【1/23開催・参加費無料】ヘルスデータインフラ利活用によるP H S（プレシジョン・ヘルスケア・ソリューション）創出フォーラム、キックオフセミナー開催

株式会社シード・プランニング（本社：東京都文京区、代表取締役社長：梅田 佳夫）が主催する「ヘルスデータインフラ利活用によるP H S（プレシジョン・ヘルスケア・ソリューション）創出フォーラム」が2026年1月23日（金）にキックオフセミナーを開催します。

本セミナーはバイオバンクをはじめ、整備が進む各種ヘルスデータインフラを活用し、ヘルスケアソリューションを創出するための研究や実装化の取組みの推進について、産官学民連携や支援活動の視点から考えることをテーマとしハイブリット形式で実施されます。

◆ヘルスデータインフラ利活用によるP H S創出フォーラム について

【立ち上げの背景】

プレシジョン・ヘルスケア・ソリューションの創出に向けて、一般住民コホート型バイオバンクをはじめとする大規模集団データ（＝ヘルスデータインフラ）をいかに利活用するか、具体的な検討を進める場として、「ヘルスデータインフラ利活用によるプレシジョン・ヘルスケア・ソリューション創出フォーラム」を立ち上げます。

【活動内容】

本フォーラムは、「個人のライフステージに応じたヘルスケア」および「ライフコースに渡る健康増進」に寄与するプレシジョン・ヘルスケア・ソリューションを創出・実用化することを目指し、ヘルスデータインフラの具体的な利活用方法等の検討（※）を行う予定です。

（※）具体的な利活用方法等の検討：データの選定・データの解析手法の勉強会、ヘルスデータインフラを用いた共同研究プロジェクトの推進に係る協働体制の座組み等。



【活動フォーカス】

研究対象として想定されるソリューションは、体系的かつ経時的に収集・連結された個人の遺伝子情報、生活習慣、環境要因のデータ分析に裏付けられた高付加価値のヘルスケアソリューション（＝プレシジョン・ヘルスケア・ソリューション）。

◆ヘルスデータインフラ利活用によるP H S創出フォーラム セミナーの開催概要

開催日時

2026年1月23日（金）15:30～18:30 ※ネットワーキング 18:30~19:30

開催形式

会場とZoomのハイブリッド開催

会場

株式会社シード・プランニング セミナールーム

（文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル1階）

参加対象

ヘルスケアソリューションの創出ならびに実用化に取り組む企業、アカデミア、医療機関、自治体、行政等

参加費

無料 ※要お申込み

定員

会場：50名（会場参加）

お申し込み

以下の専用Webフォームより事前登録制

お申込期限

2026年1月22日（木）まで受付

イベント詳細

主催／共催

株式会社シード・プランニング／東北大学東北メディカル・メガバンク機構

◆ヘルスデータインフラ利活用によるP H S創出フォーラム プログラム

15:30～15:35

開会あいさつ

15:35～15:55

内閣府 健康・医療戦略推進事務局 参事官 日野原友佳子氏 ご講演

「行政から見たPHS創出の課題と、産官民に期待する取組（仮題）」

15:55～16:15

東北大学東北メディカル・メガバンク機構 機構長 山本雅之先生 ご講演

「東北メディカル・メガバンク計画による大規模ヘルスデータの創出」



16:15～16:30

株式会社 SB TEMPUS Head of Life Science Solution 徐子錚氏 ご講演

「医薬品研究開発における医療マルチモーダルデータの活用」



16:45～17:05

東京大学 ニューロインテリジェンス国際研究機構 エグゼクティブディレクター 合原一幸先生 基調講演

「未病医科学とその社会実装に向けて」



17:05～17:35

株式会社スタージェン、株式会社ハプロファーマ、タカラバイオ株式会社 各社のご講演

「dbTMM支援事業者からのヘルスデータインフラ利活用推進について課題や支援の在り方」

17:55～18:25

パネルディスカッション「個別化医療や予防・予測の社会実装を日本でいかに促進できるか」

ファシリテータ: 東京大学 ニューロインテリジェンス国際研究機構 合原一幸先生

パネラー: 日野原友佳子氏、山本雅之先生、徐子錚氏、スタージェン、ハプロファーマ、タカラバイオ

18:25～18:30

本フォーラムの目標と活動計画について



※セミナー終了後会場参加者のみを対象に18:30～19:30の時間帯でネットワーキングの時間を設けております。

※当日は簡単な軽食をご用意し、登壇者や参加者同士で自由に交流いただける場とする予定です。

※本ネットワーキングは会場参加者限定のプログラムとなり、オンライン配信はございません。

