東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年2月19日(木)に、ヘルスケアウェビナーシリーズの第2弾として「睡眠投資で健康増進：ベストな自分を手に入れる～あなたは睡眠負債を抱えていませんか～」をテーマにしたオンラインセミナーを無料開催いたします。

東海電子ヘルスケアウェビナー第2弾！睡眠投資で健康増進：ベストな自分を手に入れる～あなたは睡眠負債を抱えていませんか～2月19日（木）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H6LpRwVGQmu-tmaHnhDZdQ#/registration

開催日時：2026年2月19日(木)14時00分～14時50分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

世界の睡眠事情や「睡眠負債」の概念を通じて、

睡眠不足が心身やパフォーマンスに与える影響を分かりやすく解説します。

登壇者自身の体験を交え、「睡眠投資」という新しい考え方とその効果をご紹介。

今日から実践できる手軽な睡眠の質向上法をお届けします。

【コンテンツ内容】

・会社紹介、自己紹介

・世界の睡眠事情

・睡眠の世界とは

・睡眠負債の概念

・睡眠負債がもたらす深刻な影響

・私の睡眠管理事情と意識変化

・睡眠投資の概念とその効果

・今日から実践！ 手軽な睡眠質向上法

東海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 鎌野 洋子

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

