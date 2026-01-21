【ロイズ】ロイズタウン駅4周年記念イベントを開催！2日間限定の“チョコレート詰め放題”付き体験型施設入場チケットを販売中。

株式会社ロイズコンフェクト

北海道・当別町に工場を置くチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、最寄りのロイズタウン駅の開業4周年を記念して、2026年3月14日・15日に工場併設の体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」で“チョコレート詰め放題”のイベントを開催。詰め放題体験付きの入場チケットを、1月15日より数量限定で販売開始いたしました。

チョコレート詰め放題イベント【要予約・チケット購入】

2022年3月12日に誕生したロイズタウン駅。ロイズタウン工場詰め放題BOXイメージ

＼施設の見学＆詰め放題を楽しんで／

2日間限定の詰め放題体験付きチケットをご購入で、「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」の見学に加え、“チョコレート詰め放題”にご参加いただけます。直径約12cm×深さ約6cmの箱にチョコレートを詰め、お持ち帰りいただけます。

※画像はイメージです。実際の内容と異なる場合がございますので、ご了承ください。

※詰め放題のチョコレート・お菓子は個包装された商品のみです。

ステッカーデザイン

＼さらに！詰め放題に参加した方限定の特典も／

参加当日にロイズタウン工場直売店で1点以上ご購入いただいた方には非売品のステッカーを1枚プレゼントいたします（当日お渡しする引換券をお会計時にご提出ください）。JR北海道・札沼線（学園都市線）の電光掲示板をイメージした、ロイズタウン駅4周年記念限定デザインです（サイズ：約横7×縦5cm）。

※JR北海道商品化許諾済。 ※画像はイメージです。 ※ソフトクリーム・チョコレートドリンクは対象外です。

◆開催期間

2026年3月14日～15日

◆開催場所

ロイズカカオ＆チョコレートタウン（北海道石狩郡当別町ロイズタウン1-1）

◆価格

大人（高校生以上） 税込2,500円

こども（4歳～中学生） 税込1,800円

障がい者手帳をお持ちの方 税込1,800円（付き添いの方お一人様まで同料金）

※3歳以下のお子様は、チョコレート詰め放題体験付きチケットは販売しておりませんが、保護者同伴で無料でご入場いただけます。

▼専用チケットの予約・購入はこちら【1月15日より販売中】

https://www.e-tix.jp/royce-cct/

※チケットは定員に達し次第販売終了となります。

ロイズカカオ＆チョコレートタウン

体験型施設公式サイト

https://www.royce.com/cct/

ロイズカカオ＆チョコレートタウン

“チョコレートを 旅しよう”をテーマに、ロイズのカカオ栽培からチョコレートづくりまでを、様々な展示や体験を通して楽しめる体験型施設。チョコレートワークショップでは約23×12cmのオリジナルの板チョコレートづくりを体験でき、お土産としても人気です。

◆住所

〒061-3770 北海道石狩郡当別町ロイズタウン1-1

（JR「ロイズタウン駅」より徒歩約7分、無料シャトルバスあり）

◆駐車場

224台（無料）

◆開館時間

10：00～17：00（最終入場は15：00まで）

※不定休 ※状況により変動あり



◆入場料（通常料金）

・大人（高校生以上） 1,200円

・こども（4歳～中学生） 500円

・3歳以下 無料

・障がい者手帳をお持ちの方 500円（付き添いの方お一人様まで500円）

※公式サイトでの事前予約、または、1階インフォメーションで当日券をご購入の上、ご入場ください。

入場制限等により当日券の販売を見合わせる場合がありますので、事前のご予約をおすすめいたします。

◆所要時間

90分～120分

◆チョコレートワークショップ

体験料（大人・こども共通）：1,700円 ※入場料とは別料金、予約不可

所要時間：約30分

◆ロイズタウン工場直売店の情報はこちら

https://www.royce.com/brand/shop/detail/?no=108

※1Fのロイズタウン工場直売店などは予約・チケット不要。

3月6日より開催！ロイズタウン駅4周年記念イベントは他にも！

3月6日～15日の期間、ロイズタウン工場直売店で楽しいイベントを開催。記念スタンプも登場します！チョコレート詰め放題とあわせてお楽しみください。

