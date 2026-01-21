50代からの「お口の乾き悩み」と「栄養バランス」に新提案。おばあちゃんの知恵をヒントにした、赤シソと緑茶の″食べる和漢アロマ″『和草のしずく』発売。

合同会社 咲和楽商品画像

【合同会社咲和楽】(本社：千葉県佐倉市、代表社員：小田聖)は、50代からの口内環境変化と栄養流出に着目した新商品『和草（わそう）のしずく』を、2025年秋の先行販売で好評を博し、2026年1月10日より公式オンラインストアにて「本格販売」を開始いたしました。

【開発の背景：50代からの体は「乾き」と「栄養不足」の二重苦？】

人生100年時代と言われる中、50代は心身ともに大きな曲がり角を迎えます。 特に私たちが着目したのは、これまであまり語られてこなかった「口内環境の変化」をサインとして現れる「全身の栄養消耗」という深い関係です。

1. 加齢とともに減少する「天然のバリア」

渇き

私たちの口内を守る唾液は、加齢とともに分泌量が減少傾向にあります。特に50代以降は、筋力の低下やホルモンバランスの変化などで「お口の乾き」を感じやすくなります。 これは単なる不快感にとどまらず、体のバリア機能が低下しているサインでもあります。

2. 穴の空いたバケツ？ 50代は「3大フロー栄養素」が逃げやすい

口の渇きと同じくらい深刻なのが、栄養の「維持能力」の変化です。 ストレス社会と言われる現代において、私たちの体は常に緊張状態にあり、代謝や修復のために大量の栄養素を消費しています。 特に、私たちは以下の成分を「3大フロー栄養素」と定義し、その対策の重要性を提唱しています。これらは体に留めておくことが難しく、まるで穴の空いたバケツのように常に流出してしまうからです。

水溶性ビタミン（ビタミンB群・C）

ストレスや疲労で大量消費され、数時間で尿として排出される。

ミネラル（亜鉛・マグネシウム等）

汗や代謝で失われやすく、吸収率も低い。

必須アミノ酸

体内で合成できず、常に分解と合成を繰り返しているため枯渇しやすい。

つまり、50代からの体は、「入り口（口内）が乾きやすくなると同時に、体の中（栄養素）も枯渇しやすい」という、非常に無防備な状態にあるのです。

【ソリューション：酸味と和草の力で「巡らせる」】

この「局所的な乾き」と「全身的な流出」という2つの課題に、たった一粒でアプローチするために開発されたのが、『和草（わそう）のしずく』です。 単なる嗜好品ではなく、大人の体を守るための「機能性」を持った食品として設計しました。

【3つの特徴】

1. 唾液アプローチの鍵は「酸味の記憶」

赤しそと緑茶

梅干しを想像するだけで唾液が出るように、私たちの体には酸味に対する条件反射が備わっています。 本製品は、この生理反応を活用。古来より日本人が活用してきた「赤シソ」と「緑茶」を配合し、口に入れた瞬間に広がる自然な酸味と渋みで、乾いた口内をじゅわっと潤します。

2. 逃げていく「3大フロー栄養素」を追いかけ補給

一度に大量に摂っても排出されてしまう「フロー栄養素」の欠点をカバーするためには、「こまめな補給」が不可欠です。 『和草のしずく』は、1粒に以下の成分を凝縮。飴やガムを食べる感覚で、失われやすい栄養素をチャージできます。

こまめに補給

水溶性ビタミン

ビタミンB群（B1, B2, B6, B12, 葉酸など）とビタミンCをバランスよく配合。

ミネラル

クロレラ由来のミネラルチャージ（亜鉛など）。

必須アミノ酸

緑のスーパーフード「クロレラ」を配合することで、アミノ酸スコアの高い良質なタンパク源をプラス。

3. 「入れない」という選択。大人のための処方

毎日、何度でも口にしていただきたいからこそ、体に余計な負担をかけない「引き算の設計」にこだわりました。

砂糖・人工甘味料 不使用： 糖質や添加物を気にされる方にも安心。

合成着色料・保存料 不使用： 素材本来の色と味を大切にしました。

1粒約1kcal： 罪悪感なく続けられるカロリー設計。

【開発者コメント】

「母の『最近、食事が飲み込みにくい』という悩みを聞いたとき、それは単なる老化ではなく、もっと複合的な『乾きと栄養の問題』だと気づきました。薬に頼る前に、毎日の『食』の延長線上でできるケアはないか。そうして辿り着いたのが、日本人が昔から大切にしてきた『和草』の力でした。バッグに忍ばせる『食べる和のアロマ』として、50代からの毎日を、潤いと活力で満たすお手伝いができれば幸いです。」

【商品概要】

商品名：和草のしずく 赤しそ緑茶風味

名称：赤シソ末・緑茶末含有加工食品

内容量：90粒入り（※１日3～10粒で9～30日分）

価格：4,480円（税込）

販売場所：公式オンラインストア

URL：https://sawara-select.com/

【会社概要】

会社名：合同会社咲和楽(サワラ)

所在地：285-0811千葉県佐倉市表町1-16-9

代表者：小田聖

設立：2025年5月14日

事業内容：健康食品の企画・販売など

【お客様からのお問い合わせ先】

[合同会社咲和楽] お客様相談窓口 e-mail：sawara.select@wwwsawara.com

【メディア関係者様へのお願い】

本製品は、超高齢化社会における「オーラルフレイル（口の虚弱）」の手前のケアとしても注目いただいております。 「マスク後の口元トラブル」「大人の新型栄養失調」「温故知新の和漢ケア」といった切り口での取材・掲載をぜひご検討いただけますと幸いです。