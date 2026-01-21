誰でも簡単にオリジナル制作が叶う！無料で使えるリストバンドシミュレーターがリリース

株式会社オクルコムシミュレーターのトップ画面

株式会社オクルコム（本社：東京都千代田区／代表取締役：平松匠太郎）は、同社が運営するリストバンド事業の「ロケットリストバンド」において、手軽にリストバンドのデザイン作成が行える無料シミュレーターをリリースしました。

https://www.rocket-wristband.com/simulator/silicone/

シミュレーターで生成されたラババン

サービス概要：

＜１.デザインして２.共有して３.注文できる＞無料シミュレーターが登場

ロケットリストバンドでは、従来illustrator入稿か手描き入稿で請け負っていたリストバンドの受注制作において、無料のシミュレーターを導入しました。

このシミュレーターでは、デザインソフトを持たない方でも簡単にリストバンドデザインが作れ、作ったデザインの共有やダウンロードができるほか、気に入ったデザインはそのまま注文に移ることもできます。

シミュレーターが対応するのは、ロケットリストバンドの主力商品であるシリコンリストバンド（ラバーバンド）のデザイン。

色やサイズ、印刷したい文字などが選べ、どなたでも、何回でもデザインを試せるようになりました。

シミュレーターでデザインしたリストバンド

サービス機能：

最大なんと20億通り！色・文字・サイズを組み合わせて自分だけのリストバンドを

シミュレーター上で選べる本体色は60色。さらに複数色を混ぜるマーブル（4色まで）や色を切り替えるトーン（6色まで）の選択も可能なため、納得いくまで色の組み合わせを選ぶことができます。

さらに、色入れ無しを含め38色の印刷カラーもご用意していますので、配色の選択肢は事実上の無限大。

お好きな文字を入力したり、アイコンを選んだりして、簡単にオリジナルデザインが作れます。

項目の選択や変更は3Dのシミュレーション画像に即時反映されるため、ノーストレスで思い描くデザインが試せます。さらに、腕に装着したイメージを見たり、背景画像を変更したりする「オマケ機能」も搭載しました。より利用シーンに近づけた状態でデザインのイメージを確認することができます。

腕にはめた画像背景を変えた画像

使い方のヒント：

共有機能でデザインリレーが可能に！作る時間も共有してリストバンド作りをもっと楽しく

作ったデザインはダウンロードして残しておくことはもちろん、「シェア」機能によって制作途中のURLを送ることも可能になりました。「こんなデザインにしたけどどう思う？」「こっちの色のほうがいいかも！」というふうに、デザインをシェアして制作を引き継いでもらう、といった使い方ができます。

みんなでひとつのデザインを作り上げ、作った時間の楽しい思い出と一緒に、おそろいのリストバンドを身に着ける。シェア機能はそんな楽しみ方を後押しします。

背景を変えた画像2シミュレーションと現物

リリースの背景：

プロでなくともデザインは叶う。個人の方にも気軽にオリジナル制作を楽しんでほしいから

コロナ禍により大規模イベントが軒並みキャンセルになっていた頃、小口の発注や個人のお客様からの注文は続いていたという事実があります。弊社としても、「距離は離れていても、思いは近く」を実現するアイテムとしてのリストバンドの可能性に改めて気づかされる出来事でした。

この経験をもとに、個人の方やデザインの知識や特別なスキルを持たない方にも、もっと気軽にオリジナルリストバンドを作ってもらいたいと考え、デザインシミュレーターの開発を決意しました。

リストバンドを作りたい方が、何の抵抗もなくリストバンドを作れるように。リストバンドの持つ力をもっと大きくできるように、ロケットリストバンドは今後も力を尽くしていきます。

ラババンシミュレーターへ :https://www.rocket-wristband.com/simulator/silicone/

◆会社概要

株式会社オクルコム

URL https://www.oclcom.com/

本社所在地 東京都千代田区神田須田町1-24-6 ACN神田須田町ビル9F

電話番号 03-3526-2673

代表者名 平松匠太郎

設立 2008年5月