【紙の専門商社 竹尾】「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.21を、東京・大阪・福岡の3会場で開催

株式会社竹尾「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.21

株式会社竹尾（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 平戸順一）は2026年1月22日（木）～2月18日（水）まで、「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.21を開催いたします。



グラフィックデザイナー、装幀家、パッケージデザイナーなど、各分野で活躍するクリエイターから竹尾に頂戴した個性豊かな年賀状を、ぜひみなさまにもご覧いただきたく特別公開する展示会です。新年の恒例企画として、今年で21回目を数えます。東京「見本帖本店」・大阪「淀屋橋見本帖」・福岡「福岡見本帖」の全国3拠点での開催。紙とデザインにのせた、クリエイターからの新年のメッセージを、この機会にぜひお楽しみください。

見本帖本店 会場見本帖本店 会場淀屋橋見本帖 会場福岡見本帖 会場

竹尾コーポレートサイトにて、各会場の参加クリエイター 一覧をご覧いただけます。

参加クリエイター 一覧 :https://www.takeo.co.jp/exhibition/mihoncho/detail/20260122.html会期

「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.21

2026年1月22日（木）―2月18日（水）

※見本帖本店・福岡見本帖は土日祝・休、淀屋橋見本帖は無休

会場

【見本帖本店】

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3（店舗内2F）

TEL: 03-3292-3669 土日祝／休 11:00-18:00

【淀屋橋見本帖】

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona1F

TEL: 06-6232-2240 会期中無休 11:00-18:00

【福岡見本帖】

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-9-20（福岡支店内）

TEL: 092-411-4531 土日祝／休 9:00-17:30

主催：株式会社竹尾

後援：日本郵便株式会社

竹尾の公式SNSアカウントでは、1月26日（月）より会期中、参加クリエイターのコメントとともに一部の年賀状をご紹介する企画も投稿予定です。ぜひあわせてご覧ください。

Instagram:@takeopaper(https://www.instagram.com/takeopaper/) X:@takeopaper(https://x.com/takeopaper)

みなさまのご来場をお待ちしております。

株式会社竹尾について

1899年創業の紙の専門商社。

色や風合い、豊かな素材感をもつ「ファインペーパー」の開発と提供を通じて、

日本の紙の文化の発展に寄与。国内外の製紙会社と連携して先端技術を取り入れると同時に、

多くのトップデザイナーとともにクリエイティビティを刺激する素材としての紙を創出しています。

株式会社竹尾

一般問い合わせ先：https://www.takeo.co.jp/contact/