神戸空港開港20周年 サンクスフェスを開催します！

関西エアポート株式会社

関西エアポート神戸株式会社は、2026年2月16日（月）に神戸空港が開港20周年を迎えることを記念し、「神戸空港開港20周年 サンクスフェス」を実施することをお知らせします。

本イベントは、2月14日（土）・15日（日）に神戸ハーバーランドｕｍｉｅ、デュオこうべおよび神戸空港にて開催します。神戸ハーバーランドｕｍｉｅ会場およびデュオこうべでは、就航地物産・観光PRブースや各エアラインによるブースなどを展開し、お子さまから大人の方まで楽しめる内容を予定しています。また、神戸空港では、普段は立ち入れない飛行場周りの道路をバスで巡り、滑走路などを見学できる「空港場内バスツアー」を開催します。

関西エアポートグループは、これからもお客さまに楽しんでいただける取り組みを通じて、より多くの皆さまに空港や就航地の魅力をお届けできるよう取り組んでまいります。

「神戸空港開港20周年 サンクスフェス」

○開催日時：・2026年2月14日（土）10:00～17:00、2月15日（日）10:00～16:00

○場 所：・神戸ハーバーランドｕｍｉｅ センターストリート1F中央特設会場

・デュオこうべ デュオドーム

・神戸空港（空港場内バスツアー／2月14日（土）のみ実施）

○入 場 料：無料

○内 容：・神戸ハーバーランドｕｍｉｅおよびデュオこうべ：

「就航地物産・観光PR」「就航エアラインPR」「20年のあゆみ展」

「スタンプラリー」など

・神戸空港：「空港場内バスツアー」

1回約45分・定員最大45名

10時／11時／13時／15時（計4回開催）

※イベントの詳細や空港場内バスツアーへのお申し込みは、以下WEBページや

別添チラシをご参照ください。

https://www.kairport.co.jp/event/20thanniversary

○主 催：関西エアポート神戸株式会社 共催：神戸空港利用推進協議会

○そ の 他 ：・イベント内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

・混雑状況により、各催しにおいて参加人数を制限させていただく場合があります。

・荒天、その他施設の管理運営の都合上、一部イベントを変更・中止する場合が

あります。