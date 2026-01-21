オリジナル番組が“10万円から” ファッションメディア「FASHION+」に中小企業・D2Cブランドの出稿が急増！テレビCMも1万円から“テレビは高い”という常識を覆す超低コストPRが始動

株式会社 纏

Z世代・ミレニアル世代を中心に、「モノ」ではなく「ブランドの物語」を消費する時代が本格化しています。SNSや動画プラットフォームでは、商品の機能や価格よりも、”開発背景・作り手・想い”が伝わる”ストーリー型コンテンツ”が拡散され、企業規模を問わず”世界観を語れるブランド”が支持を集めています。

こうしたトレンドを背景に、株式会社纏（本社：大阪府大阪市、代表取締役：栗山直行）が24時間完全無料動画配信サービスFASTチャンネル上で運営するファッション特化型メディア「FASHION+（ファッションプラス）」は、オリジナル番組を10万円から、テレビCMを1万円から放映できる超低コストPRサービスを、2026年1月より提供開始しました。「テレビは大企業だけのもの」という社会通念を覆し、中小企業・スタートアップ・D2C・地方企業・個人ブランドでも“テレビで認知と信用を作れる時代”を実現します。

[詳細はこちら（公式サイトへ）](https://ad.fast-fashion.tv/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=202601_release&type=b2b)

◼️背景

近年、広告・PR市場では次の変化が顕著になっています。

- SNS広告の飽和により、広告単価が上昇し、費用対効果が見えづらくなっている- 消費者は「広告」よりも、背景や人が見える動画コンテンツに反応しやすい- 採用・EC・新規事業・地方発ブランドなど、“信用づくり”が成果に直結する領域が拡大

一方で、テレビは依然として「信頼性が高い」「一気に認知が取れる」メディアでありながら、「高額」「手間がかかる」「社内で通しづらい」というイメージから、PR施策の選択肢に入りにくい存在でした。

◼️だから、FASHION＋が選ばれている

FASHION＋は、制作体制と放映枠の運用を一体化した独自モデルにより、テレビPRに必要だった「高コスト」「複雑な進行」「専門知識」という障壁を取り除きました。

- オリジナル番組：10万円から（企画・撮影・編集・放映まで対応）- テレビCM：1万円から（制作・放映をワンパッケージ化）

という、“まず試せるテレビPR”と“世界観を語れる番組PR”の両立を実現しています。

さらに今回のポイントとして、オリジナル番組やテレビCMをそれぞれ制作進行した場合、それらの二次利用が基本的に可能で、自社のHPやSNS等でも使用できる特徴があります。これにより、「小さく始めて、成果が出たら拡張する」という、PR担当者が社内で説明しやすいテレビ活用モデルが可能になりました。

◼️PR・マーケティング担当が「案件化しやすい」3つの理由

1. オリジナル番組10万円～｜“広告”ではなく“信用づくり”ができる

CMでは伝えきれない、

- 開発ストーリー- 企業の想い- 作り手・現場- ブランドの価値観

を番組として可視化。認知だけでなく、指名検索・SNS拡散・採用応募・EC転換など、複合的な成果につながりやすい設計です。

2. テレビCM1万円～｜“お試しテレビ”でリスクを最小化

新商品、キャンペーン、店舗オープン、採用告知など、スポット施策にも使える価格帯でテレビ露出が可能。運用広告の延長線で、マスメディア活用をテストできます。

3. 制作～放映までワンストップ｜社内工数が増えない

企画・撮影・編集・放映枠調整・納品仕様など、PR担当者が最も負担に感じやすい工程をFASHION＋が一括対応。最小の社内リソースでテレビPRを実行できます。

■こんな企業・PR担当に選ばれています

- 新商品・新規事業の認知を短期間で作りたい- D2C／ECで次の成長の“きっかけ”を探している- 採用・ブランディングで会社の雰囲気を伝えたい- 地方発ブランドを全国に知ってもらいたい- 展示会・ポップアップ・新店オープンを話題化したい

■プラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160198/table/8_1_890d47525e9a2470eff9aa8147dae730.jpg?v=202601210251 ]

[詳細はこちら（公式サイトへ）](https://ad.fast-fashion.tv/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=202601_release&type=b2b)

■今後

FASHION+は、広告メディアではなく、「ブランドが社会とつながるためのPRインフラ」となることを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

・サービスLP：https://ad.fast-fashion.tv(https://ad.fast-fashion.tv/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=202601_release&type=b2b)

・社名：株式会社纏（FASHION＋）

・HP：https://fast-fashion.tv

・広報担当：一ノ瀬

・E-mail：ichinose@matoi.cc

・TEL：06-6131-6985（平日 10:00～17:00）