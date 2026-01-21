【Aoba-BBT周年プロジェクト企画！起業家アルムナイ対談】なぜ、匿名全盛の時代に「実名」だったのか？Retty武田和也氏が語る、レッドオーシャンを勝ち抜く「逆張りの生存戦略」

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌）が運営するアタッカーズ・ビジネススクール（以下、ABS）は、創立30周年記念プロジェクトの一環として、ABS修了生であり、実名型グルメサービス「Retty」創業者の武田和也氏をお招きし、2026年1月29日（木）に特別対談セミナーを開催いたします。

■ 開催の背景：「マーケティングのセオリー」に抗う、経営者の決断

2011年のサービス開始当時、グルメサイト市場は「匿名レビュー」や「クーポン活用」が当たり前の世界でした。先行する巨大プラットフォーム（食べログ、ホットペッパーグルメ等）が市場を席巻する中で、Rettyはなぜあえて、ユーザーにとってハードルの高い「実名型」にこだわったのか？

そして、2020年10月。念願の株式上場を果たした直後に訪れたのは、飲食業界を凍りつかせた「コロナ禍」という未曾有の危機でした。

本対談では、以下の「3つの不合理」に焦点を当てます。

- 競合優位性の謎： 匿名の方が投稿数は伸びるはず。なぜ成長スピードを犠牲にしてまで「実名」を貫いたのか？- 上場と危機のパラドックス： 最も祝福されるべきタイミングで訪れた「市場の蒸発」。その時、経営者は何を捨て、何を守ったのか？- マーケティングの深層： SEOや広告による「刈り取り」ではなく、信頼という「資産」を積み上げるための泥臭い戦略とは？

戦略の合理性を追求するプロフェッショナルをも唸らせるRettyの「逆張り」の戦略と、その根底にある生存本能に、弊社代表の柴田巌が深く切り込みます。

■ 対談トピック：本質を突く「経営判断の深淵」

1. 【差別化戦略】巨人たちが支配する市場で、なぜ「実名」を選んだのか？

2011年当時、匿名での率直なレビューやお得なクーポンがグルメサイトの「正解」でした。その中でRettyは「実名による信頼」こそが、情報の氾濫する未来において最強の資産になると確信していました。 競合他社が追う「PV数」や「即時的な送客数」といった分かりやすい指標ではなく、一見すると非効率でスケールしにくい「人と人の信頼関係」をKPIに据えた背景には、どのような勝算があったのか。マーケティング視点からも非常に興味深い、ポジショニング戦略の裏側を紐解きます。

2. 【危機管理と生存本能】上場直後のコロナ禍。「死の淵」での意思決定

2020年の上場は、Rettyにとって大きな節目となるはずでした。しかし、直後にコロナ禍が直撃。飲食店の休業、外出自粛により、プラットフォームの存在意義そのものが問われる事態となりました。 タバコ法改正とパンデミックというダブルパンチの中、組織をどう鼓舞し、ビジネスモデルをどう適応させたのか。成功談ではない、泥水をすすりながら下した「決断の順序」と、現在進行形の挑戦を明かします。

3. 【社会実装の苦悩】「実名は怖い」というリテラシーの壁

「ネットで顔と名前を出して食事を記録する」。今でこそ受け入れられていますが、当初は「流行るわけがない」と猛反対された概念です。世間の常識やリテラシーの壁をどう乗り越え、新しい文化を市場に定着（実装）させたのか。 単なる機能の提供にとどまらない、起業家による「価値観の啓蒙」という果てしないプロセスに迫ります。

■ 本対談が周年プロジェクトにおいて持つ意義

本企画は、「Aoba-BBTグループ 周年記念プロジェクト ～Life-time Empowerment in Invisible Continent～」の中核的テーマである「コミュニティ強化」「ロールモデルの可視化」「生涯学習の循環創出」を体現する取り組みです。

アルムナイ（卒業生・修了生）が実社会で生み出した成果を広く共有することで、Aoba-BBTグループ全体が掲げる以下の重点施策を加速させます。

- コミュニティの再活性化・ネットワーク強化- 学習の循環モデル（Life-time Empowerment）の具体化- 次世代リーダー育成の強化- グローバル連携・国際教育の推進

アルムナイとの特別対談は、周年プロジェクトにおける複数のイベント・施策の先行企画として位置づけられ、今後、Aoba-BBTグループ全体で展開するアルムナイネットワーク”LEN(Lifetime Empowerment Network）(https://aoba-bbt.com/len/)”、教育フェア、国際連携プログラム、コミュニティイベントとも連動してまいります。

■ このような方へおすすめです

- [マーケターの方へ] 数字上の合理性と、ブランドとしての「思想」の間で葛藤している方- [起業家・経営者へ] 圧倒的な強者がいる市場（レッドオーシャン）に、どう切り込むか悩んでいる方- [ビジネスリーダーへ] 不測の事態（コロナ禍等）において、ブレない判断軸を持ちたい方- 「ありきたりな成功哲学」には飽き飽きしている方- Aoba-BBTでの学びを、どう実社会の「非合理な決断」に昇華させるか知りたい方

■ 開催概要

- 日時：2026年1月29日（木）12:00～13:00- 形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 申込締切：2026年1月28日（水）15:00- お申し込みはこちら：https://aoba-bbt.com/news/events/seminnar/5395/

■ 対談者プロフィール

武田 和也（たけだ かずや） 氏

Retty株式会社 取締役会長

アタッカーズ・ビジネススクール（ABS）修了。愛媛県出身、⻘山学院大学理工学部卒。2007年、株式会社ネットエイジ（現ユナイテッド株式会社）に入社し、インターネット広告の販売などマーケティング関連事業に従事。退社後1年間、起業準備のためにシリコンバレーに滞在。帰国後、日本が世界に誇る食文化の興隆に貢献すべく、2010年にRetty株式会社を創業し、2011年6月に実名口コミグルメサービス「Retty」をリリース。2020年10月東証マザーズ（現東証グロース）上場。

柴田 巌（しばた いわお）

株式会社Aoba-BBT 代表取締役社長

京都大学工学部卒、京都大学大学院(工学修士)、英国London School of Economics Political Science (MSc)、米国Northwestern大学Kellogg Graduate School of Management (MBA)にて修士号を取得。多国籍の学びで都市、テクノロジー、ビジネスに跨る独自視点を形成。ITと戦略コンサルティングでキャリアを積み、1998年には大前研一氏とネットスーパー企業を創業。さらに、複数の事業を成功させる。2018年にビジネス・ブレークスルーのCEOに就任し、教育界でも革新を推進。アオバジャパン・インターナショナルスクールを国内最大のIB認定校に育て上げる。

株式会社Aoba-BBTでは、国際教育とリカレント教育を軸に、多様な教育サービスを展開し、業績を拡大中。

ABSについて

アタッカーズ・ビジネススクール(ＡＢＳ)は、世界的経営コンサルタント大前研一が1996年に設立した起業家育成スクールです。

開講以来20年以上の歴史を積み重ね、アルムナイは6,525名以上、起業社数は810社、上場企業16社（内、東京証券取引所マザーズ市場上場会社数１２社）という実績を残し日本最大級の起業家養成スクールとして成長してきました。

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com