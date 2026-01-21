U-NEXT、サッカー日本代表主将の遠藤航が所属するリヴァプールFCの公式チャンネル『LFCTV』を配信開始！試合のフルマッチ映像から豊富なオリジナルコンテンツまで24時間365日楽しめる

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、リヴァプールFCが運営する公式チャンネル『LFCTV（リヴァプールFCTV）』を2026年1月21日からサッカーパック内にて配信開始。リヴァプールFCの各試合はもちろん、豊富なオリジナルコンテンツをお楽しみいただけます。

リヴァプールFCは、世界最高峰のイングランド・トップリーグで最多タイとなる20回の優勝を誇る名門クラブです。現在、男子では日本代表の主将であるMF遠藤航、女子では長野風花と清水梨紗がプレーし、過去には男子で日本代表FW南野拓実も在籍していました。昨年夏には20年ぶりに来日し、横浜F・マリノスとの親善試合を開催。日本国内からも多くのサポーターが熱い視線を送っています。

リヴァプールFCが運営する公式チャンネル『LFCTV』は、24時間365日リヴァプールFCだけにフォーカスした専門チャンネルです。リヴァプールFCの試合映像、独占インタビュー、ドキュメンタリー、ゴール集、分析番組など、リヴァプールFCのありとあらゆるコンテンツをノンストップで配信します。

特に試合映像（※）は、イングランド国内カップ戦のほか、UEFA大会やプレシーズンも含めてたっぷりとお届け。クラブのサポーターはもちろん、フットボールファン必見の内容となっています。（※ディレイ配信となります）

U-NEXTは2024年8月から、プレミアリーグの国内独占配信を開始。スペインのラ・リーガ、オランダのエールディヴィジとあわせて、実力、人気ともに世界屈指のリーグ戦をお届けしています。欧州のフットボールを日本のファンの皆様により深くお楽しみいただけるよう、さらなるコンテンツの拡充につとめてまいります。

『LFCTV / リヴァプールFC公式チャンネル』

【配信開始日】2026年1月21日より

【配信形態】サッカーパックに加入することで視聴可能

【URL】https://video.unext.jp/realtime/CNL0000000028

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。