＜ブランパン＞ヴィルレ トラディショナル チャイニーズカレンダー 2026年 モデル 発表

スウォッチグループジャパン株式会社 ブランパン事業本部ヴィルレ トラディショナル チャイニーズ カレンダー 2026年午年モデル

＜ブランパン＞は、ヴィルレ トラディショナル チャイニーズ カレンダー 2026年午年モデルを発表します。

文明が時を知ろうとするとき、人々は天を見上げます。中国以外にこの関係を繊細に追求した文化は数多くありません。その伝統的な暦は、太陽のリズム、月の周期、宇宙観に基づく象徴性を1つの生きた体系に結びつけています。こうした時間の概念を機械構造に置き換えることは、単なる技術的な課題ではなく、知的な探求でもあります。2026年の丙午の到来に合わせ、ブランパンは再び、時計製造において最も高度な技術を要し、ごく限られた少数しか極められない領域に挑みます。マニュファクチュールが中国暦をテーマに手掛ける15作目のモデルは、カレンダー機構に関する時計技術の頂点に立つメゾンの地位を改めて確立するものです。

ヴィルレ トラディショナル チャイニーズ カレンダー 2026年午年モデルは、ブランパンのサヴォアフェールを力強く証明します。 2012年当時、ブランパンのムーブメント設計者たちは、464個の部品で構成されるこのムーブメントの開発に5年を費やしました。その複雑さは、パーペチュアルカレンダーをはるかに超え、ミニッツリピーターに匹敵するものです。この複雑な構造は、ブランパンのル・ブラッシュにあるグランドコンプリケーション工房で製作されています。まさにカレンダーの複雑機構におけるブランパンの技術の高さを象徴しています。カレンダー機構はブランパンのキャリバー3638によって駆動し、3つの香箱により7日間のパワーリザーブを実現します。45.2MMのプラチナ製ケースに、サーモンローズ グラン・フー・エナメルダイヤルとホワイトゴールド製の数字を組み合わせ、シリコン製ヒゲゼンマイを搭載しています。

2026年2月17日の丙午の到来を記念して制作された50本限定モデルは、新たな視覚的表現として、ブランパン初の試みとなるサーモンローズ グラン・フー・エナメルダイヤルを披露します。

ヴィルレ トラディショナル チャイニーズ カレンダーは、ヴィレレ コレクションを象徴する控えめで洗練された美学を体現するクラシックな特徴を忠実に受け継いでいます。丸みをもつダブルステップ・ケース、グラン・フー・エナメルダイヤル、ゴールドのアップリケで構成されたインデックス、焼成工程前に転写されたエナメルペイントの表示、そして主要な針はくり抜かれた葉のような形状をしています。さらに、グレゴリオ暦の日付を示すブルースティール製針は伝統的なサーペント針の形状に仕上げられ、18世紀の時計製造の伝統を想起させます。

カレンダーを備えた時計製造の最高峰

中国では、伝統的に2つの並行するシステムによって時間が計測されてきました。1つは太陽暦に基づくグレゴリオ暦、もう1つは太陽と月の両方の動きに左右される太陰太陽暦である伝統的な中国暦です。グレゴリオ暦とは異なり、中国暦は太陰月を中心に構成されています。1年は12か月または13か月になり、各月は29日または30日、閏月は不規則な間隔で現れます。この時間的枠組みの上に十二支の周期、五行、そして陰陽という2つの力が重なり合い、これらが一体となって広大で相互に連関する60年の周期を形成しています。

中国暦の神秘性は4つの専用針、十二支の表示窓、閏月の表示窓によって表現されています。これらを総合することで、中国の時間（120分単位）、五行と陰陽の60年周期、十二支の12年周期、中国の暦における日・月・閏月が定められます。 グレゴリオ暦の日付は伝統的なサーペント針が指し示します。 同様に、ムーンフェイズはクラシックスタイルに基づき6時位置の窓で表示されます。

ブランパンが初めてトラディショナルチャイニーズ カレンダーを発表したのは2012年。その際、古代から現代まで受け継がれる中国暦を表示しつつ、グレゴリオ暦の日付とムーンフェイズを統合した唯一の時計という世界初の偉業を成し遂げました。参照できる歴史的機構がなかったため、すべての解決

策は基本原理から考案されなければなりませんでした。

時を読む、東洋と西洋

その並外れた複雑さにもかかわらず、表示は驚くほど読みやすく保たれています。

・ 12時位置：中国の伝統的な2時間刻みの時刻と干支

・ 3時位置：五行と陰陽

・ 6時位置：ムーンフェイズ、1983年からのブランパンの象徴

・ 9時位置：中国太陰暦の日付と月（閏月を含む）

・ ダイヤル周囲：グレゴリオ暦の日付、ブルーのサーペント針による表示

カレンダー設定システム

機械式カレンダームーブメントは、表示を設定およびリセットするためのコレクターが必要です。ブランパンの独創的な手法により、これらのコレクターはラグの下に控えめに配置され、時計を着用した際にはまったく目立たず、簡単に操作が可能です。ヴィルレ トラディショナル チャイニーズ カレンダーは、ラグの下に特許を取得した5つのコレクターを配置。いずれも指先で操作でき、カレンダー表示をすばやく調整することができます。リュウズでは60年周期の干支と五行を直接設定できます。全体が安全に保護されたムーブメントにより、すべてのコレクターは損傷のリスクなく、一日中いつでも確実に作動させることが可能です。

馬：力、動き、神話

2026年、ブランパンのメティエダールのアトリエはローターに馬の姿を生き生きと描き出しました。22Kゴールドに手作業でエングレービングされ、フロスト加工と微細な質感が施された馬は、疾走しながら空を飛ぶツバメの上を進みます。その姿は、中国王朝の伝説に語られる天馬を詩情豊かに表現しています。この構図は、丙午に古くから結びつけられる速さ、持久力、そして奔放なエネルギーを彷彿とさせます。ローターには天然ルビーと、「午」と「丙」の漢字があしらわれ、機能的な部品をサファイアケースバックから眺められる象徴的な芸術作品へと昇華させています。この時計は流行を追うためのものでも、過ぎ去った年を偲ぶためのものでもありません。これは知識、文化、そして機械式完全性を何よりも重んじる時計製造の哲学を継承するものです。2026年の午年モデルにより、ブランパンは、カレンダー機構が最も高度な表現に到達するとき、オートオルロジュリーの究極の極致がル・ブラッシュにあることを改めて示しています。

技術詳細

ヴィルレ トラディショナルチャイニーズカレンダー

Ref.0888 3432E 55B

ムーブメント： ブランパンマニュファクチュールキャリバー3638

機能： 時、分、チャイニーズカレンダー（ダブルアワー、日、月（閏月を含む）、五行、陰陽、十二支）、グレゴリオ暦、月齢

巻き上げ： 自動

パワーリザーブ： 168 時間 (7 日間)

ケース： プラチナ

防水性： 3 気圧（ 30 m）

径： 45.20 mm

厚さ： 15.10 mm

ダイヤル： サーモンローズ、グラン・フー・エナメル

ストラップ： ブラウンレザー

バックル： 尾錠

限定： 50 本

ブランパン 公式ウェブサイト

https://www.blancpain.com/ja