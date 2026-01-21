【DIOR FINE JEWELLERY】「ローズ デ ヴァン」コレクションに新作が登場
(C) TANYA & ZHENYA POSTERNAK
「『ローズ デ ヴァン』は、創作のメタファーです。創作とは探すこと。そして、同じ場所を何度も巡って、やがては自分の方角を見つけ、旅へと出かけること。創作とは、内面的な探求や思考の旅が遺す 足跡なのです」とヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌは語ります。
2015年にヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの創造性豊かな発想力によってデザインされた「ローズ デ ヴァン」は、メゾンの本質に詩情あふれるオマージュを捧げるコレクションです。色彩と輝きを相互に高め合うこのコレクションの類稀なクリエイションは、見る者を驚嘆するほど魅了します。
すべては、クリスチャン・ディオールが生まれたグランヴィルの生家「レ リュンブ」邸の庭園の装飾であり、幼少期のクチュリエを見守ってきたウィンドローズ（風配図）のモザイクから始まります。風配図はムッシュ ディオールを導き、クチュリエにとって内なるコンパスとなりました。同シンボルに着想を得たクリエイティブ ディレクターのヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌは、常に肌身離さず身に着けていられるような比類なきジュエリーを生み出したのです。
2026年、「ローズ デ ヴァン」の継続的な旅路により巻き起こった風は、独創的なクリエイションを通じて爽やかな息吹をもたらします。
エネルギー、感動、調和を予感させる「ローズ デ ヴァン」のストーリーに新たに加わったのは、強さと静謐さを体現するオニキスをあしらった漆黒のクリエイションがモダンなネックレス、イヤリングとブレスレットです。「エトワール デ ヴァン」からは初となるホワイトゴールド モデルが登場し、ムッシュ ディオールのラッキーナンバーであった「8」へのオマージュである八芒星モチーフが普遍的で、一切の妥協を許さない自由なシルエットを描きます。ピンクゴールド、または、ホワイトゴールドにダイヤモンドをあしらったネックレスとブレスレットは、優美に揺らめく輝きの中で「ローズ デ ヴァン」と「エトワール デ ヴァン」を紡ぎます。そして、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌも大切にしている、ムッシュ ディオールのラッキーチャームであるスズラン、ハート、バラ、スカル、アイビー、空を舞うハチが、彩り豊かに配されたロングネックレスが登場します。輝きとひとつひとつのチャームが宿す秘められたストーリーが一体となり、運命の神秘を信じたムッシュ ディオールと呼応した現代のタリスマンとして、遊び心に溢れたステートメント ジュエリーです。
「ローズ デ ヴァン」は輝きと魅力、そして、自身の秘める内なる星しるべを称えます。
(C) CHAUMONT ZAERPOUR
(C) CHAUMONT ZAERPOUR
(C) CHAUMONT ZAERPOUR
「ローズ デ ヴァン」 / 2026年1月22日発売予定
ネックレス / イヤリング / ブレスレット
JRDV95278 / JRDV95280 / JRDV95279
PGｘDIAｘオニキス
705,000円 / 695,000円 / 685,000円
ネックレス / ブレスレット
JRDV94147 / JRDV95266
PGｘDIA
2,000,000円 / 1,500,000円
ネックレス / ブレスレット
JRDV94148 / JRDV94150
WGｘDIA
4,500,000円 / 3,500,000円
ネックレス
JRDV94140
YGｘWGｘPGｘDIAｘMOPｘカーネリアンｘラピスラズリｘマラカイトｘオニキスｘピンクオパールｘターコイズｘタイガーアイｘレッドセラミックラッカー
20,000,000円
「エトワール デ ヴァン」
ネックレス / シングルピアス / ブレスレット
JRDV95267 / JRDV95268 / JRDV95289
WGｘDIA
410,000円 / 300,000円 / 385,000円
