登場！

価格：4,000円（税・サ込）

人数：36名

店舗詳細：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9304/

（写真左から）ST LOUIS BAR by KEI、ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」

＜3/9週開催予定＞ST LOUIS BAR by KEI（銀座）

※2月12日（木）10時より予約開始

小林圭シェフのアーティスティックな逸品が楽しめる「ST LOUIS BAR by KEI」より、夜のいちごパフェが登場。お仕事終わりにもぴったりな癒しの1杯。

店舗詳細：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10190/

＜3/25（水）開催予定＞

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」／ウェスティンホテル東京（恵比寿）

※2月26日（木）10時より予約開始

シンボリックな大理石の柱が支える高さ約13ｍという吹き抜けが開放的な空間で、贅沢にいちごをつかったアフタヌーンティーを提供。ウェスティンガーデンに咲く桜を見ながら、特別な体験を。

店舗詳細：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/418/

ユーザーからも好評！ OZmall「おひとりさま貸切DAY」 参加者の声

「昨今、おひとり様やソロ活が流行ってて色んなお店に1人で行くことも増えてあまり抵抗感はなくなりましたが、こうやっておひとり様のみでと開催してくれるととても有難いです」

「周りもおひとりさまなので、気兼ねなく楽しめました。また窓際席で席の間隔も広いため、自分空間でアフタヌーンティーを楽しむことができました」

「皆さんがそれぞれのペースで食事を楽しんでらして、また同じようなプランがあったら、ぜひ参加したいと思います」

おひとりさま限定！ОＺのいちごの貸切スペシャルウイークとは

ポイント１.人気店をＯＺ限定で貸し切り

イベントを開催するのは2025年7月に新規開業した憧れの開業ホテルや、表参道で青果仲卸業者が運営するおしゃれレストランなど、人気の店舗を貸し切り！

ポイント２.「おひとりさま」だけの空間をお約束

今回のイベントは、「おひとりさまだけ」の空間をお約束。周りを気にせずに、ひとりの時間を満喫できる環境で、ゆっくりいちごスイーツを楽しんで。

ポイント３.旬のいちごを味わえる

いちごのアフタヌーンティーや、いちごの夜パフェ、丸ごといちごの食べ比べなど、今が旬の“いちご”を味わうメニューが勢揃い。今回のイベント限定で体験できるプランもあるから、お見逃しなく。

＜OZmallとは？＞

独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員450万人の支持を獲得しています。

