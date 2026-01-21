クリスマスに贈る笑顔とぬくもり

メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）は、年末にかけて全国の子どもたちとそのご家族、そして高齢者の方々に笑顔とぬくもりを届ける活動を実施しました。

子ども施設で手渡されるプレゼントにわくわく高齢者ホスピスではブランケットでぬくぬく

本取り組みでは、2021年より日本財団と共同で設立した「高齢者ホスピス」10施設（関東・関西・東北・九州）や、困難な状況にある子どもたちを支援する「子ども第三の居場所」2施設（東京都清瀬市・長崎県雲仙市）を対象に、ギフトの贈呈を行いました。高齢者ホスピスには、寒い季節を快適に過ごしていただけるよう、約100名分のブランケットをお届けしました。

また、全国11カ所の児童支援施設や子育て支援拠点では、約500名分のお菓子や絵本、タオルなどのギフトを贈呈。さらに、プロ演奏家によるミニクラシックライブを開催し、子どもたちは音楽を通じて心豊かな時間を過ごしました。一部のイベントでは、社員ボランティアも運営をサポートし、地域と一体となった交流を実現しました。

メットライフ生命は、「ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。」というパーパスのもと、地域社会とともに歩みながら、すべての人が自分らしい人生を送れるよう、今後もこうした活動を継続してまいります。

以上

