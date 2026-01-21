ドバイ【崇寿 TakaHisa】、史上最高落札値5,259万円のチャンピオン松阪牛をスペシャルコースとして提供開始！和牛史に刻まれる“女王”「かずみ」号を世界のセレブに届ける

TakaHisa Restaurant『第74回松阪肉牛共進会』の様子。（左から2番目）「崇寿 TakaHisa」エグゼクティブシェフ・上田 寿夫

アラブ首長国連邦・ドバイの高級日本料理店「崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant」（以下、「崇寿 TakaHisa」）は、『第74回松阪肉牛共進会』で史上最高落札値5,259万円を記録した松阪牛を、まもなく、和牛WAGYUづくしのスペシャルコースとして提供開始することをお知らせいたします。コースには、『令和7年度（第250回）神戸肉枝肉共励会』で最優秀賞を受賞した神戸牛も共に提供いたします。

・驚異の落札値5,259万円を記録した松阪牛「かずみ」号、ドバイへ。史上最高額の和牛としてギネスブックに申請中

2025年11月23日（日）、松阪牛チャンピオンを決定する『第74回松阪肉牛共進会』が三重県松阪市伊勢寺町にある松阪農業公園ベルファームにて開催されました。この歴史ある品評会には、予選を勝ち抜いたメスの松阪牛50頭が出品され、三重県畜産研究所の専門家が「肉質」や「美しい毛並み」などを基準に厳正な審査を行いました。

最高賞である「優秀賞一席」に輝いたのは、体重686キロ、体高131センチ、胸囲238センチの和牛「かずみ」号で、多気郡明和町池村の中尾 教昭（なかお のりあき）さんによって育てられました。

その後行われた競りでは、当店「崇寿 TakaHisa」が、津市の精肉店「朝日屋」の協力のもと、5,259万円で落札。驚異的な価格で競り落とされたことで、会場には大きなどよめきが起こりました。この金額は、前年の落札値である3,032万円を大幅に上回る数字（前年比＋2,227万円）であり、品評会史上最高額を記録。現在、ギネスブックに申請中で、和牛史に名を刻む記録として、業界内外から注目を集めています。

また当日は、この品評会にあわせ、当店「崇寿 TakaHisa」のエグゼクティブシェフ・上田 寿夫もドバイから来日。上田は品評会への参加および生産者訪問を通して、「生産者や、愛情を注がれて育った和牛と直接触れ合うことで、日頃お客様に提供している食材が、いかに貴重で尊い存在であるかを再認識した」と語りました。

（左）「崇寿 TakaHisa」エグゼクティブシェフ・上田 寿夫 （右）「優秀賞一席」を受賞した「かずみ」号の生産者・中尾 教昭さん

この松阪牛チャンピオン「かずみ」号は、『令和7年度（第250回）神戸肉枝肉共励会』で最優秀賞を獲得した神戸牛とともに、日本が誇る和牛の二大銘柄を味わう和牛WAGYUづくしのスペシャルコースとして、まもなく「崇寿（TakaHisa）」にて提供を開始いたします（コース提供価格：40万円）。最高の肉質をシンプルに味わうカルパッチョをはじめ、その肉質と霜降りの甘美な共鳴を楽しむステーキやすき焼きとして提供。世界中のフーディーやセレブリティに、日本が誇るプレミアムな美味しさを届けます。

（※『崇寿（TakaHisa） 』では、ハラール認証を遵守しており、イスラム圏のお客様にも安心して最高峰のブランド和牛をお楽しみいただけます。 ）

『第74回松阪肉牛共進会』『令和7年度（第250回）神戸肉枝肉共励会』における御購買店受賞トロフィー和牛カルパッチョ（提供イメージ）

・中東で最も注目される日本料理店「崇寿 TakaHisa」の魅力とは？日本でも入手困難な珠玉食材が揃う

「崇寿 TakaHisa」は、アラブ首長国連邦・ドバイのブルーウォーターズ（Bluewaters Island）に店を構える高級日本料理店です。世界の美食家や星付きシェフ、ロイヤルファミリー、そして多くの著名人にご愛顧いただき、ドバイを代表するレストランの一つとして高い評価を頂戴しております。

また、国際的な評価も年々高まりを見せており、「MENA’s 50 Best Restaurants 2025」では初エントリーで第41位を獲得。世界的に権威のあるフランス発のレストランガイド「Gault et Millau（ゴ・エ・ミヨ）」では、ドバイの日本料理部門で最高評価を受けました。さらに、2025年10月にイタリア・ミラノで授賞式が開催された世界的ガストロノミーアワード「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞しました。

当店の魅力は、卓越した「鮨」と「和牛」を専門に提供していることにあります。エグゼクティブシェフの行方 崇と上田 寿夫の2名が料理長を務め、それぞれが極めた逸品をコースとアラカルトでご堪能いただけます（店名の「崇寿」は、両料理長の名前から一字ずつ取っています）。

「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞したエグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）「MENA's 50 Best Restaurants 2025」授賞式にて、受賞シェフに贈られる赤いスカーフを肩にかける、エグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）「Gault&Millau 2025」3トック受賞の楯（右）と「HOME CROWN RESTAURANT OF THE YEAR」受賞の楯（左）

■厳選された最高級の食材を日本から直送

「崇寿 TakaHisa」では、豊洲市場を中心に、日本各地から週6回の仕入れを行っています。

はだての生雲丹をはじめ、マグロは名店御用達の「やま幸」、釣りの活〆キンキ、のど黒は上対馬の釣りブランドアカムツ「紅瞳（べにひとみ）」など、最上級の食材のみを厳選。さらに、和牛も日本国内のトップブランドを取り扱っております。

こうしたこだわり抜いた食材を使用した料理が味わえるレストランとして、「崇寿 TakaHisa」はドバイでも広く認知されています。

「崇寿 TakaHisa」に入荷される珠玉食材。名店御用達の「やま幸」のマグロはだての生雲丹釣りの活〆キンキ

■観光客と富裕層が集まるラグジュアリーリゾートエリアに位置

当店は、ドバイ・ブルーウォーターズのバンヤンツリーホテル内にございます。このエリアは、高級ホテルやレジデンスが並ぶ人工島で、世界最大級の観覧車「アイン・ドバイ（Ain Dubai）」があることでも有名です。観光客はもちろん、ラグジュアリーなライフスタイルを求める富裕層にも人気のエリアです。

非日常の開放感に包まれながら、極上の美食とともに至福のひとときをお過ごしください。

（左から）エグゼクティブシェフ 上田 寿夫、行方 崇

■店舗詳細

店名：崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

住所：First Floor, Banyan Tree Dubai, Bluewaters Island, Dubai, United Arab Emirates

アラブ首長国連邦 ドバイ ブルーウォーターズ バンヤンツリーホテル

HP：https://takahisa.ae/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/takahisa_dubai/(https://takahisa.ae/index.html)

【メディア出演情報・掲載歴】

●TBS「情報7daysニュースキャスター」（2024年9月7日放送）

・（特集）今 世界が求める日本人 引く手あまたの鮨職人

●朝日新聞（2025年1月24日）

・落札値3,032万円のチャンピオン松阪牛「ともみ7」号をドバイ「崇寿 TakaHisa」が購入！2月から特別コース開始

●読売新聞（2025年1月17日）

・ロイヤルファミリーも訪れるドバイ高級日本料理店でチャンピオン松阪牛の提供開始

●ARAB NEWS

・TakaHisaと「アジア50ベスト2023」1位のタイのレストラン「ル・ドゥ」がコラボレーション（2024年9月25日）

・TakaHisaとミシュラン3つ星「ル・サンク」のクリスチャン・ル＝スケール氏がドバイ・ワールド・キュイジーヌでコラボレーションディナーを開催（2024年2月21日）、その他多数

【本件に関するお問い合わせ】

崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

担当 : ジェネラルマネージャー 上田

電話番号 :

+971-50-1431826（ドバイ）

080-6132-4794（日本）

Eメール: manager@agroup.ae