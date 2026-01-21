【テンポス情報館】初公開！有名レジャー施設が認めた「高負荷対応」の順番待ち・受付システム　焼肉店の運営効率を劇的に変える「飲食店発・他業種で磨かれた」店舗DXを提案

株式会社テンポスホールディングス

飲食店向けITシステムの開発・販売を行う株式会社テンポス情報館（本社：東京都大田区、代表取締役：森下 篤史）は、中古厨房機器販売の最大手である株式会社テンポスバスターズ（本社：東京都大田区、代表取締役：森下 篤史）、および人材紹介・集客業務を展開する株式会社ディースパーク（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：森下 篤史）と共同で、本日2026年1月21日（水）より2日間、池袋サンシャインシティで開催される「焼肉ビジネスフェア2026（外食ソリューションEXPO）」に出展いたします。

レジャー施設が認めた「止まらない」順番待ちシステムを初展示

本展示の目玉は、飲食店向けに開発され、年間来場者数200万人を超える絶叫系テーマパークや大型アウトレット等で磨き上げられた「順番待ち・受付管理システム」です。極めて高いシステム負荷がかかる現場での安定稼働を実証してきたこの業界最高峰のソリューションを、今回、焼肉業界へ初公開。人手不足が深刻な焼肉店において、受付から呼び出しまでを完全自動化し、現場スタッフの負担を劇的に軽減します。

深刻化する採用難や人件費高騰に直面する焼肉店・外食事業者に向け、本展示では、飲食店向けに開発されたシステムを起点に、レジャー施設など高負荷な現場で改良・実証されてきた省人化・店舗DXソリューションを紹介します。

受付業務の自動化から、厨房動線と連動したPOS・券売機連携まで、現場の負担軽減と収益性向上に直結する仕組みを、実機によるデモンストレーション形式でご提案します。

テンポスグループの総力を結集した「飲食店トータルサポート」

本出展では、飲食店向けITソリューションを担うテンポス情報館、中古厨房機器販売最大手のテンポスバスターズ、そして飲食専門の人材紹介・コンサルティングを展開するディースパークの3社が共同出展いたします。

単なるシステムの展示にとどまらず、物件探しから厨房設計・機器調達、内装工事、スタッフの採用・教育、さらには最新のITインフラ構築や販促支援まで、グループ各社の専門性を融合させたワンストップの支援体制を披露します。

ブース内では、深刻な人手不足を解決する「省人化」と「収益向上」をキーワードに、飲食店経営のあらゆるステージを支えるプロフェッショナル集団が連携。現場の課題に合わせて、最適な解決策やグループ会社をダイレクトに橋渡しするトータルサポート体制を、実機によるデモンストレーション形式でご提案します。

飲食店で生まれ、他業種で鍛えられた仕組みを、焼肉業態へ再設計

テンポス情報館の順番待ち・受付管理システムは、もともと飲食店の現場課題を解決するために開発されたシステムです。慢性的な人手不足や、ピークタイムの混雑対応といった飲食店特有の環境に対応する中で、実運用に耐える仕組みとして進化してきました。

その後、同システムはレジャー施設や大型集客施設へと展開。来場者数の変動が大きく、より高いシステム負荷が求められる現場において、無人受付や省人化運営のノウハウを蓄積し、安定稼働を前提とした運用設計が磨かれてきました。

今回の展示では、飲食店で生まれ、他業種で検証・強化されてきたこれらの仕組みを、現在の焼肉業態に合わせて再設計。単なるツール導入にとどまらず、現場オペレーション全体の効率化と、継続的な店舗運営の改善につながるソリューションを提案します。

焼肉店の運営を「自動化・効率化」する3つのソリューション

展示会開催概要

- 受付業務の負担を大幅に軽減 順番待ち・予約管理システム飲食店向けに開発され、レジャー施設などでも採用されてきた安定性の高い受付・順番待ちシステムを、焼肉店向けに最適化。来店受付から順番管理、呼び出しまでを自動化することで、ピークタイムの電話対応や案内業務を削減し、スタッフが接客や調理に集中できる環境づくりを支援します。- 店舗規模・動線に合わせた モバイルオーダー・POSレジ・券売機連携ソリューション決済機能にとどまらず、お客様のスマートフォンやタブレットからの 「セルフオーダー」による注文受付、厨房への即時連携、売上分析までを一体化。焼肉業態特有の追加注文の多さや提供タイミングの複雑さを、注文情報の一元管理によってシステム化することで、注文対応や会計対応にかかるホールスタッフの工数を大幅に削減します。- IT導入から店舗づくりまで テンポスグループによるトータルサポートシステム導入に加え、物件探し、内外装設計・工事、厨房機器の選定、人材採用と教育、ITインフラ構築、販促集客、飲食店コンサルティングまでをトータルサポート。新規開業から既存店のDX化まで、飲食店支援のプロフェッショナルとして店舗経営をトータルサポートする総合相談窓口をブース内に設置します。

外食ソリューションEXPO

「焼肉ビジネスフェア2026」／「居酒屋JAPAN2026」（同時開催）

会期：2026年1月21日（水）～22日（木） 10:00～17:00

会場：池袋サンシャインシティ 文化会館 展示ホールC・D

主催：焼肉ビジネスフェア実行委員会

ブース番号：TE-36

入場料：招待券持参者・事前来場登録者は無料（業界関係者限定）

会社概要

株式会社テンポス情報館

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル 8F

代表者：森下 篤史

https://www.tenpos.jp/

株式会社ディースパーク

所在地：大阪府大阪市中央区南船場4-11-28 JPR心斎橋ウエスト3F

代表者：森下 篤史

https://www.d-spark.com/

株式会社テンポスバスターズ

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル 7F

代表者：森下 篤史

古物商許可証：東京都 第302211706229号

https://tenposbusters.co.jp/