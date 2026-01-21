防炎(材料)ラベルを取得した“防炎タイルカーペット”発売 消防法に基づく基準をクリア！オフィスや施設への導入も安心

タンスのゲン株式会社日本防炎協会認定の防炎(材料)ラベルを備えた“防炎タイルカーペット”が新たに登場

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、日本防炎協会（JFRA）の防炎認定を取得し、防炎（材料）ラベルを備えた“防炎タイルカーペット”を発売したことをお知らせいたします。

消防法では、高さ31mを超える高層建築物や地下街、ホテル・旅館など不特定多数の人が出入りする建物において、防炎性能を有する敷物の使用が義務付けられています。

法令への対応が必要な施設だけでなく、近年では安心して使えることや、施設の用途に合っているかを重視して選ぶ動きが広がっており、防炎性能を備えた床材が注目されています。

こうしたニーズに応えるべく、当社は消防法に基づいた『防炎タイルカーペット』を開発しました。

◇高層建築物にも対応する防炎性能を備えたタイルカーペット

タンスのゲンの『防炎タイルカーペット』は、日本防炎協会（JFRA）が定める防炎性能試験に適合し、「材料ラベル（青ラベル）」を取得した床材です。

消防法に基づく防炎基準を満たしており、施設用途での使用にも対応しています。

材料ラベル取得済みのため、施工現場ごとに物品ラベル（オレンジラベル）の交付申請を行うことで、オフィスや宿泊施設などにもスムーズに導入できる点が特長です。

消防法への対応が求められる施設だけでなく、日常の防災対策として安全性を重視したい環境にも、簡単に導入できる防炎タイルカーペットとなっています。

※当製品は日本防炎協会の指導の下、ダンボール外側に1枚の材料ラベルを貼付けております。

※幼稚園や病院などの公共施設で使用する場合は、使用する場所ごとに1枚の物品ラベルが必要です。

※複数の場所で分けてタイルカーペットを使用する場合、防炎ラベルのない箇所は効力を喪失します。

◇火災時の安全性と、施設利用を想定した機能性を両立

“防炎タイルカーペット”は、防炎性能により、火災発生時の延焼リスク低減に配慮した設計で施設やオフィスでも安心してご使用いただけます。

また、第三者機関による試験によって、ホルムアルデヒドの放散量が非常に少ないことが確認されています。衣料品に求められる基準値と比較しても約４分の１という結果で、オフィスや施設などでの使用環境にも配慮しています。

さらに、制電加工を施すことで静電気の発生を抑制し、埃が付着しにくく、パソコンや精密機器を使用するオフィスにおいても、快適な使用環境をサポートします。

◇オフィスや店舗の通路、ご家庭での使用まで幅広く対応

今回発売した防炎タイルカーペットは、オフィスや店舗、宿泊施設など、人が集まる空間での使用を想定して開発され、防炎性能・耐久性を兼ね備えているため、幅広いシーンでご使用いただけます。

◇摩耗や汚れに強い、高耐久パイル生地を採用

■オフィスでの使用イメージ業務フロアの床材としてオフィス内の廊下用の床材に■施設での使用イメージ店舗などのフロアタイルに介護施設などのフロアタイルに■ご家庭での使用イメージ子ども部屋での使用もペットのいるご家庭でも安心パイル生地アップの画像

表面には「パイル生地」を採用しています。

第三者機関による試験では、摩擦・水・汗・熱といった日常生活で想定される負荷に対して、4～５級以上の高い耐久性が証明されており、長期間安心して使用することが可能です。

このパイル生地が、歩行時の衝撃や音を吸収し、オフィスでの足音軽減や階下への防音対策にも配慮した設計となっています。

◇自由にカットでき、設置しやすい大判サイズ

耐久試験の結果、4～5級の耐久性が証明されていますお部屋の広さや柱に合わせてカット可能お部屋の角までピッタリ配置が可能

本製品は1枚あたり50×50cmの大判サイズで、設置に必要な枚数が少なく、施工時間を短縮できます。

カッターやハサミで簡単にカットできるため、部屋の角や柱、家具の形状に合わせて無駄なく敷き詰めることが可能です。

設置面積が広いオフィスや施設でも、初期セッティングをスムーズに行うことができます。

◇敷き方次第で印象が変わるタイルカーペットならではの魅力

タイルカーペットの設置には向きがあり、敷き方によって光の当たり方や色の見え方が変わります。

敷き方は【市松貼り】や【流し貼り（縦・横）】など、敷設方法を工夫することで空間の印象を自在に演出できます。

【市松貼り】

タイルの向きを交互に変えて敷く配置方法です。光の当たり方によって濃淡が生まれ、空間にリズムや奥行きを与えます。デザイン性を重視したオフィスや店舗におすすめです。

【流し貼り（縦）】

タイルの向きを縦方向にそろえて敷く配置方法です。

通路や廊下など、空間をすっきりと見せたい場合に適しています。

【流し貼り（横）】

タイルの向きを横方向にそろえて敷く配置方法です。

部屋を横に広く見せる効果があり、開放感のある空間演出が可能です。

【カラー】（単色：全6色 / ２カラー配色：全８パターン）

落ち着いたトーンから空間のアクセントになるカラーまで、用途やシーンに合わせてお選びいただけます。

※2カラー配色は、3畳・6畳・12畳サイズのみの販売となります。

◇販売情報

今回、発売開始した『防炎タイルカーペット』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

【販売ページ】

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/tile_carpet/products/90800003

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/99900999/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/90800003.html