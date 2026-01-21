その眠れなさ、マットレスが原因かも。2月3日「不眠の日」に向け、寝心地で選べる2タイプの圧縮マットレスを新発売。

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、2月3日の「不眠の日」に向け、眠りの質を左右する「マットレス」に改めて注目するきっかけとして、「圧縮ポケットコイルマットレス」と「圧縮薄型ファイバーマットレス エアリスS」を新発売いたします。日の出が遅い冬から春先にかけては、「寝つきが悪い」「朝スッキリ起きられない」といった悩みを感じやすい時期。本リリースでは、快適な寝心地と搬入のしやすさを両立した2タイプのマットレスを通して、「眠りの土台を見直す」ことを提案します。

ライフスタイルで選べる、2タイプの圧縮マットレス

圧縮梱包で届く、搬入ストレスの少ない設計

寝心地で選ぶ：体を点で支える／面で受け止める

圧縮状態でコンパクトに梱包されているため、玄関や階段、室内の通路もスムーズに搬入可能。開封後は空気を含み、ふんわりと元の形に戻ります。重さやサイズがネックになりがちなマットレス選びを、より身近なものにします。 圧縮時サイズ：（コイル）シングル 幅29×高さ103cm/セミダブル 幅29×高さ126cm/ダブル 幅38×高さ78cm （エアリス）幅27×高さ102cm

▼コイルマットレス ▼ファイバーマットレス

暮らしに合わせて選べるサイズ設計

それぞれ独立したポケットコイル（S：465個／SD：589個／D：682個）が体のラインに沿ってしなやかにフィットし、自然な寝姿勢をサポートします。両端はしっかり、中央はやさしく支えるエッジ強化仕様により、寝返り時も安定感のある寝心地を実現。約18cmの厚みで体をしっかり支えながらも、ふんわりと包み込まれるような快適さが朝まで続きます。ポリエチレンとウレタンの2層構造を採用し、硬め・柔らかめを気分や体調に合わせて使い分け可能。軽量ながらも体をしっかり受け止める設計です。厚みは約10cmの薄型仕様ながら、構造を工夫することで底付き感を抑え、フローリングに直接敷いても安心感のある寝心地を叶えます。

▼コイルマットレス ▼ファイバーマットレス

肌に触れる部分にも、快適さへの配慮を

シングル・セミダブル・ダブルの3サイズ展開。一人暮らしから二人使用まで、生活スタイルや部屋の広さに合わせて選べます。（画像はダブルサイズ）97×195cmのシングルサイズ。ワンルームにも取り入れやすく、コンパクトながら快適な睡眠環境をサポートします。（画像はシングルサイズ）

▼コイルマットレス ▼ファイバーマットレス

さらっとしたポリエステル生地に、鋼製コイルとウレタンフォームを組み合わせ、耐久性と心地よさを両立しています。通気性に配慮した構造で、湿気や熱がこもりにくく、季節を問わず快適に使える仕様です。

「不眠の日」をきっかけに、眠りを見直すという選択

2月3日は「不眠の日」。睡眠に関する悩みは多くの人が抱えている一方で、正しい知識や改善のきっかけに触れる機会は決して多くありません。そうした背景から、睡眠について考え、向き合う日として制定されています。睡眠の質は、日中の集中力や気分、生活リズムにも大きく影響します。眠りに違和感を覚えたとき、まず見直したいのが、毎晩体を支えている「マットレス」。2月3日の「不眠の日」をきっかけに、自分に合った寝具を選び、心地よい眠りの環境づくりを始めてみませんか。

商品概要

圧縮ポケットコイルマットレス

【サイズ】

共通：奥行195cm×高さ18cm

シングル ：幅97cm

セミダブル：幅120cm

ダブル ：幅140cm

【JAN】4953980708199/4953980708205/4953980708212

圧縮薄型ファイバーマットレスエアリスS

【サイズ】幅97cm×奥行195cm×高さ10cm

【JAN】4953980708229

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど