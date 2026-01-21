MMORPG「アーキエイジ ウォー」、大型アップデートを実施！ 初の匿名ダンジョン「禁忌の迷宮」が追加！

株式会社カカオゲームズジャパン

「アーキエイジ」IPシリーズの最新作、PCとモバイルのクロスプラットフォーム対応の大型MMORPG 「アーキエイジ ウォー」は、2026年1月21日(水)に大型アップデートを実施した。

本アップデートでは、初の匿名ダンジョン「禁忌の迷宮」が新たに追加される。また、ハリハラ大陸「イニステール」の改善や新規太初防具「バアドランのホーズ」の追加、遺物装飾品のステータス調整と強化段階の拡張なども実施される。

■ 初の匿名マッチングダンジョン「禁忌の迷宮」追加

本アップデートにて、初の匿名ダンジョン「禁忌の迷宮」が追加される。「禁忌の迷宮」は、迷宮の試練を模した奇妙な空間で、フェレダン国王の逝去とダナの失踪以降放置され、怪異の迷宮へと変貌した場所だ。



「禁忌の迷宮」では、ギルドメンバー以外のキャラクター名が明かされない状態で戦闘を行うことになる。そのため、これまで以上に戦略的な判断が必要になることで、より一層緊迫感を感じられる。

ダンジョンは、3つのサーバーが1つのグループとして、1日に6回マッチングが行われる。マッチングに成功すると、90分間ダンジョンに入場できるようになる。

迷宮の最奥に出現するボスモンスター「ルートラ」の討伐に成功すると、一定の確率で新規英雄/伝説等級のパッシブ技術書などの豪華報酬を獲得することができる。

初の匿名ダンジョンとなる「禁忌の迷宮」で、これまでとは異なる緊迫感とともに、新たな戦闘を体験してみてほしい。

■ ハリハラ大陸の「イニステール」改善

ハリハラ大陸「イニステール」内のエリアである「寂寞たる丘陵」の改善が実施され、より効率よく狩りを行うことができるようになる。

従来の「寂寞たる丘陵」は、広大なエリアであったため、移動距離が長く、狩り効率が低いという不便さがあった。それを受け、エリア全体の面積が縮小されるとともに、新規エリア「憎悪の平野」が追加される。それにより、多様な狩りの選択肢が生まれ、より良い戦闘体験を得られるようになる。

■ 太初防具「バアドランのホーズ」追加

本アップデートにて、3つ目となる太初等級の防具「バアドランのホーズ」が追加される。

新たなバアドランの装備が追加されることで、セット効果もさらに強化され、「黄昏のムーンストーン」のハイド効果を最大5段階まで感知できるようになる。これにより、これまで以上に優位に戦闘を進めることができる。熾烈な戦場で、より一層強化されたバアドランの力を体験してみてほしい。

■ 遺物装飾品のステータス調整と強化段階の拡張

キャラクターをより成長させられるよう、「エアナード魔術師の耳飾り」と「高潔な隠遁者の腕輪」のステータスが調整され、強化可能な段階が+12から+20に拡張される。

また、高い強化段階での強化の負担を軽減するため、「ハルキニの遺物装飾品強化の書」が追加される。ハルキニの遺物装飾品強化の書は、+4以上の遺物装飾品の強化時に使用でき、強化に失敗しても装備が破壊されず、強化段階が下落することも無い。そのため、より気軽に高い強化段階への強化に挑戦できるようになる。

■ 「権能の神殿」のバランス調整

「権能の神殿」本来の楽しさを感じられるよう、様々なバランス調整や最適化が実施される。

まず、各チームの拠点の耐久力が上方調整され、早々と拠点が破壊されたために戦場から離脱せざるを得ない状況が緩和される。また、戦闘時間が20分から15分に短縮され、より緊張感のある戦闘が繰り広げられる。さらに、戦場内の移動の不便さや、自陣で孤立させられる問題を改善するため、マップ内に移動ポータルが新たに追加される。これにより、素早く集合して奇襲をかけるなど、戦略の幅が広がる。

上記の他にも、ユーザーからの意見をもとに、より多くのギルドが「権能の神殿」を楽しめるよう継続的に改善が実施される予定だ。

■その他のアップデート内容

今回のアップデートでは、以下のようなシステムの改善や最適化も実施される。

海上コンテンツをより楽しめるよう、艦船の等級に応じて各種ステータスが上方調整される。さらに、希少等級の乗り物を保有していれば、宝石屋から希少等級の船舶建造台が金貨で購入できるようになり、プレイ序盤から海上コンテンツに参加できるようになる。

また、これまではエリア順に進行する必要があったハリハラ大陸(イニステール/ソングランド)と古代の森のシナリオクエストが、遠征クエストへと変更される。これにより、ヌイア大陸のシナリオクエストを完了していれば、ハリハラ大陸や古代の森の遠征クエストをエリア順に関係なく進行でき、より多くのユーザーが「アーキエイジ ウォー」の世界観を体験できるようになる。

その他にも、様々な調整や改善が実施されるので、より遊びやすくなった「アーキエイジ ウォー」での冒険を楽しんでほしい。

